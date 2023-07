Mise à jour des cibles de 2023 pour les produits d’exploitation consolidés et la croissance du BAIIA rajusté afin de tenir compte des perspectives annuelles mises à jour de TELUS International; la cible de croissance financière annuelle sous-entendue des produits d’exploitation tirés des solutions technologiques de TELUS demeure inchangée



Version préliminaire des résultats relatifs au nombre d’abonnés au T2 de 2023, y compris le nombre remarquable d’ajouts nets de 110 000 téléphones mobiles et de 124 000 appareils connectés; total impressionnant de 59 000 nouveaux abonnés nets aux services fixes, dont 35 000 pour l’Internet, 17 000 pour la télévision et 15 000 pour les services de sécurité

Croissance totale du nombre de clients des services mobiles et fixes de 293 000, une hausse de 46 000 par rapport à l’an dernier et le résultat le plus élevé jamais enregistré par TELUS pour un deuxième trimestre, grâce à la forte demande pour notre gamme de services mobiles et fixes de pointe

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 13 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation (TELUS) a annoncé aujourd’hui une mise à jour de ses prévisions annuelles pour 2023 en raison de la mise à jour des perspectives annuelles de TELUS International (TI) annoncée aujourd’hui, le 13 juillet 2023. La mise à jour des perspectives annuelles de TI, qui prévoit maintenant des produits d’exploitation de 2,7 à 2,73 milliards de dollars américains et un BAIIA rajusté de 575 à 600 millions de dollars américains, a été révisée à la baisse en raison d’enjeux plus prononcés que prévus liés aux demandes à court terme de certains clients œuvrant dans le secteur technologique. En raison de la mise à jour des perspectives annuelles de TI pour 2023, TELUS cible maintenant une croissance des produits d’exploitation consolidés de 9,5 % à 11,5 % (au lieu de 11 % à 14 %) et une croissance du BAIIA rajusté de 7 % à 8 % (au lieu de 9,5 % à 11 %). TELUS est l’actionnaire contrôlant de TI, et par conséquent, elle consolide ses résultats financiers grâce au segment des solutions d’expérience client numérique de TELUS (DLCX). Au premier trimestre de 2023, le BAIIA rajusté pour DLCX représentait 10 pour cent des résultats financiers consolidés de TELUS. Il est important de noter que l’orientation financière sous-entendue du segment des solutions technologiques gérées de TELUS (TTech) demeure inchangée pour 2023.

« En raison des pressions macroéconomiques mondiales, TI a annoncé aujourd’hui une mise à jour de ses perspectives financières annuelles, ce qui a amené TELUS à réviser la prévision de croissance des produits d’exploitation et du BAIIA rajusté de l’année, a affirmé Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS et président du conseil d’administration de TI. Les graves pressions mondiales que TI a subies sont sans précédent, en particulier dans le secteur vertical technologique, car les clients revoient énergiquement leurs structures de coûts, entre autres par des mesures successives de réduction d’effectifs. En réaction, notre équipe TI a judicieusement mis l’accent sur l’optimisation de sa structure des coûts, ce qui inclut de réduire les effectifs pour répondre aux volumes inférieurs de service dans le secteur des technologies, de même que de déployer l’automatisation et les solutions d’IA générative à l’interne à tous les niveaux afin de réduire le coût de la prestation de service. Malgré ces pressions à court terme sur TI, nous restons très confiants envers son exécution opérationnelle et ses perspectives financières à moyen et à long terme. En effet, les possibilités demeurent prometteuses pour TI en matière de transformation numérique, d’adoption de l’IA générative et de l’importance cruciale et continue de la prestation de solutions différenciées d’expérience numérique sur le marché qui stimulent la croissance et la rentabilité de TI à long terme. »

« Aujourd’hui, nous publions également les indicateurs opérationnels du segment TTech de TELUS, qui témoignent de la solide croissance maintenue par notre clientèle, a poursuivi M. Entwistle. Nous affichons une croissance totale de 293 000 clients des services mobiles et fixes, soit une hausse de 46 000 par rapport à l’an dernier. Il s’agit du résultat le plus élevé jamais enregistré par TELUS pour un deuxième trimestre, attribuable à la forte demande pour notre gamme de services mobiles et fixes de pointe grâce à notre expérience client inégalée et nos réseaux optiques mobiles et filaires à large bande de calibre mondial. »

