TELUS International annonce ses résultats du T4 et de l'exercice 2022 (rentabilité et flux de trésorerie solides et croissance des produits d'exploitation dans les 2 chiffres pour l'année), et prévoit une croissance rentable du même ordre en 2023

Produits d’exploitation de 630 millions de dollars au T4, en hausse de 5 pour cent par rapport à l’année précédente et de 9 pour cent en devise constante1; produits d’exploitation de 2 468 millions de dollars pour l’ensemble de l’exercice, en hausse de 12 pour cent par rapport à l’année précédente et de 16 pour cent en devise constante

Bénéfice net de 34 millions de dollars au T4 et de 183 millions pour l’exercice complet, comparativement à 36 millions et 78 millions respectivement l’année précédente

BPA dilué de 0,13 $ au T4 et de 0,68 $ pour l’exercice complet, comparativement à 0,13 $ et 0,29 $ respectivement l’année précédente

BAIIA rajusté1 de 157 millions de dollars au T4, en hausse de 10 pour cent par rapport à l’année précédente; BAIIA rajusté de 607 millions de dollars pour l’ensemble de l’exercice, en hausse de 12 pour cent par rapport à l’année précédente

BPA dilué rajusté1 de 0,35 $ au T4, en hausse de 25 pour cent par rapport à l’année précédente; BPA dilué rajusté de 1,23 $ pour l’ensemble de l’exercice, en hausse de 23 pour cent par rapport à l’année précédente

Maintien d’un flux de trésorerie sain et amélioration des leviers financiers au T4; maintien des leviers financiers dans la marge de stabilité prévue suivant l’acquisition de WillowTree

Croissance rentable continue dans les deux chiffres prévue en 2023

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), un moteur d’innovation sur le plan de l’expérience client numérique qui conçoit, produit et livre des solutions de prochaine génération pour des marques mondiales créatrices de marché, notamment dans les secteurs de l’intelligence artificielle et de la modération de contenus, a publié aujourd’hui ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice complet, clos le 31 décembre 2022. TELUS Corporation (TSX : T, NYSE : TU) est l’actionnaire dominant de TELUS International. À moins d’indication contraire, tous les chiffres qui figurent dans le présent communiqué de presse et ailleurs dans les renseignements financiers de TELUS International sont exprimés en dollars américains.

« En 2022, les membres hautement mobilisés de la talentueuse équipe de TELUS International nous ont permis de tenir nos engagements communs. Ils ont assuré la croissance rentable de l’entreprise et redonné aux collectivités où nous sommes présents malgré des conditions macroéconomiques difficiles, déclare Jeff Puritt, président et chef de la direction de TELUS International. En effet, le spectre de la récession a continué de planer au quatrième trimestre, influençant le calendrier et la vitesse d’exécution des nouveaux projets, et nous nous attendons à ce que cette dynamique persiste au moins à court terme. TELUS International est toutefois demeurée résiliente, confirmant sa réputation de partenaire de confiance et de conseiller stratégique auprès de plus de 650 clients de partout dans le monde. À court terme, cela nous permet de sortir gagnants de la rationalisation des listes de fournisseurs, et cela nous positionne avantageusement pour profiter de contexte favorable à long terme dans le domaine de la transformation numérique.

« Au quatrième trimestre, la majorité de nos nouveaux clients étaient principalement basés aux États-Unis. Figuraient parmi eux une société de conseil soutenant des projets complexes dans les secteurs de la fonction publique, de la défense et du renseignement, une société de commerce électronique en très forte croissance spécialisée dans le voyage et le divertissement, et un développeur et fournisseur de services innovant misant sur l’intelligence artificielle dans le domaine des ventes et du marketing. En Europe, notre équipe a conclu une entente avec une plateforme d’investissement numérique de premier plan qui permet d’investir facilement et à peu de frais. Nos efforts ciblés pour développer nos activités auprès de notre clientèle actuelle ont aussi porté fruit. Nous avons notamment augmenté notre part de portefeuille auprès de clients diversifiés, dont une plateforme américaine de commande et de livraison de nourriture, une entreprise mondiale de services professionnels axée sur les ressources humaines et la gestion de projets, une plateforme de médias sociaux vidéo de premier plan, un détaillant d’équipements lourds actif dans le secteur de l’énergie aux États-Unis, et l’une des plus grandes multinationales américaines du secteur des télécommunications.

