TELUS se classe parmi les 100 employeurs les plus écoresponsables au Canada

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 21 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS est fière d’annoncer aujourd’hui qu’elle figure au classement des 100 employeurs les plus écoresponsables au Canada, un honneur attribuable à son leadership mondial et à sa détermination à créer un futur meilleur et plus vert. Cette distinction récompense les sociétés canadiennes qui montrent l’exemple en se dotant d’une culture d’entreprise qui valorise la protection de l’environnement. Plus tôt ce mois-ci, TELUS publiait son Rapport sur la durabilité 2020 , dans lequel figurent ses stratégies et priorités environnementales, sociales et de gouvernance, y compris l’objectif ambitieux de rendre l’ensemble de ses activités carboneutres d’ici 2030.



« L’engagement de notre équipe envers la durabilité est au cœur de notre leadership en sociocapitalisme. Nous sommes déterminés à réduire notre empreinte carbone et à réduire au minimum l’incidence de nos activités sur la planète dont hériteront les générations futures, tout en créant une valeur incontestable pour nos concitoyens, déclare Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Grâce aux efforts inégalés de notre équipe, nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux sur le plan de l’environnement et de la durabilité. Nous souhaitons ainsi veiller à la santé et au mieux-être des collectivités, alors que nous entrevoyons l’après-pandémie avec un optimisme prudent. Je suis incroyablement reconnaissant envers notre équipe pour son indéniable volonté d’améliorer les conditions sociales, économiques, environnementales et sanitaires des collectivités des quatre coins du monde que nous servons et dans lesquelles nous vivons et travaillons. »

En 2020, TELUS a dépassé ses objectifs de lutte contre les changements climatiques en réduisant de 17 % sa consommation d’énergie et de 37 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à 2010. L’année dernière, tandis que la pandémie gagnait la planète entière, TELUS donnait à plus de 95 % de son effectif les moyens de travailler à la maison ou de manière mobile. Ces efforts ont permis non seulement d’économiser temps et ressources, mais aussi de réduire les émissions de GES associées aux déplacements entre le bureau et la maison. De plus, TELUS a négocié quatre accords d’achat d’énergie qui lui permettront de n’utiliser, en Alberta, que de l’électricité provenant de sources d’énergies renouvelables, comme l’énergie éolienne ou solaire.

Inspirée par les excellents résultats obtenus par son équipe en 2020, TELUS a établi, dans son dernier Rapport sur la durabilité, de nouveaux objectifs transformateurs de lutte contre les changements climatiques. Par exemple :

S’assurer que 100 % de l’énergie qu’elle consomme provient de sources renouvelables ou à faibles émissions d’ici 2025

Rendre ses activités 100 % carboneutres d’ici 2030

Devenir une entreprise zéro déchet

Élaborer une stratégie d’électrification de son parc de véhicules afin de réduire ses émissions de GES liées au carburant

Appliquer des normes de durabilité du bâtiment à l’ensemble de son parc immobilier en mettant l’accent sur le mieux-être de l’équipe

Donner à ses unités d’affaires TELUS Agriculture et TELUS Santé les moyens de contribuer à réduire les émissions de carbone à l’avenir, grâce à de novatrices technologies agricoles de précision pouvant améliorer considérablement le rendement des producteurs tout en atténuant le plus possible les effets négatifs sur les sols, et grâce aux services de soins de santé virtuels de TELUS Santé permettant aux clients de réduire leur empreinte carbone en consultant virtuellement leurs professionnels de la santé.

« Grâce à notre leadership en innovation technologique, nous rendons possible la connectivité permettant aux Canadiens de travailler et de suivre des cours à distance, de faire une demande pour des ressources précieuses auprès du gouvernement, de recevoir des soins médicaux vitaux et de rester connectés avec la famille et les amis, a ajouté M. Entwistle. Avec notre technologie de pointe et notre compassion, nous aidons à relever les défis sociaux les plus pressants dans le domaine de la santé, de l’éducation, de l’agriculture et de l’environnement, tout en améliorant l’égalité économique numérique pour les générations à venir. »

L’inclusion de TELUS parmi les 100 employeurs les plus écoresponsables au Canada fait suite à de nombreuses marques de distinction internationales soulignant le leadership mondial de l’entreprise sur les plans de la durabilité, de la responsabilité sociale et de la philanthropie, de la gestion de l’innovation et de la reddition de compte environnementale et sociale. Par exemple :

