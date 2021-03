TELUS annonce une émission publique d'actions de 1,3 milliard de dollars canadiens

Le produit sera affecté à la réalisation anticipée de dépenses en immobilisations stratégiques visant la transformation de la connectivité large bande, notamment la fibre optique et la 5G, pour améliorer notre expérience client de premier ordre, nos réseaux de premier plan et notre position concurrentielle

Les investissements accélérés permettront de générer d’importants flux de trésorerie grâce à une réduction des dépenses en immobilisations dès 2023, à une hausse des produits d’exploitation et à une croissance du BAIIA

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 25 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation (« TELUS », la « Société » ou « nous ») (TSX : T, NYSE : TU) a annoncé aujourd’hui la conclusion d’une entente avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Marchés des Capitaux et Marchés des capitaux CIBC avec BMO Marchés des capitaux, la Banque Scotia et Valeurs Mobilières TD en qualité de teneurs de livre associés (collectivement, les « preneurs fermes »), en vertu de laquelle les preneurs fermes ont accepté d’acheter à TELUS, selon une convention de prise ferme, et de vendre au public 51,300,000 actions ordinaires de TELUS (les « actions ordinaires ») au prix unitaire de 25,35 $ CA (le « prix de l’offre »), ce qui représente un produit brut d’environ 1,3 milliard de dollars canadiens (l’« émission »).

TELUS a consenti aux preneurs fermes une option d’attribution excédentaire, qu’ils peuvent exercer, en totalité ou en partie, dans les 30 jours suivant la clôture de l’émission, pour acheter jusqu’à 7,695,000 actions ordinaires supplémentaires au prix de l’offre. Si les preneurs fermes font valoir cette option, le produit brut atteindra environ 1,5 milliard de dollars canadiens.

TELUS compte utiliser le produit net de l’émission pour renforcer le bilan de la Société et surtout pour saisir une occasion stratégique exceptionnelle de devancer son programme d’investissements dans les réseaux à large bande, notamment par une accélération importante de la construction de l’infrastructure du réseau TELUS PureFibre en Alberta, en Colombie-Britannique et dans l’Est du Québec, ainsi qu’un déploiement plus rapide du réseau 5G de la Société à l’échelle nationale.

La Société prévoit environ 500 à 750 millions de dollars canadiens d’investissements accélérés effectués en 2021, qui s’ajouteront à l’objectif précédent de 2,75 milliards de dollars canadiens, selon sa capacité à mobiliser des ressources et des fournisseurs. L’autre tranche d’environ 750 millions à 1 milliard de dollars canadiens devrait être versée en 2022. Celle-ci s’ajoutera aux dépenses en immobilisations annuelles planifiées de 2,75 milliards de dollars canadiens pour l’an prochain. Tirant parti de la position de force et du statut de chef de file de TELUS, ce programme d’expansion accélérée des réseaux à large bande améliorera de façon considérable l’infrastructure à fibre optique de TELUS dans les marchés clés de la Colombie-Britannique, l’Alberta et l’Est du Québec, et permettra de devancer les investissements relatifs à l’expansion de notre empreinte 5G, notamment la préparation du réseau au spectre 5G et les mises à niveau des systèmes connexes.

Ces investissements axés sur la transformation devraient renforcer de façon importante le leadership en matière d’expérience client et la position concurrentielle de TELUS, car ils permettront de raccorder à son réseau à fibre optique jusqu’à 225 000 sites supplémentaires en milieu rural et urbain, ainsi que d’améliorer la vitesse et la couverture de son réseau mobile de premier ordre grâce à la construction accélérée de l’infrastructure 5G. Ces investissements générationnels devraient favoriser une croissance supérieure de la clientèle et une accélération des gains d’efficacité opérationnelle, y compris les plans de mise hors service du réseau sur fil de cuivre.

