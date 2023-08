HomePro offre des services de réparation d’appareils, de protection et de soutien spécialisé sur demande pour presque tous les appareils sous votre toit, de même qu’un abonnement à Amazon Prime pour magasiner les tout derniers appareils connectés, avec livraison gratuite, Prime Video et plus encore

Qu’il s’agisse de configurer une console de jeu ou de peaufiner les réglages de votre cinéma maison, l’équipe HomePro peut vous aider à tirer pleinement parti de vos appareils et rehausser votre expérience techno à la maison

CALGARY, Alberta, 02 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS aidera les Canadiens à installer et à gérer de multiples appareils intelligents grâce à HomePro, un nouveau service d’expertise technologique à la carte et sur abonnement en personne ou en ligne en tout temps, couvrant presque tous les appareils connectés à la maison. L’entreprise s’est associée à Asurion, chef de file en matière de soutien technique, pour offrir à ses clients une protection d’appareil et un soutien en ligne pour tout ce qui concerne la configuration de leurs appareils, leur installation, leur dépannage et plus encore. En plus du soutien personnalisé, HomePro inclut aussi un abonnement mensuel à Amazon Prime 1 sans frais (valeur de 9,99 $ par mois), gracieuseté de TELUS.

« Les appareils intelligents sont de plus en plus présents à la maison, mais la plupart fonctionnent avec leur propre application et une procédure de connexion particulière, en plus de présenter des problèmes de compatibilité. Ce que les clients veulent est un moyen simple de les installer, de les gérer et de les protéger, déclare Dwayne Benefield, Premier v.-p. - Produits mobiles et résidentiels et Transformation, à TELUS. Nos recherches indiquent que près de 75 % des Canadiens2 ont déjà eu besoin de soutien technique spécialisé ou de services de réparation d’appareils intelligents, et qu’ils recherchent une solution sans tracas. Notre nouveau service HomePro permet de profiter pleinement de l’expérience technologique à la maison, peu importe les connaissances techniques des gens. HomePro offre la tranquillité d’esprit grâce à une assistance complète pour presque tous les défis technologiques possibles à domicile, le tout avec un abonnement à Amazon Prime. »

HomePro est offert en deux options d’abonnement mensuel et en service en personne à la carte :

Forfait HomePro de base : Pour 15 $ par mois, les clients obtiennent un accès virtuel en tout temps, par clavardage ou par téléphone, à du soutien technique spécialisé, l’installation de presque n’importe quel appareil sous leur toit et un accès à un abonnement à Amazon Prime. Les clients ont ainsi accès en tout temps à des experts techniques et à leur soutien personnalisé, incluant la configuration des derniers produits électroniques achetés sur Amazon ou ailleurs. HomePro de base est maintenant disponible partout au Canada, sauf au Québec.

Pour 25 $ par mois, les clients profitent de tous les avantages du forfait HomePro de base, dont un accès à un abonnement à Amazon Prime, ainsi que la protection d’appareil pour presque tous les appareils de la maison, peu importe où et quand ils ont été achetés. En ajoutant 10 $ au coût mensuel du forfait HomePro de base, les clients ont l’esprit tranquille, sachant que leur technologie est mieux protégée contre les imprévus. Le service HomePro Plus sera déployé partout au Canada au cours des prochains mois. Services en personne à la carte : offerts aux clients qui ont besoin de techniciens spécialisés pour installer un téléviseur, configurer un réseau Wi-Fi ou régler un thermostat intelligent et presque n’importe quel autre appareil, sans abonnement. En ce moment, les services en personne HomePro sont offerts exclusivement à Calgary, mais d’autres provinces devraient s’ajouter au cours des prochains mois.

Avec la livraison rapide et sans frais de millions d’articles et sa vaste bibliothèque de divertissements en continu, Amazon Prime offre aux membres HomePro la possibilité de profiter des fonctions et des services exclusifs d’un abonnement Prime, incluant Prime Video, Prime Delivery, Amazon Music Prime, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos, et bien d’autres. Les clients déjà abonnés à Amazon Prime peuvent simplement associer cette facture mensuelle à leur compte MonTELUS pour l’inclure dans leur abonnement à HomePro sans modifier leurs préférences, leur historique de visionnement ou leur profil.

HomePro est offert à tous, qu’ils profitent de services de TELUS ou non.

Pour en savoir plus sur HomePro et vous abonner, visitez telus.com/homepro .

Pour obtenir des précisions, communiquez avec :

Martin Nguyen

Relations publiques de TELUS

martin.nguyen@telus.com