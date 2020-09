Telus : propose le débit le plus rapide et étend son réseau 5G

23/09/2020 | 12:55

L'opérateur canadien Telus a été désigné comme étant le réseau le plus rapide au monde par la société britannique Opensignal. Les vitesses de téléchargement moyennes pour son réseau 4G LTE atteignent 75,9 Mbit/s. L'opérateur détrône même le réseau 5G de Corée du sud qui était jusqu'alors le plus rapide avec 59 Mbit/s.



Par ailleurs, le Canadien est actuellement en train d'étendre son réseau 5G. Ainsi, avant la fin de l'année, les résidents de 50 communautés canadiennes auront accès au réseau le plus rapide au pays avec des vitesses frôlant les 1,7 Gbit/s.



