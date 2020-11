TELUS lance un nouveau fonds à vocation sociale qui investira 100 millions de dollars dans de nouvelles entreprises responsables, ayant des idées audacieuses pour engendrer des changements sociaux

MONTRÉAL, 24 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS a annoncé le lancement du Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur, un fonds d’investissement à vocation sociale qui s’engage à remettre près de 100 millions de dollars pour financer les idées les plus intéressantes, novatrices et courageuses d’entreprises émergentes responsables et durables. Le fonds appuiera des entrepreneurs qui conçoivent des solutions visant à améliorer les soins de santé, à favoriser l’inclusion sociale et économique, à assurer une production alimentaire durable et à réduire notre empreinte environnementale. Le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur est l’un des fonds à vocation sociale les plus importants au pays. Il favorisera l’innovation sociale au Canada grâce à des investissements dans des entreprises qui génèrent à la fois des rendements financiers et des retombées sociales avantageuses.



« Le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur représente l’évolution du capitalisme social de TELUS, car nous investissons dans des entrepreneurs et des entreprises responsables qui partagent notre vision selon laquelle pour réussir en affaires, nous devons améliorer la qualité de vie de nos communautés, a affirmé François Gratton, vice-président à la direction, président de groupe TELUS et chef de la direction TELUS Santé et TELUS Agriculture. Cet investissement de 100 millions de dollars accélérera la mise en marché de services qui répondront à des enjeux pressants tels que l’inclusion sociale et économique. Les projets choisis amélioreront les résultats sociaux et environnementaux en investissant dans la prochaine génération d’innovateurs et en tirant parti des technologies numériques dans le but ultime de respecter la promesse de TELUS : créer un futur plus prometteur pour tous. »

TELUS reste déterminée à aider les entreprises et les entrepreneurs à s’adapter aux importantes perturbations sociales et économiques découlant de la COVID-19. Le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur favorisera la croissance des jeunes entreprises et investira dans celles qui ont le courage de s’attaquer à des enjeux de société, de créer de la valeur pour les collectivités et de stimuler la croissance économique. Les investissements seront destinés à des entreprises à but lucratif et à des fondateurs déterminés à favoriser l’innovation sociale et la croissance économique dans les quatre domaines suivants :

Transformer les soins de santé : Solutions numériques qui améliorent l’accessibilité et l’efficacité de soins de santé physique et mentale sécuritaires et de qualité pour tous les Canadiens.

Nous sommes en train de constituer un comité consultatif composé d’entrepreneurs, d’investisseurs et de leaders éclairés qui possèdent une expertise dans les domaines ciblés. Les jeunes entreprises recevant des investissements profiteront des connaissances et de l’expertise du large éventail de ressources de TELUS, y compris TELUS Ventures avec son vaste réseau au sein du secteur du capital de risque, pour générer un impact social significatif au Canada.

« En tant que chef de file mondial, TELUS a la responsabilité d’investir dans de nouvelles entreprises responsables pour assurer leur réussite et accroître leur portée, a déclaré Jill Schnarr, chef de l’innovation sociale. À TELUS, nous croyons fermement que les profits et la vocation sociale vont de pair, et nous investissons dans des entreprises qui se sont donné pour mission de répondre aux besoins actuels des collectivités et à ceux qui devraient être des moteurs importants de notre économie au cours des prochaines années. »

Le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur est fier d’annoncer trois partenariats phares :

Le Moulin Microcrédits est le plus important programme canadien de microcrédit. Il offre des microprêts et des plans d’apprentissage personnalisés pour aider les immigrants et les réfugiés qualifiés à poursuivre leur carrière au Canada. En moyenne, les clients touchent des revenus 3,4 fois supérieurs après avoir suivi leur plan d’apprentissage.

« En tant que chef de file mondial du sociocapitalisme, nous croyons que la réussite en affaires et l’action sociale vont de pair. Les investissements effectués par le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur ne se limitent pas à des entreprises canadiennes qui favorisent l’innovation sociale. Ils s’adressent aussi à des entrepreneurs étrangers qui cherchent à accroître leur portée au Canada, a affirmé Blair Miller, associé directeur. Nous sommes impatients de collaborer avec nos partenaires et nos conseillers afin de repérer et de soutenir des entreprises à vocation sociale qui font le bien partout dans le monde. »

Depuis 2000, l’équipe de TELUS a versé l’équivalent de 1,3 milliard de dollars en argent et en heures de bénévolat à des organismes locaux et de bienfaisance canadiens, faisant de TELUS l’une des entreprises les plus généreuses au monde. Le nouveau Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur s’inscrit dans l’engagement de TELUS à être un chef de file du sociocapitalisme grâce à des investissements dans des produits socialement responsables et novateurs qui stimulent le rendement financier et la croissance économique, tout en mettant à la disposition des entreprises qu’elle finance l’expertise et le soutien d’une société spécialisée en technologies de l’information et des communications de premier plan à l’échelle mondiale.

À propos du Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur

Doté d’un budget de 100 millions de dollars, le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur est l’un des plus importants fonds à vocation sociale au Canada. Ses investissements seront axés sur les entreprises à but lucratif et les fondateurs déterminés à stimuler l’innovation sociale. Le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur s’inscrit dans l’engagement de longue date de TELUS à tirer parti de la puissance de la technologie pour produire des retombées sociales et environnementales positives pour tous les Canadiens en finançant l’élaboration de solutions pour protéger notre planète, transformer les soins de santé, soutenir l’agriculture responsable et favoriser l’intégration collective. Pour en savoir plus sur le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur, visitez telus.com/ fonds pollinisateur .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies de l’information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 15 milliards de dollars et à 15,4 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons le potentiel de notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un chef de file indéniable de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l’échelle mondiale.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert 736 millions de dollars et 1,4 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter (@ TELUSnews ) et sur Instagram (@ Darren_Entwistle ) .

