TELUS offre 17 000 sacs à dos remplis de fournitures scolaires essentielles à des jeunes de partout au pays

Depuis 2006, le programme annuel Des outils pour les jeunes de TELUS a permis de distribuer près de 200 000 sacs à dos remplis de fournitures scolaires pour aider des élèves à commencer l’année scolaire du bon pied

OTTAWA, 08 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion de la 17e édition de son programme annuel Des outils pour les jeunes, TELUS a fait don de 17 000 sacs à dos remplis de fournitures essentielles pour aider des élèves dans le besoin et leur famille. TELUS tient à ce que chaque jeune puisse réaliser son plein potentiel. C’est pourquoi l’équipe TELUS a fait don, depuis 2006, de plus d’un million d’articles à des membres de la collectivité, soit 200 000 trousses Des outils pour les jeunes, 33 000 ordinateurs remis à neuf pour des écoles et 157 000 trousses de toilette pour des familles déplacées.



« Nous croyons que tout le monde, quels que soient son lieu de résidence et sa situation socioéconomique, devrait avoir un accès égal à l’éducation, à la sécurité, aux soins de santé et à une alimentation saine. En ce début d’année scolaire, beaucoup de familles vivent des difficultés financières et sont incapables d’offrir à leurs enfants les outils dont ils ont besoin pour apprendre et réussir, affirme Jill Schnarr, chef de l’innovation sociale et des communications à TELUS. Grâce à notre programme Des outils pour les jeunes, nous fournissons depuis près de vingt ans des sacs à dos remplis de fournitures scolaires essentielles à des enfants et des familles dans le besoin. Nous remercions tout particulièrement les ambassadeurs communautaires de TELUS qui, par leur dévouement inébranlable, veillent à l’exécution de cette importante initiative depuis longtemps. Ensemble, nous aidons les jeunes à réaliser tout leur potentiel et contribuons à bâtir des collectivités fortes et en santé. »

Les sacs à dos ont été remplis et distribués plus tôt cette année par les ambassadeurs communautaires de TELUS dans le cadre des Journées du bénévolat de TELUS, au cours desquelles 65 000 membres de l’équipe actifs et retraités se sont mobilisés pour redonner à leur collectivité. Comptant près de 5 000 membres, le club des ambassadeurs communautaires de TELUS est un réseau d’employés actifs et retraités qui offrent bénévolement leur temps et leurs compétences tout au long de l’année à des causes et des initiatives communautaires locales.

« Les ambassadeurs communautaires de TELUS sont des bénévoles exceptionnels qui changent les choses de manière durable dans les collectivités que nous servons et dans lesquelles nous vivons et travaillons, souligne Bobby Farr, membre fondateur du Club des ambassadeurs. Le programme Des outils pour les jeunes, qui donne un coup de pouce à des milliers de Canadiens, n’est qu’un des nombreux aspects de la vocation sociale de TELUS en action. »

Depuis 2000, l’équipe TELUS a versé l’équivalent de 1,4 milliard de dollars en don, soit 900 millions en argent, et le reste sous forme de contributions en nature, de temps et de programmes, en plus d’avoir effectué 1,8 million de jours de bénévolat. Chaque année, TELUS appuie plus de 5 000 organismes communautaires et de bienfaisance à l’échelle mondiale.

Pour en savoir plus sur ce que fait TELUS pour redonner aux collectivités de partout au pays, visitez telus.com/communautaire .

À PROPOS DE TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 17 milliards de dollars et à 17 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures.

TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture & Biens de consommation est un fournisseur mondial de technologies d’analyse de données et de solutions numériques novatrices, qui s’emploie à créer une chaîne de valeur unifiée, fiable et durable. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans 28 pays.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert depuis 2000 plus de 900 millions de dollars et 1,8 million de jours de bénévolat à la collectivité, sans compter leurs contributions en nature, leur temps et les programmes qu’ils ont mis sur pied. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @TELUSnews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