Les ajouts nets de clients au T2 de 2023 dans le segment des solutions technologiques gérées de TELUS incluent ce qui suit :

Nombre impressionnant de 110 000 ajouts nets de téléphones mobiles, une hausse de 17 000 par rapport à la même période de l’an dernier, et le meilleur résultat au deuxième trimestre depuis 2010

Nombre record de 124 000 appareils connectés au deuxième trimestre, une hausse de 32 000 sur un an

Ajouts nets constants de 35 000 pour l’Internet, de 17 000 pour la télévision et de 15 000 pour les services de sécurité, qui se traduisent par des ajouts nets totaux de services fixes de 59 000

Ajout de 293 000 nouveaux clients, soit une hausse de 46 000 sur un an, le meilleur deuxième trimestre jamais enregistré

TELUS annoncera les résultats opérationnels et financiers du deuxième trimestre 2023 le vendredi 4 août 2023.

Conférence téléphonique de TI

Jeff Puritt, chef de la direction de TI, et Vanessa Kanu, chef des services financiers, tiendront une conférence téléphonique avec les investisseurs le jeudi 13 juillet 2023 à compter de 17 h 30 (HE). Les parties intéressées peuvent y accéder en direct sur le site web des relations avec les investisseurs de TI à https://www.telusinternational.com/investors/news-events, où elle sera ensuite accessible en différé.

Mises en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs sur le rendement financier et d’exploitation de TELUS Corporation et de TI, y compris les cibles financières à jour pour 2023. « TELUS », « nous » et « l’entreprise » désignent aux présentes TELUS Corporation ainsi que, si le contexte s’y prête ou l’exige, les filiales de celle-ci.

En raison de leur nature, les énoncés prospectifs sont soumis aux incertitudes et aux risques inhérents (tels que les répercussions de la pandémie de COVID-19, les décisions et faits nouveaux en matière de réglementation, le rendement des économies canadienne et provinciales, l’environnement concurrentiel, les effets de la substitution technologique, les défis liés au déploiement des technologies, nos bénéfices et le flux de trésorerie disponible, et nos dépenses en immobilisations) et sont basés sur des hypothèses, notamment celles sur l’évolution de la situation et des stratégies économiques. Ces hypothèses étant susceptibles de se révéler inexactes, il est possible que nos résultats ou les autres événements diffèrent sensiblement des prévisions formulées expressément ou implicitement dans les énoncés prospectifs. Les hypothèses sur lesquelles sont basées nos perspectives pour 2023, de même que les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que le rendement réel diffère considérablement de ces perspectives, sont décrits dans les sections 9 et 10 du rapport de gestion annuel de 2022 et mis à jour dans les sections 9 et 10 du rapport de gestion intermédiaire pour le T1 de 2023.

Les énoncés prospectifs de ce communiqué de presse sont assujettis à une mise en garde et sont publiés sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque décrits en détail dans le rapport de gestion de 2022 et le rapport de gestion du premier trimestre de 2023, qui sont intégrés par renvoi aux présentes, ainsi que dans d’autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Ces énoncés décrivent les attentes de TELUS et s’appuient sur nos hypothèses à la date de publication du présent communiqué; ils sont donc sujets à changer. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué sont présentés dans le but d’aider les investisseurs et autres personnes intéressées à comprendre certains éléments clés de nos résultats financiers escomptés en 2023. Ces renseignements pourraient ne pas se prêter à d’autres fins. Ces énoncés sont présentés conformément aux dispositions d’exonération prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. À moins que la loi ne l’exige, TELUS n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 18 milliards de dollars et à 18 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 31 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et de la technologie financière, des services bancaires et financiers, de l’assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des soins primaires et préventifs, et des solutions de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé, l’équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent 67 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d’intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu’à l’épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d’autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont depuis 2000 offert 1,5 milliard de dollars, ce qui comprend 2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter @NouvellesTELUS et sur Instagram @Darren_Entwistle.

Relations avec les investisseurs

Robert Mitchell

647-837-1606

ir@telus.com

Relations médiatiques

Steve Beisswanger

514-865-2787

steve.beisswanger@telus.com