TELUS International Cda : Un an plus tard, une nouvelle enquête révèle qu'un plus grand nombre d'employeurs font de la santé mentale des employés une priorité

La majorité des employés (71 %) considèrent que les employeurs se préoccupent sincèrement de leur santé mentale.

Un plus grand nombre d’employés (78 %) estiment pouvoir informer une personne de leur entreprise s’ils ne se sentent pas bien physiquement ou mentalement.

Les résultats d’une nouvelle enquête révèlent que 78 % des employés américains se sentent à l’aise d’informer une personne de leur entreprise lorsqu’ils ne se sentent pas bien physiquement ou mentalement, contre 40 % en 2020. Ces conclusions sont tirées d’un sondage sur le bien-être des employés aux États-Unis commandé par TELUS International, un chef de file mondial des solutions numériques et de l’expérience client.

Les résultats du sondage présenté aujourd’hui, comparés à ceux rapportés en octobre 2020, indiquent que les employeurs ont modifié leur approche pour soutenir la santé mentale au travail. L’étude indique que les entreprises ont tenu compte des préoccupations des employés et qu’elles répondent mieux à leurs besoins sur le plan de la santé mentale. En effet, moins d’employés se disent aujourd’hui prêts à quitter leur emploi pour un employeur qui accorderait plus d’importance à la santé mentale de ses employés (57 % en 2021 contre 80 % en 2020).

« À l’ère de la technologie et des réseaux sociaux, nous subissons collectivement les répercussions de cette pandémie mondiale 24 heures sur 24, en temps réel et de manière soutenue alors que sévit la quatrième vague. Ces facteurs ont accentué le stress et les difficultés émotionnels liés à la pandémie, en plus de perturber nos habitudes et nos activités quotidiennes, dont nos façons de travailler ainsi que nos environnements de travail, affirme Marilyn Tyfting, chef des affaires de l’entreprise à TELUS International. Au cours de la dernière année, la loi du silence a fait place à une approche où il est permis de demander, de dire et de parler. Ce changement plus que nécessaire a transformé la façon dont la société perçoit et aborde la santé mentale, tant dans la société en général que dans les milieux de travail. Les employés ont besoin de ressources qui peuvent les aider à faire face aux problèmes de santé mentale – et ils osent de plus en plus les demander. De leur côté, les entreprises répondent à ces besoins en améliorant la portée et l’accessibilité des programmes et des services qu’elles offrent. »

Ce que pensent les employés de la flexibilité pour un équilibre travail-vie personnelle

La majorité des employés continuent de considérer comme important (88 % en 2021, 97 % en 2020) qu’une entreprise accorde la priorité à la santé mentale de ses employés. L’enquête indique par ailleurs que les employés estiment que les entreprises en font plus pour répondre à leurs besoins en matière de santé mentale. La plupart des personnes interrogées (86 %) ont déclaré qu’une plus grande flexibilité des horaires de travail aurait un effet positif sur leur santé mentale. Et lorsqu’on leur a demandé si leur employeur leur accordait suffisamment de flexibilité pour maintenir une bonne santé physique et mentale, 67 % ont répondu par l’affirmative (contre 55 % en 2020).

L’enquête a également révélé qu’il était plus fréquent d’offrir des journées consacrées à la santé mentale pour lutter contre l’épuisement dû à la pandémie. À preuve, 68 % des personnes interrogées ont déclaré que leur employeur leur avait accordé des congés payés supplémentaires depuis qu’elles travaillent à domicile. Ce résultat indique que les entreprises reconnaissent la nécessité de faire de la santé mentale une priorité en offrant des moments de répit en ces temps de pandémie. En outre, seuls 25 % des répondants ont déclaré ne pas avoir pris de journée réservée à la santé mentale (contre 53 % en 2020).

Ce que les employés pensent du retour au bureau

Le retour au bureau ou l’idée d’y retourner augmente le niveau de stress chez 53 % des travailleurs, qui ont cité comme principales raisons le temps de déplacement (70 %), la transmission potentielle de la COVID-19 (68 %) et le sentiment d’être plus en sécurité en travaillant à domicile (52 %).

