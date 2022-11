TELUS est au premier rang des fournisseurs de services nationaux avec le moins de plaintes depuis 11 années consécutives

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 30 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour la 11e année consécutive, TELUS domine ses concurrents en enregistrant le plus faible nombre de plaintes parmi les fournisseurs de services nationaux selon le rapport annuel de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST). Cette mesure importante de la performance de TELUS reflète son engagement de longue date à accorder la priorité aux clients et vient après sa croissance inégalée du nombre de clients au troisième trimestre de 2022, avec l’ajout de 347 000 nouveaux clients des services mobiles et fixes et de 73 000 nouveaux abonnés nets des services filaires.



« Grâce à notre engagement de longue date à accorder la priorité aux clients dans toutes nos activités et à faire une différence dans les collectivités où nous vivons, TELUS se classe toujours première dans l’industrie au chapitre de la fidélité de la clientèle et de la performance du réseau. Même si nous sommes fiers de ces réalisations, nous cherchons toujours à nous améliorer, et nous ne serons satisfaits que lorsqu’il n’y aura plus aucune plainte », a déclaré Nathalie Dionne, vice-présidente intérimaire de Solutions résidentielles et Expérience client au Québec. « Les investissements que nous faisons dans notre réseau et dans notre équipe de service à la clientèle continuent de nous démarquer de nos pairs à l’échelle nationale. Je tiens à remercier nos clients pour leur fidélité et leur rétroaction, de même que nos 6 000 membres de l’équipe au Québec, qui démontrent leur engagement quotidien à accorder la priorité à nos clients et qui sont dévoués à dépasser leurs attentes »

Cette dernière victoire s’ajoute aux nombreuses récompenses que TELUS a gagnées au fil des ans pour son réseau de premier ordre. Notamment, en août, l’entreprise indépendante spécialisée dans l’analyse des réseaux mondiaux Opensignal a nommé TELUS meilleur fournisseur de services au Canada pour la qualité constante de son réseau mobile, ce qui fait du réseau de TELUS le plus primé par Opensignal au Canada pour la 11e fois consécutive et l’un des plus primés à l’échelle mondiale. En juillet, l’entreprise américaine Ookla ® a reconnu le réseau mobile de TELUS comme le plus rapide au Canada, et ce, pour la dixième fois consécutive. Enfin, en juin, TELUS a été nommée fournisseur de l’accès Internet le plus rapide au Canada par le magazine new-yorkais PCMag pour la troisième année consécutive. Ces mentions renforcent la position de chef de file de TELUS comme fournisseur de services qui offre à ses clients le service le plus rapide, le plus étendu et le plus fiable au Canada grâce à ses réseaux mobiles et TELUS PureFibre.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 17 milliards de dollars et à 17 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 28 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, et du commerce électronique et de la technologie financière.

TELUS Santé est une société mondiale de soins de santé qui propose des solutions de soins préventifs et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé, l’équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent plus de 60 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d’intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu’à l’épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d’autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres actuels et retraités de l’équipe TELUS ont, depuis 2000, offert 1,8 million de jours de bénévolat à la collectivité ainsi que plus de 900 millions de dollars en dons, en contributions en nature, en temps et par l’intermédiaire de programmes qu’ils ont mis sur pied. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

