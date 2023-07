TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), une entreprise novatrice de premier plan en matière d’expérience client numérique qui conçoit, produit et livre des solutions de prochaine génération, y compris des solutions d’intelligence artificielle (IA) et de modération de contenu, pour des marques mondiales créatrices de marché, a annoncé aujourd’hui que Maria Pardee, chef des services commerciaux, allait prendre sa retraite de son poste de direction le 31 décembre 2023. Maria a intégré l’entreprise en février 2021, avec plus de 25 ans d’expérience en leadership à son actif dans le secteur des technologies, et une spécialisation dans la transformation numérique des entreprises et les contrats pour l’infrastructure de services gérés.

« Durant sa carrière à TELUS International, Maria a aidé notre entreprise à tisser un réseau solide de relations stratégiques avec les clients et les parties prenantes de l’industrie de l’expérience client numérique, et elle a formé une équipe commerciale axée sur le client pour vendre des solutions intégrées, indique Jeff Puritt, président et chef de la direction à TELUS International. Tout au long de son mandat à TELUS International, Maria a aussi fait preuve de volonté et d’engagement pour améliorer l’inclusion dans les collectivités de leaders en technologie, défendre et promouvoir les initiatives de diversité, d’équité et d’inclusion, et consacrer son temps et son expertise au mentorat des femmes en STIM. Au nom de nos 75 000 membres de l’équipe à l’international, je tiens à exprimer notre reconnaissance commune pour sa contribution à notre entreprise et sa détermination à vraiment changer les choses dans les collectivités où nous exerçons nos activités partout dans le monde. »

Mme Pardee continuera à soutenir l’évolution constante de l’équipe commerciale et du service de l’exploitation jusqu’à la fin de l’année, notamment en facilitant la transition avec un nouveau chef des services commerciaux. Elle occupera le poste de conseillère stratégique pour TELUS International jusqu’à la fin de 2024.

À propos de TELUS International