« En janvier, nous avons officiellement accueilli l’équipe de WillowTree, maintenant une société de TELUS International, avec qui nous avons immédiatement commencé à travailler pour profiter d’occasions de ventes croisées intéressantes auprès de nos clients respectifs. Cela inclut l’expansion considérable des services que nous prévoyons fournir à notre société mère, TELUS Corporation, qui continue d’améliorer et de transformer l’expérience qu’elle offre à ses clients dans une variété de secteurs, dont la santé, l’agriculture et les biens de consommation. Ces initiatives en cours et d’autres en préparation nous mettent sur la voie de la réussite pour les trimestres à venir. TELUS International s’est forgé une réputation unique dans son secteur d’activité. En 2022, elle figurait notamment sur la liste des meilleurs employeurs sur le plan de la diversité selon Forbes et dans le palmarès des 100 meilleurs employeurs en ce qui a trait à la représentation de la diversité selon Mogul. Notre robot conversationnel d’assistance aux agents exclusif a aussi été nommé meilleur assistant virtuel d’information dans le cadre des AI Breakthrough Awards pour une deuxième année consécutive. Ces réalisations ont été possibles grâce aux membres de notre équipe, et pour la neuvième année de suite, TELUS International s’est classée dans le quartile supérieur pour la mobilisation de l’effectif selon un sondage annuel international mené par la société indépendante Kincentric. Notre capacité à demeurer parmi les meilleurs témoigne de notre culture de l’entraide, qui se manifeste au quotidien par de petits gestes au sein de l’entreprise, ainsi que dans les activités de grande envergure des Journées du bénévolat de TELUS et le travail de nos cinq Comités d’investissement communautaire à différents endroits dans le monde. Ces initiatives s’inscrivent dans nos efforts continus pour faire progresser nos engagements sur les plans de l’environnement, de la société et de la gouvernance. Elles visent à générer davantage de retombées et de valeur pour toutes les parties prenantes. Vous pourrez en savoir plus à ce sujet dans notre premier rapport distinct sur la durabilité, qui sera publié en avril. »

« Des pressions macroéconomiques échappant à notre contrôle ont eu des répercussions sur la dernière partie de 2022, mais TELUS International a fait preuve d’une formidable résilience sur le plan de la rentabilité, affirme Vanessa Kanu, chef des services financiers. Pour l’ensemble de l’exercice, nos produits d’exploitation ont augmenté de 12 pour cent (16 pour cent en devise constante), nos marges de BAIIA rajusté ont atteint le haut de la plus récente fourchette prévisionnelle, et nous avons enregistré une croissance du BPA dilué rajusté de 23 pour cent. Nous avons démontré en 2022 notre capacité à générer un flux de trésorerie important et à réduire notre dette. Notre ratio de levier financier dette nette-BAIIA rajusté conformément à notre convention de crédit est d’ailleurs passé de 2,1x en début d’année à 1,1x en fin d’année. Comme prévu, à la clôture de l’acquisition de WillowTree le 3 janvier dernier, ce ratio était de 2,9x et reste dans notre fourchette cible de 2 à 3x. Nous sommes d’avis que les caractéristiques de croissance et de flux de trésorerie qu’ont en commun les deux sociétés permettront de poursuivre le désendettement à court terme.

« Même si les défis macroéconomiques persistent, nos perspectives pour 2023 laissent présager le maintien d’un taux de croissance à deux chiffres de nos produits d’exploitation ainsi qu’une forte rentabilité. Nos clients actuels nous offrent de belles possibilités de croissance, car beaucoup d’entre eux cherchent activement de nouveaux moyens de mieux exploiter les solutions technologiques de pointe et de réduire leurs coûts – autrement dit, faire mieux avec moins! L’acquisition de WillowTree nous procure par ailleurs d’importantes occasions de vente croisée, y compris des possibilités de déplacement des dépenses au sein de notre société mère, TELUS Corporation. »

Voici quelques faits saillants des résultats financiers et opérationnels qui comprennent certaines mesures non conformes aux PCGR. Voir la section « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour obtenir une analyse de ces mesures.

Faits saillants du T4 2022 par rapport au T4 2021

À 630 millions de dollars, les produits d’exploitation sont en hausse de 30 millions ou de 5 pour cent par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cette hausse est attribuable à l’accroissement des services fournis aux clients actuels et aux nouveaux clients. La croissance des produits d’exploitation tient compte d’un écart de change défavorable d’environ 4 % par rapport au même trimestre de l’exercice précédent, qui découle surtout de l’appréciation du dollar américain par rapport à l’euro.

