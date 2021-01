TELUS annonce les résultats préliminaires pour le quatrième trimestre et pour l'année 2020 de TELUS International

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 25 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation (TSX: T; NYSE: TU) a annoncé aujourd’hui que sa filiale, TELUS International (Cda) inc. (TELUS International), a divulgué des estimations provisoires et non vérifiées de certains résultats pour le trimestre et l’année s’étant terminés le 31 décembre 2020. TELUS International a divulgué ces résultats préliminaires en lien avec son premier appel public à l’épargne annoncé précédemment. Les résultats provisoires sont présentés ci-dessous.



Les renseignements suivants sont des estimations provisoires des résultats selon l’information actuellement disponible, ne constituent pas une déclaration exhaustive des résultats financiers de TELUS International et sont sujets à changer suivant les procédures de fin d’année financière.

L’année financière de TELUS International n’est pas encore close. Ainsi, les résultats pourraient changer à la suite des procédures de fin d’année, de rajustements finaux, de l’examen de la direction et d’autres développements pouvant survenir d’ici la publication définitive des résultats financiers. Les résultats réels pourraient se situer en dehors des plages définies ci-dessous. Ces estimations ne supplantent pas les états financiers consolidés de TELUS International préparés selon les Normes internationales d’information financière, qui seront publiés à une date ultérieure.

Données financières choisies (en millions de $ US) :

Trimestre clos le 31 décembre Année close le 31 décembre Plage estimative pour 2020 Résultat

de 2019 Plage estimative pour 2020 Résultat

de 2019 Revenus résultant des contrats avec les clients 430 $ 445 $ 272,5 $ 1 569 $ 1 584 $ 1 019,6 $ Bénéfice net 13 $ 20 $ 27,3 M $ 95 $ 102 $ 69,0 $ BAIIA rajusté de TI1 122 $ 130 $ 63,7 $ 384 $ 392 $ 225,6 $

(1) Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements rajusté (BAIIA) rajusté de TELUS International est une mesure financière non généralement reconnue. Le principe comptable généralement reconnu le plus comparable est le revenu net. Un rapprochement avec le revenu net est présenté ci-dessous.

Trimestre clos le 31 décembre Année close le 31 décembre Plage estimative pour 2020 Résultat

de 2019 Plage estimative pour 2020 Résultat

de 2019 Bénéfice net 20 $ 13 $ 27,3 M$ 102 $ 95 $ 69,0 $ Réintégrer (déduire) : Changements dans les réserves liées au regroupement horizontal - - (12,1) (73) (73) (14,6) Intérêts 10 12 8,3 44 46 36,3 Change de devises (3) (6) (0,3) (1) (4) (2,6) Impôts sur les bénéfices 11 18 7,7 46 53 26,0 Dépréciation et amortissement 49 50 24,7 181 182 92,2 Dépenses de rémunération nette fondée sur des actions 11 17 6,0 28 34 13,2 Restructuration et autres coûts 24 26 2,1 57 59 6,1 BAIIA rajusté de TI 122 $ 130 $ 63,7 $ 384 $ 392 $ 225,6 $

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies de l’information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 15,3 milliards de dollars et à 15,7 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS est le principal fournisseur de solutions de TI en santé au Canada. TELUS International est un chef de file novateur en matière d’expérience client numérique qui conçoit, élabore et offre des solutions de prochaine génération pour des marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de la transformation numérique de ses clients et permettent à ceux-ci d’adopter plus rapidement les technologies numériques de prochaine génération pour améliorer les résultats de l’entreprise.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 700 millions de dollars et 1,3 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

