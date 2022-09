TELUS International a été qualifiée de « chef de file » dans le classement du Groupe Everest PEAK MatrixMD de 2022 pour la gestion de l'expérience client dans les amériques

Des analystes et des acheteurs soulignent les capacités de bout en bout uniques de l’entreprise ainsi que les centres d’excellence qui favorisent l’innovation

TELUS International a aussi été nommée « joueur étoile » dans le rapport du Groupe Everest PEAK MatrixMD de 2022 pour la gestion de l’expérience client en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique

TELUS International, un chef de file novateur en matière d’expérience client numérique pour des marques mondiales créatrices de marché, a été désignée « chef de file » par le cabinet de conseil et d’étude Groupe Everest lors de son étude mondiale PEAK Matrix de 2022 des services de gestion de l’expérience client (CSM) dans les amériques.

« C’est un immense honneur d’être nommé chef de file dans le classement PEAK Matrix des services de gestion de l’expérience client du Groupe Everest pour la quatrième année consécutive. C’est d’autant plus exceptionnel étant donné le marché de plus en plus concurrentiel, dans lequel les fournisseurs doivent être agiles, novateurs et avant-gardistes pour aider les marques à répondre aux attentes de plus en plus complexes des clients, a déclaré Jeff Puritt, président et chef de la direction de TELUS International. Cette reconnaissance témoigne de la détermination, de l’ingéniosité et de la persévérance inébranlables des membres de l’équipe TELUS International, qui ont aidé nos nombreux clients à évoluer dans un environnement macroéconomique incertain en répondant à l’ensemble de leurs besoins grâce à notre gamme diversifiée de services numériques. Notre statut de chef de file confirme aussi pourquoi TELUS International est choisie année après année par de grandes marques mondiales à titre de partenaire de confiance en matière d’expérience client. »

Cette année, le Groupe Everest a choisi 37 fournisseurs de services à évaluer dans le cadre de l’étude PEAK Matrix dans les amériques. Le classement est basé sur la réussite sur le marché, la vision et la stratégie, l’orientation et les capacités des services, les solutions numériques et technologiques, les investissements dans le domaine et les commentaires des clients. Soulignons le fait que TELUS International compte parmi seulement six fournisseurs désignés comme « chef de file » dans l’édition de cette année.

« En développant constamment des solutions numériques sophistiquées, en menant des initiatives de mobilisation des agents et de gestion des talents, et en innovant en matière de processus, TELUS International a été nommée comme chef de file dans le classement du Groupe Everest PEAK Matrix de 2022 sur la gestion de l’expérience client dans les amériques, a déclaré Shirley Hung, partenaire du Groupe Everest. Les solides capacités technologiques de TELUS International, qui comprennent des solutions d’automatisation, d’analyse et de transformation des effectifs, ainsi que ses capacités expertes de services-conseils et sa vaste expérience en matière de satisfaction des besoins omnicanaux des clients placent l’entreprise en bonne position pour répondre aux demandes de transformation des clients. »

De plus, le Groupe Everest a nommé TELUS International « joueur étoile » dans son rapport PEAK Matrix de 2022 pour la gestion de l’expérience client en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Dans les deux rapports de recherche et d’évaluation, les acheteurs ont souligné comme domaines d’excellence la capacité de TELUS International à atteindre constamment les IRC, l’importance que l’entreprise accorde au mieux-être de ses employés et la promotion d’une culture forte. Tous ces aspects favorisent la fidélisation des agents, la formation d’un bassin de talents axé sur la clientèle, le sens des affaires et l’expertise dans le domaine, l’ouverture aux commentaires et la flexibilité, et la facilité de faire affaire avec l’entreprise.

L’étude PEAK Matrix du Groupe Everest est un cadre exclusif permettant d’évaluer le succès commercial et la capacité globale des fournisseurs de services en fonction de leur rendement, de leur expérience, de leur capacité et de leurs connaissances. Chaque fournisseur de services est évalué de manière comparative sur deux axes : le succès sur le marché et les capacités de prestation. Le succès sur le marché est mesuré selon le revenu, le nombre de clients et la croissance d’une année à l’autre. La capacité de prestation est mesurée selon le volume des activités, la portée, la technologie et l’innovation, l’empreinte de la prestation et la satisfaction de l’acheteur. La grille qui en résulte classe les fournisseurs de services en trois catégories : les chefs de file, les concurrents de premier plan et les aspirants. Les entreprises qui démontrent une forte tendance à la hausse dans les rapports successifs sont reconnues comme « joueur étoile ».

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et livre des solutions numériques de prochaine génération afin d’améliorer l’expérience client de marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et permettent à ceux-ci d’adopter plus rapidement les technologies numériques de nouvelle génération pour améliorer leurs résultats. Les solutions intégrées de TELUS International englobent la stratégie numérique, l’innovation, les services-conseils et la conception, la gestion du cycle de vie des technologies de l’information (solutions gérées, automatisation intelligente et solutions de données complètes fondées sur l’intelligence artificielle, comme la vision par ordinateur), l’expérience client omnicanal ainsi que la confiance et la sécurité, y compris la modération de contenu. TELUS International soutient des entreprises à toutes les étapes de leur croissance. Elle collabore avec différentes marques dans des secteurs à forte expansion, comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires, des services financiers et de l’assurance, de la santé, du voyage et de l’hôtellerie.

La culture de la bienveillance unique de TELUS International favorise la diversité et l’inclusion. Les politiques, ateliers et groupes de ressources de l’entreprise en témoignent, tout comme ses pratiques d’embauche axées sur l’égalité des chances dans toutes les régions où elle exerce ses activités. Depuis 2007, l’entreprise a eu une incidence positive sur la vie de plus d’un million de citoyens de partout dans le monde. Elle redonne aux collectivités et vient en aide aux personnes dans le besoin grâce à des activités de bénévolat à grande échelle et à des dons. Les cinq Comités d’investissement communautaire de TELUS International ont versé 4,8 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2011. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com.

