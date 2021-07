TELUS obtient de cruciales licences de spectre de la bande de 3 500 MHz

TELUS a acheté 16,4 MHz du spectre de cette bande prisée au coût de 1,95 milliard de dollars, portant à 25 MHz les licences de spectre qu’elle détient à l’échelle nationale, soit une moyenne de 40 MHz pour nos marchés prioritaires



Le spectre de la bande de 3 500 MHz permettra à TELUS d’exploiter le plein potentiel de la technologie 5G au profit des Canadiens

Les objectifs stratégiques du Canada doivent garantir un cadre équitable pour les enchères à venir de la bande de 3 800 MHz

VANCOUVER, Colombie Britannique, 29 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS a annoncé aujourd’hui l’acquisition de nouvelles licences relatives au spectre de la bande de 3 500 MHz en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Ontario et au Québec, au coût de 1,95 milliard de dollars. En combinant cette acquisition au spectre qu’elle a acquis auprès du secteur privé en janvier 2021, TELUS détient maintenant des licences représentant une moyenne nationale de 25 MHz du spectre de la bande de 3 500 MHz, et 40 MHz pour nos marchés prioritaires, à un prix moyen de 2,53 $ par MHz-pop. Ces licences permettront à TELUS d’offrir une meilleure connectivité à large bande sur le réseau mobile 5G à ses clients à l’échelle nationale. La bande de 3 500 MHz est une bande de fréquence intermédiaire devenue incontournable dans le monde pour le développement de la 5G, car elle offre la meilleure combinaison de vitesse, de capacité (par ses canaux larges et sa latence réduite) et de couverture.

« TELUS est fière de construire et d’exploiter depuis longtemps les meilleurs réseaux au monde, soutenus par le savoir-faire de ses ingénieurs et innovateurs technologiques, et s’appuyant sur le service primé offert par son équipe, qui est déterminée à accorder la priorité aux clients », déclare Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. « En effet, en obtenant les licences de spectre nécessaires pour offrir une connectivité 5G de prochaine génération aux Canadiens, TELUS peut continuer à offrir la vitesse, la couverture et la fiabilité de pointe dont nos concitoyens ont besoin pour s’épanouir dans le monde en ligne. Nous comprenons surtout l’importance d’avoir le réseau le plus rapide au monde afin d’engendrer l’innovation qui ouvre la voie à la diversité et à la compétitivité dans notre secteur privé en soutenant la croissance économique et la création d’emplois au pays. Nous pouvons par ailleurs ainsi nous attaquer aux défis sociaux les plus pressants en matière de santé, d’éducation, de sécurité alimentaire et de changements climatiques, tout en améliorant l’égalité économique dans l’intérêt de tous les Canadiens. »

L’enchère au cadran du spectre de la bande de 3 500 MHz a généré des revenus de 8,91 milliards de dollars pour le gouvernement canadien. Aux États-Unis, les fournisseurs de services ont payé en moyenne 1,19 $ par MHz-pop lors de la plus récente vente aux enchères du spectre 5G régie par la Federal Communication Commission, qui s’est conclue en janvier. En comparaison, les fournisseurs de services canadiens ont payé 2,8 fois plus cher, soit 3,28 $ par MHz-pop. Les résultats des enchères du spectre 5G partout dans le monde démontrent que les fournisseurs internationaux paient beaucoup moins que leurs homologues canadiens pour cette ressource. Par conséquent, les retombées de la 5G sur l’économie canadienne ne seront pas aussi significatives que dans les autres pays membres de l’OCDE, étant donné nos conditions réglementaires et nos politiques à l’égard du spectre.

« Notre position de chef de file mondial sur le plan des réseaux à large bande est fragilisée par les réglementations contraignantes régissant l’accès au spectre. Si nous voulons agir dans l’intérêt réel des Canadiens, promouvoir les priorités gouvernementales en matière d’abordabilité et d’innovation et réussir notre transition vers un monde numérique mené par la 5G, nous avons besoin d’une politique réglementaire responsable, avant-gardiste et prévisible qui assure un accès abordable, équitable et rapide à ce bien national afin que nous puissions continuer à bâtir des réseaux de calibre mondial », affirme M. Entwistle.

D’ailleurs, la GSMA estime que le secteur des télécommunications aura des retombées de plus de 200 milliards de dollars sur le PIB. Le Canada pourrait même générer un PIB additionnel d’au moins 30 milliards de dollars si notre politique relative au spectre était harmonisée avec les meilleures pratiques de l’OCDE1.