Le bénéfice net s’est élevé à 34 millions de dollars et le BPA dilué, à 0,13 $, comparativement à 36 millions et à 0,13 $ respectivement au même trimestre de l’exercice précédent. La marge bénéficiaire nette, calculée en divisant le bénéfice net par les produits d’exploitation pour la période, était de 5,4 pour cent, par rapport à 6,0 pour cent au même trimestre de l’exercice précédent. Le bénéfice net et le BPA dilué tiennent compte de l’incidence de la rémunération à base d’actions, des coûts d’acquisition et d’intégration et de l’amortissement des immobilisations incorporelles acquises, entre autres éléments. Le bénéfice net rajusté 2 , qui exclut l’incidence de ces éléments, a connu une hausse de 27 pour cent d’une année à l’autre pour s’établir à 95 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022, comparativement à 75 millions de dollars au même trimestre de l’exercice précédent.

, qui exclut l’incidence de ces éléments, a connu une hausse de 27 pour cent d’une année à l’autre pour s’établir à 95 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022, comparativement à 75 millions de dollars au même trimestre de l’exercice précédent. À 157 millions de dollars, le BAIIA rajusté est en hausse de 10 pour cent par rapport au même trimestre de l’année précédente, alors qu’il s’élevait à 143 millions de dollars. Ce résultat s’explique par la croissance du volume des activités et l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et autres rationalisations de coûts. Ces facteurs ont fait que la marge du BAIIA rajusté 2 s’est établie à 24,9 pour cent, une augmentation par rapport aux 23,8 pour cent enregistrés au même trimestre de l’année précédente. Le BPA dilué rajusté était de 0,35 $, en hausse de 25 pour cent d’une année à l’autre.

s’est établie à 24,9 pour cent, une augmentation par rapport aux 23,8 pour cent enregistrés au même trimestre de l’année précédente. Le BPA dilué rajusté était de 0,35 $, en hausse de 25 pour cent d’une année à l’autre. Les liquidités provenant des activités d’exploitation se sont élevées à 84 millions de dollars, en hausse de 17 pour cent par rapport aux 72 millions enregistrés au même trimestre de l’exercice précédent, et le flux de trésorerie disponible 2 a atteint 60 millions de dollars, en hausse de 62 pour cent par rapport aux 37 millions enregistrés il y a un an. Cette progression résulte de l’augmentation des liquidités provenant des activités d’exploitation liées à la croissance de l’entreprise, de la diminution des sorties nettes du fonds de roulement et de la diminution des paiements liés à la rémunération à base d’actions.

a atteint 60 millions de dollars, en hausse de 62 pour cent par rapport aux 37 millions enregistrés il y a un an. Cette progression résulte de l’augmentation des liquidités provenant des activités d’exploitation liées à la croissance de l’entreprise, de la diminution des sorties nettes du fonds de roulement et de la diminution des paiements liés à la rémunération à base d’actions. Le ratio de levier financier dette nette-BAIIA rajusté conformément à la convention de crédit était de 1,1x au 31 décembre 2022, une amélioration par rapport au ratio de 1,3x au 30 septembre 2022 et de 2,1x au 31 décembre 2021, ce qui reflète le remboursement continu de la dette au moyen des liquidités provenant des activités d’exploitation. En ce qui concerne notre acquisition de WillowTree, notre facilité de crédit a été portée à 2 milliards de dollars à la fin décembre et prolongée de 5 ans à des conditions semblables à celles de la convention précédente. Après la conclusion de la transaction au début du mois de janvier, le ratio de levier financier dette nette-BAIIA rajusté conformément à notre convention de crédit est passé à 2,9x et demeure dans la marge de stabilité prévue de 2 à 3x.

L’effectif s’élevait à 73 142 personnes au 31 décembre 2022, soit une augmentation de 18 pour cent d’une année sur l’autre. Cette croissance touche différentes régions.

Faits saillants de l’exercice 2022 par rapport à l’exercice 2021

Les produits d’exploitation de 2 468 millions de dollars, en hausse de 274 millions ou 12 pour cent d’une année à l’autre, ont été alimentés par la croissance des services offerts aux clients actuels et aux nouveaux clients. La croissance des produits d’exploitation tient compte d’un écart de change défavorable d’environ 4 % par rapport à l’exercice précédent, qui découle surtout de l’appréciation du dollar américain par rapport à l’euro.

Le bénéfice net s’est élevé à 183 millions de dollars et le BPA dilué, à 0,68 $, comparativement à 78 millions et à 0,29 $, respectivement, l’année précédente. Le bénéfice net et le BPA dilué comprennent les effets du rajustement de la rémunération fondée sur des actions, les frais d’acquisition et d’intégration et l’amortissement des actifs incorporels acquis, entre autres éléments. Le bénéfice net rajusté, qui exclut l’incidence de ces facteurs, a connu une hausse de 24 pour cent d’une année à l’autre pour s’établir à 332 millions de dollars, comparativement à 267 millions l’année précédente.