Ces investissements permettront aussi de générer des flux de trésorerie positifs pendant la construction accélérée, y compris une réduction plus rapide que prévu des dépenses en immobilisations au cours des prochaines années. Puisque la construction du réseau à large bande amélioré devrait se conclure en 2022, nous prévoyons une réduction d’au moins 250 millions de dollars canadiens des dépenses en immobilisations annuelles dans le cours normal des activités, à l’exclusion des achats de spectre, qui devraient s’établir à environ 2,5 milliards de dollars canadiens ou moins à compter de 2023.

TELUS s’attend à ce que ce programme d’investissements accélérés et opportuns dans les réseaux à large bande favorise une forte croissance des produits d’exploitation et des gains d’efficacité accrus qui entraînent d’importants effets positifs sur le BAIIA dans les années à venir. TELUS est en train de revoir ses prévisions consolidées afin de tenir compte de l’utilisation du produit de cette émission et les mettra à jour, au besoin, le 7 mai 2021 lors de la publication de ses résultats du premier trimestre de 2021.

En ce qui concerne l’émission, un complément (le « complément au prospectus ») au prospectus préalable de base de la Société (le « prospectus de base ») daté du 13 mai 2020 sera déposé au Canada auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières concernées et aux États-Unis auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») en vertu de la déclaration d’enregistrement sur formulaire F-10 de la Société, qui est entrée en vigueur le 13 mai 2020.

La clôture de l’émission est assujettie aux conditions habituelles ainsi qu’à la réception de toutes les autorisations nécessaires, notamment celles de la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York. La clôture est prévue le ou vers le 31 mars 2021.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des actions ordinaires, et aucune vente de ces titres ne sera effectuée dans un territoire où pareille offre, sollicitation ou vente serait illégale avant qu’une autorisation de placement soit accordée en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ce territoire.

Les éventuels investisseurs devraient prendre connaissance du prospectus de base, du complément au prospectus et des documents intégrés par renvoi aux présentes avant d’acheter des actions ordinaires. Ces documents peuvent être consultés gratuitement sur SEDAR (sedar.com) ou EDGAR (sec.gov). Vous pouvez aussi vous procurer le prospectus auprès de TELUS, de l’un des preneurs fermes ou de tout courtier participant à l’émission. Au Canada, vous pouvez vous adresser à RBC Dominion Securities Inc., 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2, Attention: Distribution Centre (téléphone : 416-842-5349, courriel : Distribution.RBCDS@rbccm.com) ou à Marchés des capitaux CIBC, 161 Bay Street, 5th Floor, Toronto, ON M5J 2S8 (téléphone : 416-956-6378, courriel : Mailbox.CanadianProspectus@cibc.com). Aux États-Unis, vous pouvez en faire la demande auprès de RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, Attention: Equity Syndicate (téléphone : 877-822-4089, courriel : equityprospectus@rbccm.com) ou de Marchés des capitaux CIBC, 161 Bay Street, 5th Floor, Toronto, ON M5J 2S8 (téléphone : 416-956-6378, courriel : Mailbox.USProspectus@cibc.com).

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés portant sur des événements et des plans futurs de TELUS, notamment les économies et les avantages anticipés des investissements accélérés dans la fibre optique et la 5G, le calendrier du programme d’investissements accélérés en 2021 et à la fin de 2022, les plans de réduction des dépenses en immobilisations annuelles futures, y compris la croissance prévue des flux de trésorerie, des produits d’exploitation et du BAIIA découlant des investissements accélérés, la date de clôture prévue de l’émission, le dépôt du complément au prospectus, tout exercice de l’option d’attribution excédentaire consentie aux preneurs fermes et le montant et l’utilisation prévue du produit net de l’émission, qui sont prospectifs. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous émettions des hypothèses et des prévisions. À ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs s’avèrent inexacts. L’échéancier et la date de clôture de l’émission indiquée plus haut sont assujettis aux conditions de clôture usuelles et à d’autres risques et incertitudes. Les lecteurs sont informés qu’ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité, aux conditions et aux facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion annuel 2020 de TELUS et dans d’autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse décrivent les attentes de TELUS au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. À moins que la loi ne l’exige, TELUS n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

