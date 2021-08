TELUS et Hilo unissent leurs forces pour rendre les foyers québécois plus écoénergétiques et intelligents à moindre coût

MONTRÉAL, 31 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS et Hilo s’associent pour accompagner les Québécois dans le contexte de l’évolution de la maison connectée, intelligente et écoénergétique. Un projet pilote qui voit le jour à Québec combine ainsi les technologies de domotique et de sécurité de TELUS aux solutions de maison intelligente d’Hilo dans le but d’aider les consommateurs à gérer leur consommation d’électricité au quotidien et à réduire à la fois leur facture d’énergie et leur empreinte écologique. Cette collaboration met en lumière l’importance qu’accordent les deux organisations à la création d’un avenir durable et au soutien de l’effort collectif visant la consommation efficace et intelligente de l’énergie au Québec.



« Hilo est un partenaire clé qui nous permettra d’accompagner un plus grand nombre de Québécois dans l’adoption et la promotion de pratiques durables grâce à des offres écoénergétiques bonifiées pour la maison, souligne Marie-Christine D’amours, vice-présidente de TELUS, Solutions consommateurs et Expérience client au Québec. Cette collaboration marque un autre jalon important de l’évolution de TELUS d’une société de télécommunications à un leader technologique mondial avec des divisions en solutions numériques, en santé et en agriculture. En tant que plus important fournisseur de services de sécurité et de domotique pour la maison au pays, nous sommes fiers d’agrandir notre gamme de services résidentiels pour créer un futur meilleur grâce à des technologies conviviales et efficaces. »

Cette offre conjointe sera étendue à d’autres villes québécoises au cours des prochaines semaines. Les personnes qui bénéficieront des services combinés d’Hilo et de TELUS profiteront de réductions de leur facture pouvant atteindre 315 $, soit trois mois de service à 0 $ avec TELUS et un crédit de 150 $ avec Hilo. À cela s’ajoutent les économies sur la facture d’électricité allant jusqu’à 15 % que permet la maison intelligente d’Hilo.

« Nous sommes heureux de nous associer à TELUS et de combiner nos produits pour proposer à nos clients une offre bonifiée fondée sur l’excellence. Cet effort collaboratif nous permettra de poursuivre l’évolution des technologies de la maison intelligente dans les années à venir et ainsi que de proposer aux Québécois et Québécoises des outils pour économiser l’électricité et la mettre à profit pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette initiative offrira la possibilité à davantage de gens de la région de Québec de bénéficier de l’expérience et de la solution Hilo. Enfin, ce partenariat incarne notre désir de constante évolution en vue du développement d’initiatives semblables au bénéfice de notre clientèle », souligne Sébastien Fournier, président-directeur général d’Hilo.

Les produits d’Hilo, dont les thermostats intelligents, sont conçus et fabriqués au Québec par la filiale d’Hydro-Québec et ses partenaires et permettent de maximiser les économies d’énergie. Les indispensables de la Maison connectée de TELUS, tels les systèmes d'alarme, les serrures électroniques, les prises intelligentes et les caméras de sécurité, quant à eux, permettent de garder le plein contrôle de la maisonnée.

Pour plus de renseignements sur la Maison connectée de TELUS et l’offre combinée, visitez le telus.com/hilo .