Le BAIIA rajusté s’est élevé à 607 millions de dollars, soit une augmentation de 12 pour cent par rapport aux 540 millions de l’année précédente, sous l’effet de la progression des produits d’exploitation, laquelle a été partiellement contrebalancée par une hausse des salaires et des avantages sociaux ainsi que des biens et services achetés pour soutenir la croissance globale de l’entreprise. La marge du BAIIA rajusté de 24,6 pour cent est par ailleurs comparable à celle de l’année précédente. Le BPA dilué rajusté a été de 1,23 $, soit une hausse de 23 pour cent par rapport à 1,00 $ l’année précédente.

Les liquidités provenant des activités d’exploitation se sont élevées à 437 millions de dollars, soit une hausse de 41 pour cent par rapport à 311 millions l’année précédente, et le flux de trésorerie disponible a atteint 333 millions de dollars, en hausse de 59 pour cent par rapport aux 210 millions enregistré il y a un an. Cette progression résulte de l’augmentation des profits d’exploitation provenant des activités liées à la croissance de l’entreprise, de la diminution des sorties nettes du fonds de roulement et de la diminution des paiements liés à la rémunération à base d’actions.

Une analyse de nos résultats d’exploitation figure dans notre rapport de gestion 2022 daté du 9 février 2023 et disponible sur SEDAR ainsi qu’à l’article 5 (perspectives et revue de l’exploitation et des finances) de notre rapport annuel sur formulaire 20-F daté du 9 février 2023 et disponible sur EDGAR. Ces publications et des renseignements additionnels sont aussi disponibles sur le site telusinternational.com/investors.

Prévisions

La direction a publié les perspectives suivantes pour l’ensemble de 2023 :

Les produits d’exploitation devraient se situer entre 2 970 et 3 030 millions de dollars, dont 255 à 260 millions provenant de WillowTree, une société de TELUS International, ce qui représenterait une augmentation de 20,3 à 22,8 pour cent selon les résultats déclarés, et une croissance de 10 à 12 pour cent sans tenir compte de WillowTree. Cela suppose un taux de change moyen d’un euro pour 1,08 dollar américain en 2023.

Le BAIIA rajusté devrait se situer entre 705 et 725 millions de dollars, ce qui représenterait une croissance de 16 à 19 pour cent, et la marge du BAIIA rajusté devrait se situer entre 23,7 et 23,9 pour cent.

Le BPA dilué rajusté est de l’ordre de 1,20 à 1,25 dollar, ce qui comprend l’émission d’actions et une hausse des intérêts sur la dette contractée dans le cadre de l’acquisition de WillowTree récemment conclue.

Conférence téléphonique avec les investisseurs du T4 de 2022

TELUS International tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui le 9 février 2023 à 10 h 30 (HE) / 7 h 30 (HP), au cours de laquelle la direction présentera les résultats du T4 et de l’exercice 2022, puis répondra aux questions d’analystes sélectionnés. La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur le site web des relations avec les investisseurs de TELUS International, à https://www.telusinternational.com/investors/news-events, où elle sera ensuite accessible en différé.

Mesures non conformes aux PCGR

Ce communiqué contient des renseignements financiers non conformes aux PCGR. Vous trouverez un rapprochement avec des mesures conformes aux PCGR à la fin du communiqué. Nous rendons compte de certaines mesures non conformes aux PCGR, car la direction les utilise dans l’analyse du rendement de l’entreprise, mais elles n’ont pas de définition standard selon les Normes internationales d’information financière. Il est possible que ces mesures financières et ces ratios non conformes aux PCGR ne soient pas comparables aux mesures et aux ratios conformes aux PCGR ou aux mesures et aux ratios non conformes aux PCGR portant un nom similaire qui sont déclarés par d’autres entreprises, y compris celles de notre secteur et TELUS Corporation, notre actionnaire dominant.

Le BAIIA rajusté, le bénéfice net rajusté, le flux de trésorerie disponible et les produits d’exploitation en devise constante sont des mesures financières non conformes aux PCGR, et la marge du BAIIA rajusté, le BPA dilué rajusté et la croissance des produits d’exploitation en devise constante sont des ratios non conformes aux PCGR.

