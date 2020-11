TELUS est la seule entreprise de télécommunication nord-américaine à figurer au classement de l'indice mondial de durabilité Dow JonesMD

L’entreprise confirme sa position de chef de file mondial en matière de durabilité et de sociocapitalisme.



Pour la cinquième année consécutive, TELUS fait partie des grandes sociétés internationales qui figurent au classement de l’indice mondial de durabilité Dow Jones. TELUS se classe également parmi les chefs de file nord-américains, et ce, depuis 20 ans.

VANCOUVER, Colombie-Britannique., 18 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS est fière d’annoncer qu’elle figure au classement de l’indice mondial de durabilité Dow Jones pour une cinquième année consécutive, ainsi qu’au classement de l’indice nord-américain pour une 20e année consécutive. L’entreprise se classe également au 90e centile du secteur des télécommunications pour son leadership sur le plan de la durabilité. Fait à noter, TELUS est la seule entreprise de télécommunication nord-américaine et l’une des cinq entreprises canadiennes à recevoir cette distinction dans les 24 secteurs visés. TELUS confirme ainsi sa position de chef de file mondial dans plusieurs catégories clés : responsabilité sociale et philanthropie, gestion de l’innovation, production de rapports sur les questions sociales et environnementales.

« C’est grâce aux efforts que déploie notre équipe dévouée pour aider et protéger nos collectivités et notre clientèle que nous recevons aujourd’hui cette marque de reconnaissance de la part d’une des organisations les plus respectées au monde, explique Darren Entwistle, président et chef de la direction à TELUS. Notre équipe est extrêmement fière de travailler pour la seule entreprise de télécommunication ou de câblodistribution nord-américaine à s’être taillé une place au classement de l’indice mondial de durabilité Dow Jones ces dernières années. Cette distinction souligne le leadership de TELUS en matière de sociocapitalisme, ainsi que notre volonté de produire des retombées positives pour nos concitoyens sur les plans social, économique, environnemental et sanitaire, et de bâtir des collectivités plus fortes, plus saines et plus durables à l’échelle mondiale. »

Animée par cette vocation sociocapitaliste, TELUS s’engage à prôner les pratiques commerciales durables et à agir de manière concrète sur la société :

TELUS s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de façon à atteindre la carboneutralité dans toutes ses activités d’ici 2030.

Depuis 2010, TELUS a mené à bien plusieurs dizaines de projets axés sur l’efficacité énergétique afin de limiter l’incidence de ses activités sur l’environnement. Résultat : l’entreprise a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 31 % et sa consommation d’énergie de 15 %, et ce, durant une période de forte croissance.

TELUS continue également de miser sur les énergies renouvelables. À preuve, nous avons conclu des accords d’achat d’énergie dans le cadre desquels tous les besoins en électricité de TELUS en Alberta seront comblés par des sources d’énergie renouvelable, comme le rayonnement solaire et l’énergie éolienne.

En 2019, TELUS a évité l’émission de plus de 20 000 tonnes de carbone en permettant à ses employés de travailler de la maison.

Depuis 2000, l’équipe a versé l’équivalent de 1,3 milliard de dollars en argent et en heures de bénévolat à des organismes locaux et caritatifs canadiens, dont 736 millions de dollars et 1,4 million de jours de bénévolat, ce qui fait de TELUS l’une des entreprises les plus généreuses au monde.

Nos 18 comités d’investissement communautaire sont établis un peu partout dans le monde. Depuis leur création, en 2005, ils ont versé 76 millions de dollars à 7 000 programmes locaux. Chaque année, ceux-ci épaulent plus de deux millions de jeunes dans le besoin.

En 2018, nous avons mis sur pied la Fondation TELUS pour un futur meilleur afin de créer un futur simplement meilleur pour les jeunes vulnérables, et ce, grâce à un don sans précédent de 120 millions de dollars. Il s’agit de la dotation la plus importante à ce jour provenant d’une société ouverte canadienne, et l’une des plus importantes jamais vues en Amérique du Nord.



« Le sociocapitalisme guide tous nos choix et toutes nos actions », résume Doug French, vice-président à la direction et chef des services financiers à TELUS. « Nous sommes fiers du rôle de TELUS comme chef de file mondial en matière de durabilité, ainsi que de notre volonté d’innover pour réduire notre empreinte carbone et l’incidence de nos activités sur la planète tout en créant de la valeur durable pour les collectivités que nous servons et dans lesquelles nous vivons et travaillons. À TELUS, les solutions durables sont au cœur de toutes les décisions, qu’il s’agisse de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, d’atteindre la carboneutralité dans toutes nos activités d’ici 2030 ou d’innover en instaurant le plus vaste programme Styles de travail au pays pour permettre aux membres de l’équipe de travailler partout. »

Depuis mars, le monde entier apprend à composer avec la pandémie de COVID-19. À TELUS, une culture et des valeurs bien ancrées ont permis à l’équipe de s’adapter, d’innover et d’agir avec aplomb, le tout à un rythme accéléré. TELUS s’est engagée à verser plus de 150 millions de dollars au cours des derniers mois pour aider les Canadiens à traverser la crise. L’équipe a adapté ses véhicules de financement philanthropique, notamment la Fondation TELUS pour un futur meilleur et les comités d’investissement communautaire de TELUS (13 au Canada et cinq à l’étranger), afin de cibler les initiatives en santé qui appuient des organismes de bienfaisance œuvrant en première ligne durant la pandémie. Par ailleurs, TELUS a fait don de 14 000 appareils et forfaits (une valeur de 8 millions de dollars) pour aider les Canadiens les plus vulnérables à rester connectés. L’entreprise a aussi offert deux mois de services mobiles gratuits aux travailleurs de la santé de première ligne des hôpitaux et des centres de soins de longue durée.



Propulsée par le leadership bienveillant et visionnaire de Darren Entwistle, président et chef de la direction, TELUS continue de mettre à profit sa technologie et ses réseaux de pointe pour aider les membres de l’équipe de partout dans le monde à travailler, à apprendre, à socialiser et à rester en santé à la maison. Ainsi, TELUS aide ses clients affaires à appuyer leurs propres clients et élargit l’accès à ses solutions de soins de santé virtuels pour permettre aux patients de rester chez eux, ce qui réduit l’achalandage dans les hôpitaux. Ceux-ci peuvent alors accueillir davantage de personnes ayant besoin de soins urgents.

Pour en savoir plus sur l’engagement de TELUS en matière de sociocapitalisme et de durabilité, visitez telus.com/ durabilite .

À propos de l’indice mondial de durabilité Dow Jones

Le classement de l’indice mondial de durabilité Dow JonesMD regroupe des chefs de file internationaux en matière de durabilité identifiés par SAM, qui fait partie de S&P Global. Parmi les 2 500 plus grandes entreprises de l’indice Global Broad Market de S&P, le classement rassemble les 10 % ayant enregistré le meilleur rendement à long terme en fonction de critères économiques, sociaux et environnementaux.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies de l’information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 15 milliards de dollars et à 15,5 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l’échelle mondiale.



Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert 736 millions de dollars et 1,4 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.



Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @ TELUSnews ) et sur Instagram ( @ Darren_Entwistle ).



