TELUS International : annonce le lancement d'Intelligent Insights

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), un chef de file novateur en matière d’expérience client numérique qui conçoit, produit et offre des solutions de prochaine génération pour des marques mondiales créatrices de marché, a annoncé aujourd’hui le lancement d’Intelligent Insights, une plateforme indépendante des outils servant à contrôler et à gérer les solutions d’automatisation robotisée des processus et les robots. Grâce à Intelligent Insights, les entreprises peuvent gérer leurs activités numériques sur une seule plateforme pour assurer le suivi de l’efficacité, des économies et des occasions d’innover.

« Au cours des 18 derniers mois, des entreprises ont accru de manière importante leurs dépenses en solutions automatisées pour rester connectées à leurs clients, assurer la continuité des activités et réaliser des gains en efficacité dans le but de réagir aux difficultés relatives à la pandémie, explique Jim Radzicki, chef des services technologiques à TELUS International. Cette accélération a engendré une prolifération des robots et une dépendance accrue envers ces collègues numériques. La plupart des organisations exploitent de multiples solutions automatisées pour optimiser leur performance et, bien que chaque solution offre ses propres avantages, le recours à plusieurs fournisseurs peut compliquer la supervision des programmes d’automatisation séparés. »

Intelligent Insights prend en charge toutes les plateformes majeures d’automatisation, notamment l’Assistant virtuel TELUS International, Blue Prism, UiPath et Automation Anywhere. Intelligent Insights, qui fonctionne avec un seul centre d’excellence centralisé, permet de réaliser des économies par l’optimisation qu’il offre grâce aux licences d’utilisation de ses plateformes d’automatisation et de gestion des robots. Au cours de l’essai-pilote, Intelligent Insights a permis à une entreprise de télécommunication de premier plan d’économiser 24 millions de dollars et 800 000 heures grâce à plus de 12 millions de transactions de collègues virtuels.

« En raison de la pandémie, l’automatisation est devenue une priorité et continue de constituer un élément clé de la reprise. En effet, les organisations doivent simultanément rationaliser les opérations, réduire les coûts, transformer et améliorer l’expérience client et celle des employés, et créer la capacité pour les équipes de trouver des idées, d’innover et d’accomplir des tâches à valeur élevée, observe Maureen Fleming, vice-présidente chargée des études de marché sur l’automatisation intelligente des processus et des services-conseils à IDC. Elles doivent ainsi parfois exploiter et gérer un nombre croissant de robots qui sont souvent conçus sur différentes plateformes logicielles. Les entreprises qui peuvent trouver le moyen d’obtenir une vue d’ensemble de leurs initiatives d’automatisation pour les analyser et les optimiser individuellement et collectivement seront mieux placées pour extraire la valeur exponentielle de leurs investissements. »

IDC prévoit que le marché de l’automatisation intelligente des processus atteindra 28,5 milliards de dollars en 2023. La firme d’études de marché prévoit aussi que d’ici 2024, plus de 75 % des entreprises auront atteint un certain niveau d’automatisation afin d’optimiser davantage les processus et de mieux répondre aux besoins de flux de trésorerie opérationnels.

« Notre objectif est de soutenir nos clients dans leur parcours numérique et de leur fournir les outils nécessaires, notamment Intelligent Insights, comme plateforme de gestion des robots et de l’automatisation, ajoute monsieur Radzicki. Grâce à Intelligent Insights, nous pouvons leur offrir la possibilité d’exploiter le plein potentiel de leurs collègues numériques et de constater que leurs investissements dans l’automatisation portent leurs fruits. »

TELUS International est chef de file dans la création de solutions de robotique et d’automatisation pour des clients de divers secteurs. TELUS International a récemment remporté le prix de la meilleure solution de robot informatif (Best Informational Bot Solution) dans le cadre des AI Breakthrough Awards pour son assistant virtuel par clavardage. Les AI Breakthrough Awards récompensent les meilleurs entreprises, technologies, produits et services dans le domaine de l’intelligence artificielle.

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et offre des solutions numériques de prochaine génération afin d’améliorer l’expérience client de marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et permettent à ceux-ci d’adopter plus rapidement les technologies numériques de prochaine génération pour améliorer leurs résultats. Ses solutions et ses fonctionnalités intégrées incluent la stratégie numérique, l’innovation, les services-conseils et la conception, la transformation numérique et les solutions liées au cycle de vie des technologies de l’information, l’automatisation intelligente, les solutions de données IA de bout en bout qui comprennent des capacités de vision par ordinateur ainsi que des solutions d’expérience client pour tous les réseaux, y compris la modération de contenu, les solutions de confiance et de sécurité, et autres solutions gérées. Pour soutenir toutes les étapes de sa croissance, TELUS International s’associe à des marques de marchés verticaux à forte expansion, par exemple dans les secteurs des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, de la santé, ainsi que du voyage et de l’hébergement. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com.