Le BAIIA rajusté est utilisé couramment par les entreprises du secteur. Il permet aux investisseurs de comparer et d’évaluer le rendement opérationnel relatif. Nous nous en servons pour évaluer notre capacité à assumer le service des facilités d’emprunt, nouvelles et existantes, et pour financer des occasions de croissance et d’acquisition. De plus, certaines clauses restrictives associées à notre facilité de crédit sont basées sur le BAIIA rajusté. Nous devons donc surveiller cette mesure financière non conforme aux PCGR en fonction des clauses restrictives applicables. Le BAIIA rajusté ne doit pas être considéré comme une solution de rechange au bénéfice net dans l’évaluation de notre rendement financier, pas plus qu’il ne doit être utilisé comme mesure de remplacement pour les flux de trésorerie d’exploitation actuels et futurs. Néanmoins, nous croyons qu’une mesure financière qui présente le bénéfice net rajusté en fonction de ces facteurs permet aux investisseurs de mieux évaluer les tendances sous-jacentes de nos activités, notre rendement opérationnel et notre stratégie globale.

Nous excluons certains éléments du bénéfice net rajusté et du BAIIA rajusté qui, à notre avis, subissent l’influence de facteurs non représentatifs de notre rendement opérationnel (p. ex. variation des provisions au titre d’un regroupement d’entreprises; coûts d’acquisition et d’intégration et autres coûts; rémunération à base d’actions; gains ou pertes de change et amortissement des immobilisations incorporelles acquises; et incidence fiscale de ces rajustements). Un rapprochement complet du BAIIA rajusté et du bénéfice net rajusté avec les mesures conformes aux PCGR comparables se trouve à la fin du présent communiqué.

Nous calculons le flux de trésorerie disponible en soustrayant les dépenses en immobilisations du flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, puisque nous croyons que les dépenses en immobilisations sont un coût récurrent nécessaire au maintien de nos immobilisations productives et au soutien de nos activités internes. Nous utilisons cette mesure pour évaluer les flux de trésorerie générés par nos activités courantes qui peuvent être utilisés pour répondre à nos obligations financières, assumer le service des facilités d’emprunt, réinvestir dans l’entreprise et financer partiellement nos acquisitions futures. Au quatrième trimestre de 2022, nous avons modifié notre présentation des intérêts versés en espèces. Comme le permet la norme IAS 7, Tableau des flux de trésorerie, au lieu de présenter les flux de trésorerie dans les activités d’exploitation, nous les présentons dans les activités de financement. Cette nouvelle façon de faire a entraîné des changements dans les flux de trésorerie disponibles. Pour plus de renseignements, consultez la note 1(a) de nos états financiers consolidés audités au 31 décembre 2022 et pour l’exercice clos à cette date, déposés sur SEDAR et inclus dans notre rapport annuel sur formulaire 20-F déposé sur EDGAR.

La marge du BAIIA rajusté est calculée en divisant le BAIIA rajusté par les produits d’exploitation consolidés. Nous surveillons régulièrement la marge du BAIIA rajusté pour évaluer notre rendement opérationnel par rapport aux prévisions établies, aux objectifs opérationnels et au rendement des autres entreprises du secteur.

Le BPA dilué rajusté est utilisé par la direction pour évaluer la rentabilité de nos activités commerciales par action. Nous surveillons régulièrement le BPA dilué rajusté puisqu’il offre, à la direction et aux investisseurs, une manière fiable de comparer notre rendement opérationnel d’une période à l’autre afin de mieux comprendre notre capacité à gérer les coûts opérationnels et à générer des profits. Le BPA dilué rajusté est calculé en divisant le bénéfice net rajusté par le nombre total moyen pondéré et dilué d’actions en circulation pendant la période concernée.

La direction utilise les produits d’exploitation en devise constante pour évaluer les produits d’exploitation, la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable, à l’exclusion de l’effet de la fluctuation des taux de change. Les produits d’exploitation en devise constante sont calculés pour établir les produits d’exploitation de la période en cours à l’aide des taux de change en vigueur durant la période comparable précédente.

La direction utilise la croissance des produits d’exploitation en devise constante pour évaluer la croissance des produits d’exploitation, à l’exclusion de l’effet de la fluctuation des taux de change. La croissance des produits d’exploitation en devise constante est calculée pour établir la croissance des produits d’exploitation de la période en cours à l’aide des taux de change en vigueur durant la période comparable précédente.

