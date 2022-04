TELUS félicite l'honorable John P. Manley pour son prix d'honneur du Forum des politiques publiques

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 28 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS félicite chaleureusement l’un des plus anciens membres de son conseil d’administration, l’honorable John P. Manley, C.P., O.C., pour son prix d’honneur 2022 du Forum des politiques publiques . Ce prix souligne le leadership et les réalisations de M. Manley dans le domaine des politiques publiques, notamment en ce qui concerne l’ouverture de la frontière entre le Canada et les États-Unis.



« Au nom de l’équipe TELUS et du conseil d’administration, j’offre toutes mes félicitations à John pour cette distinction bien méritée, déclare Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Au sein du conseil, il fait preuve d’un niveau exceptionnel de professionnalisme, de leadership éclairé et d’intégrité, contribuant au succès de TELUS depuis le début de son mandat. Ce prix du Forum des politiques publiques témoigne du dévouement dont il a fait preuve tout au long de son impressionnante carrière pour améliorer les politiques publiques, tout en contribuant au rapprochement des secteurs public et privé. »

Actuellement président du comité de gouvernance d’entreprise de TELUS, M. Manley siège au conseil d’administration de TELUS depuis 2012. Sous son leadership éclairé, le conseil constitue un exemple de diversité, ayant surpassé l’année dernière ses objectifs de représentation des genres, des minorités visibles et des Autochtones. TELUS est l’une des rares entreprises canadiennes qui définissent des politiques et des objectifs sans se limiter aux genres, véritable gage de diversité au sein de la haute direction.

M. Manley est actuellement conseiller d’affaires principal au sein du cabinet d’avocats Bennett Jones s.r.l., après avoir occupé le poste de président et chef de la direction du Conseil canadien des affaires de 2010 à 2018. De 2004 à 2009, il a agi en qualité de conseiller juridique auprès de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., un cabinet d’avocats national. Auparavant, il a œuvré en politique pendant 16 ans, assumant notamment les fonctions de vice-premier ministre du Canada et de ministre de l’Industrie, des Affaires étrangères et des Finances. M. Manley est titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université Carleton, d’un doctorat en droit de l’Université d’Ottawa et d’un diplôme d’administrateur agréé de l’Université McMaster. Il a également reçu des doctorats honorifiques de l’Université d’Ottawa, de l’Université Carleton, de l’Université de Toronto, de l’Université Western, de l’Université de Windsor et de l’Université York. Il est aussi Officier de l’Ordre du Canada.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 17 milliards de dollars et à 17 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures.

TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, des soins de santé, du voyage et de l’hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert depuis 2000 plus de 900 millions de dollars et 1,8 million de jours de bénévolat à la collectivité, sans compter leurs contributions en nature, leur temps et les programmes qu’ils ont mis sur pied. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter ( @TELUSNews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

Pour obtenir des précisions, communiquez avec :