Lorsqu’on leur a demandé comment les employeurs pouvaient faciliter le retour au bureau, les employés ont mentionné trois grandes mesures pouvant réduire le stress :

Offrir des horaires de travail flexibles (57 %)

Prévoir un nettoyage approfondi des bureaux et mettre en place des protocoles de distanciation physique (57 %)

Rendre obligatoire la vaccination ou le dépistage (49 %)

Interrogés sur la ressource la plus utile en matière de santé mentale et de mieux-être que leur employeur leur fournissait ou pourrait leur fournir, les employés ont cité l’accès à un thérapeute, à un psychologue ou à un conseiller (39 %); des ateliers virtuels sur la santé et le mieux-être, des infolettres offrant des recommandations, des cours de yoga et de méditation (29 %); des jours de congé pour raisons de santé mentale ou personnelles (19 %); et une indemnité pour les dépenses discrétionnaires reliées à la santé et au mieux-être (10 %). Les réponses précisées sous « autre » (3 %) comprenaient des applications de méditation de tiers, « tout ce qui précède » et « aller dehors ».

« Les employeurs doivent comprendre que leurs employés ne sont plus les mêmes que ceux qui ont quitté le bureau en mars 2020. Ce n’est pas le moment de faire des économies sur les initiatives en matière de santé mentale. Faire de la santé, de la sécurité et du bien-être des employés une priorité demeurera essentiel, non seulement parce que c’est la bonne chose à faire, mais aussi parce que cela contribue à améliorer le rendement de l’entreprise. Sur le marché du travail actuel, où les défis sont nombreux, offrir la possibilité de travailler à distance et des horaires flexibles peut être une stratégie efficace pour se démarquer de la concurrence et attirer les meilleurs talents, ajoute Mme Tyfting. Veiller au bien-être de notre effectif à l’échelle mondiale, qui compte aujourd’hui plus de 56 000 personnes, a toujours été une composante essentielle de la culture de la bienveillance de TELUS International. Et dès le premier jour, nous avons tiré parti de nos solutions numériques et de nos infrastructures infonuagiques pour offrir aux membres de notre équipe de nombreux moyens d’accéder à nos ressources en santé mentale au moment et à l’endroit où ils en ont besoin. Nos dirigeants partout dans le monde invitent aussi régulièrement leurs équipes à leur faire part de leurs avis et suggestions sur ce que nous pourrions améliorer. Ils adoptent des comportements sains, comme celui de communiquer ouvertement leurs propres difficultés en cette période sans précédent, afin que les membres de l’équipe se sentent à l’aise de nous faire part de leurs besoins. »

En plus de fournir aux plus grandes marques mondiales des services et des solutions de pointe en matière d’expérience client numérique, TELUS International offre plusieurs programmes, outils et plateformes technologiques pour aider les entreprises à accroître considérablement la valeur de leurs activités et à offrir différents avantages à leurs employés. Forte de son expérience à l’échelle mondiale auprès de centaines de clients de différents secteurs, l’entreprise propose des solutions de gestion et d’optimisation des effectifs, des solutions d’excellence en apprentissage et des solutions d’acquisition de talents. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com/solutions.

Méthodologie du sondage

Les résultats proviennent d’un sondage de Pollfish mené auprès de 1 000 employés américains qui travaillent à temps plein à la maison depuis le début de la pandémie de COVID-19 en mars 2020. Le sondage a eu lieu le 10 septembre 2021.

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et offre des solutions numériques de prochaine génération afin d’améliorer l’expérience client de marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et permettent à ceux-ci d’adopter plus rapidement les technologies numériques de prochaine génération pour améliorer leurs résultats. Les solutions intégrées de TELUS International comprennent des solutions de stratégie numérique, d’innovation, de services-conseils, de conception et de gestion du cycle de vie des technologies de l’information, notamment des solutions gérées, des solutions d’automatisation intelligente et des solutions de données IA de bout en bout dotées de fonctions axées sur la vision par ordinateur, ainsi que des solutions d’expérience client pour tous les réseaux et des solutions de confiance et de sécurité, y compris la modération de contenu. Pour soutenir toutes les étapes de sa croissance, TELUS International s’associe à des marques de marchés verticaux à forte expansion, par exemple dans les secteurs des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, de la santé, ainsi que du voyage et de l’hébergement.

La culture de bienveillance unique de TELUS International favorise la diversité et l’inclusion au moyen de ses politiques, de ses ateliers et groupes de ressources pour les membres de l’équipe et de ses pratiques d’embauche axées sur l’égalité des chances dans toutes les régions où elle exerce ses activités. L’entreprise favorise l’épanouissement des collectivités et aide les personnes dans le besoin dans le cadre d’activités de bénévolat à grande échelle qui ont eu une incidence positive sur la vie de plus de 150 000 citoyens de partout dans le monde et par l’intermédiaire des cinq Comités d’investissement communautaire de TELUS International, qui ont versé 4 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2015. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211005005356/fr/