Nous n’avons présenté aucun rapprochement quantitatif de nos perspectives pour l’exercice 2023 concernant la marge du BAIIA rajusté et le BPA dilué rajusté et de nos perspectives pour l’exercice 2023 concernant la marge bénéficiaire nette et le BPA dilué, car nous n’avons pas été en mesure, sans déployer des efforts déraisonnables, de calculer certains éléments de rapprochement avec certitude, ce qui pourrait avoir une incidence importante sur la comptabilisation de ces mesures et ratios financiers.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant nos perspectives financières pour l’exercice 2023, l’entreprise, ses activités et sa situation et son rendement financiers ainsi que des énoncés concernant les avantages et synergies que devrait engendrer l’acquisition de WillowTree et l’incidence de cette dernière sur nos activités, y compris en ce qui a trait aux attentes relatives à la réduction rapide de l’endettement et à la capacité de générer des occasions de vente croisée avantageuses et de diversifier notre clientèle. Prenez note que l’information sur nos perspectives financières pour l’exercice 2023, nos objectifs et nos attentes est fournie dans le présent communiqué pour mettre en contexte la nature des plans de l’entreprise et qu’elle pourrait ne pas convenir à d’autres fins. Tout énoncé contenu dans le présent document qui ne rapporte pas un fait avéré peut être considéré comme un énoncé prospectif. Dans certains cas, vous pouvez déterminer qu’un énoncé est prospectif s’il contient des verbes conjugués au conditionnel ou au futur ou des termes comme « anticiper », « avoir l’intention de », « bien placé pour », « but », « chercher à », « cible », « continuer », « croire », « envisager », « estimer », « objectif », « plan », « potentiel », « pourrait », « présumer », « prévoir », « s’attendre à », « viser » ainsi que d’autres termes semblables qui supposent ou annoncent des événements ou des tendances à venir, ou la forme négative de ces termes ou d’autres termes comparables.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur nos attentes, nos estimations, nos prévisions et nos projections concernant l’entreprise; les avantages, les synergies et les risques associés à l’acquisition de WillowTree; le secteur dans lequel nous œuvrons; et les croyances et hypothèses de la direction. Ils ne sont pas un gage de rendement ou de développement et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui échappent dans certains cas à notre volonté.

Plus précisément, nous avons formulé plusieurs hypothèses sous-jacentes à nos perspectives financières pour l’exercice 2023, y compris des hypothèses clés concernant notre capacité à mettre en œuvre notre stratégie de croissance, notamment en élargissant les services offerts aux clients et en attirant de nouveaux clients; notre capacité à enraciner encore davantage notre culture d’entreprise et à assurer la compétitivité de nos offres de services; notre capacité à attirer et à retenir des talents; et notre capacité à intégrer WillowTree et à tirer profit de son acquisition. Nous en avons également formulé au sujet de la taille et du taux de croissance relatif de nos secteurs verticaux cibles; de nos prévisions en matière d’exploitation et de dépenses en immobilisations; et des effets de diverses circonstances à l’échelle mondiale, dont le risque de récession, la hausse des taux d’intérêt, le conflit en Ukraine et l’émergence d’éventuels variants de la COVID-19, sur nos activités et celles de nos clients, notre situation financière, notre rendement financier et nos liquidités. Pour établir nos perspectives financières, l’équipe de direction évalue l’incidence que les tendances actuelles auront sur nos activités. Ces prévisions peuvent ne pas être adéquates dans d’autres circonstances.

Différents facteurs de risque peuvent faire que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus, notamment ce qui suit :

Nous faisons face à une concurrence intense de la part d’entreprises qui offrent des services semblables aux nôtres.

Nos résultats commerciaux et financiers pourraient être affectés par divers événements à l’échelle mondiale et par les répercussions de ces derniers sur les activités de nos clients et sur la demande pour nos services.

Trois clients comptent pour une part importante de nos produits d’exploitation, et la perte ou la réduction de nos activités auprès de ces clients, ou découlant de la consolidation de ces clients, ou de tout autre client important pourrait avoir d’importantes répercussions négatives.

Vu l’intensité de la concurrence sur le marché de l’emploi, nos perspectives de croissance sont tributaires de notre capacité à attirer et à retenir suffisamment de personnes qualifiées au sein de notre équipe.

Nos capacités de croissance et de rentabilité pourraient être grandement affectées si les changements technologiques et les attentes des clients surpassaient nos offres de services et le développement de nos outils et processus internes, ou si nous étions incapables de répondre aux attentes des clients.

L’impossibilité d’assurer la pérennité de notre culture au fur et à mesure de notre croissance pourrait compromettre nos services, notre rendement financier et nos activités.

Nos activités pourraient subir des conséquences négatives si nous perdions un ou plusieurs membres de notre haute direction.

Notre entreprise pourrait ne pas se développer selon nos attentes actuelles en raison de la réaction négative du public à l’impartition à l’étranger, de facteurs liés à la modération de contenu et de projets de loi ou d’autres mesures.

Nos activités seraient touchées négativement si des personnes qui fournissent des services d’annotation de données par l’entremise des solutions de production participative de Solutions de données en intelligence artificielle de TELUS International étaient classées comme des employés et non comme des contractuels indépendants.

Il se peut que nous ne soyons pas en mesure de déterminer, d’exécuter, d’intégrer et de réaliser les avantages de nos acquisitions, dont celle récente de WillowTree, ou de gérer les risques connexes.

La divulgation non autorisée de données sensibles ou confidentielles sur la clientèle, par cyberattaque ou d’autres moyens, peut nous exposer à des contentieux longs et coûteux, entacher notre réputation, entraîner la perte de clients et influer négativement sur nos produits d’exploitation.

Nos politiques, procédures et programmes visant à préserver la santé et la sécurité des membres de notre équipe, en particulier des modérateurs de contenu, peuvent ne pas être adéquats, ce qui pourrait nuire à notre capacité à attirer et à retenir du personnel et faire augmenter nos coûts, notamment si des poursuites sont intentées contre nous.

La structure à deux catégories d’actions prévue dans nos statuts a pour effet de concentrer le contrôle des voix et la capacité d’influencer les affaires de l’entreprise au sein de TELUS Corporation.

Le cours des actions à droit de vote subalterne pourrait subir l’incidence d’un faible volume de transactions et diminuer en raison de ventes futures ou de la probabilité perçue de ventes futures, par nous ou nos actionnaires, sur le marché public.

TELUS Corporation continuera de contrôler le conseil d’administration de TELUS International pour un avenir prévisible.

Ces facteurs de risque ainsi que d’autres facteurs pouvant avoir une incidence sur nos activités, notre situation financière et nos résultats d’exploitation sont aussi décrits dans la section des facteurs de risque de notre rapport annuel, accessible sur SEDAR, et à l’article 3D de notre rapport annuel sur formulaire 20-F daté du 9 février 2023 et accessible sur EDGAR.

TELUS International (Canada) inc. États des résultats consolidés Trimestre Exercice Périodes terminées le 31 décembre

(en millions de dollars américains, sauf les bénéfices par action) 2022 2021 2022 2021 PRODUITS D’EXPLOITATION 630 $ 600 $ 2 468 $ 2 194 $ CHARGES D’EXPLOITATION Salaires et avantages sociaux 349 332 1 393 1 222 Achat de biens et services 124 125 468 432 Rémunération à base d’actions 5 9 25 75 Coûts d’acquisition et d’intégration et autres coûts 23 5 40 23 Amortissement des immobilisations corporelles 36 30 124 115 Amortissement des immobilisations incorporelles 32 36 134 142 569 537 2 184 2 009 BÉNÉFICE D’EXPLOITATION 61 63 284 185 AUTRES CHARGES (PRODUITS) Charge d’intérêt 12 8 41 44 Perte (gain) de change 18 (2 ) (7 ) (1 ) BÉNÉFICE AVANT IMPÔTS 31 57 250 142 Charge (recouvrement) d’impôt (3 ) 21 67 64 BÉNÉFICE NET 34 $ 36 $ 183 $ 78 $ BÉNÉFICE PAR ACTION De base 0,13 $ 0,14 $ 0,69 $ 0,30 $ Dilué 0,13 $ 0,13 $ 0,68 $ 0,29 $ NOMBRE TOTAL MOYEN PONDÉRÉ D’ACTIONS EN CIRCULATION (en millions) De base 267 266 266 264 Dilué 269 269 270 267

TELUS International (Canada) inc. Bilan consolidé Au (en millions de dollars américains) 31 décembre 2022 31 décembre 2021 ACTIFS Actif à court terme Trésorerie et équivalents de trésorerie 125 $ 115 $ Comptes clients 428 414 Créances des sociétés affiliées 81 53 Impôts sur les bénéfices et autres impôts à recevoir 7 6 Charges payées d’avance et autres actifs 35 36 Tranche à court terme des actifs dérivés 19 3 695 627 Actif à long terme Immobilisations corporelles, montant net 449 405 Immobilisations incorporelles, montant net 1 008 1 158 Fonds commercial 1 350 1 380 Actifs dérivés 13 — Impôts différés 14 23 Autres actifs à long terme 27 33 2 861 2 999 Total de l’actif 3 556 $ 3 626 $ PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passif à court terme Comptes créditeurs et charges à payer 290 $ 336 $ Engagements envers les sociétés affiliées 111 71 Impôts sur les bénéfices et autres impôts à payer 67 67 Tranche à court terme de la dette à long terme 83 328 Tranche à court terme des passifs dérivés 1 5 552 807 Passif à long terme Dette à long terme 881 820 Passifs dérivés — 17 Impôts différés 264 305 Autres passifs à long terme 21 22 1 166 1 164 Total du passif 1 718 1 971 Capitaux propres 1 838 1 655 Total du passif et des capitaux propres 3 556 $ 3 626 $

TELUS International (Canada) inc. États consolidés des flux de trésorerie Trimestre Exercice Périodes terminées le 31 décembre (en millions de dollars américains) 2022 2021 2022 2021 ACTIVITÉS D’EXPLOITATION Bénéfice net 34 $ 36 $ 183 $ 78 $ Rajustements : Amortissements 68 66 258 257 Charge d’intérêt 12 8 41 44 Charge (recouvrement) d’impôt (3 ) 21 67 64 Rémunération à base d’actions 5 9 25 75 Variation de la valeur marchande des dérivés et autres 25 6 2 — Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d’exploitation (7 ) (40 ) (26 ) (69 ) Paiements liés à la rémunération à base d’actions (5 ) (15 ) (19 ) (45 ) Impôts sur les bénéfices payés, montant net (45 ) (19 ) (94 ) (93 ) Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 84 72 437 311 ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT Paiements en trésorerie au titre des immobilisations (29 ) (32 ) (105 ) (99 ) Paiements en trésorerie au titre des autres actifs — — (13 ) — Paiements en trésorerie au titre des acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise (1 ) — (1 ) (11 ) Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement (30 ) (32 ) (119 ) (110 ) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Actions émises 1 1 3 527 Frais d’émission d’actions — — — (34 ) Retenues d’impôts payées dans le cadre du règlement net en actions d’attributions de titres de capitaux propres — (2 ) (1 ) (5 ) Remboursement de la dette à long terme (475 ) (77 ) (682 ) (765 ) Dette à long terme émise 411 32 411 71 Frais d’émission d’emprunts (8 ) — (8 ) — Intérêts payés sur les facilités de crédit (7 ) (8 ) (23 ) (29 ) Flux de trésorerie affectés aux activités de financement (78 ) (54 ) (300 ) (235 ) Incidence de la variation des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 6 (1 ) (8 ) (4 ) SITUATION DE TRÉSORERIE Hausse (baisse) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (18 ) (15 ) 10 (38 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de la période 143 130 115 153 Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la fin de la période 125 $ 115 $ 125 $ 115 $

Rapprochements non conformes aux PCGR Trimestre clos

le 31 décembre Exercice clos

le 31 décembre (en millions de dollars américains, sauf les pourcentages) 2022 2021 2022 2021 Produits d’exploitation déclarés 630 $ 600 $ 2 468 $ 2 194 $ Conversion des produits d’exploitation de 2022 à l’aide des taux de change de 2021 21 87 Produits d’exploitation en devise constante 651 2 555 Croissance des produits d’exploitation 5 % 12 % Croissance des produits d’exploitation en devise constante 9 % 16 %

Trimestre clos

le 31 décembre Exercice clos

le 31 décembre (en millions de dollars américains, sauf les montants par action) 2022 2021 2022 2021 Bénéfice net 34 $ 36 $ 183 $ 78 $ Réintégrer (déduire) : Coûts d’acquisition et d’intégration et autres coûts 23 5 40 23 Rémunération à base d’actions 5 9 25 75 Perte (gain) de change 18 (2 ) (7 ) (1 ) Amortissement des immobilisations incorporelles acquises 30 33 121 132 Incidence fiscale des rajustements ci-dessus (15 ) (6 ) (30 ) (40 ) Bénéfice net rajusté 95 $ 75 $ 332 $ 267 $ Bénéfice par action de base rajusté 0,36 $ 0,28 $ 1,25 $ 1,01 $ Bénéfice par action dilué rajusté 0,35 $ 0,28 $ 1,23 $ 1,00 $

Trimestre clos

le 31 décembre Exercice clos

le 31 décembre (en millions de dollars américains, sauf les pourcentages) 2022 2021 2022 2021 Bénéfice net 34 $ 36 $ 183 $ 78 $ Réintégrer (déduire) : Coûts d’acquisition et d’intégration et autres coûts 23 5 40 23 Rémunération à base d’actions 5 9 25 75 Perte (gain) de change 18 (2 ) (7 ) (1 ) Amortissements 68 66 258 257 Charge d’intérêt 12 8 41 44 Impôts sur les bénéfices (3 ) 21 67 64 BAIIA rajusté 157 $ 143 $ 607 $ 540 $ Marge bénéficiaire nette 5,4 % 6,0 % 7,4 % 3,6 % Marge du BAIIA rajusté 24,9 % 23,8 % 24,6 % 24,6 % Trimestre clos

le 31 décembre Exercice clos

le 31 décembre (en millions de dollars américains) 2022 2021 2022 2021 Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 84 $ 72 $ 437 $ 311 $ Déduction des dépenses en immobilisations (24 ) (35 ) (104 ) (101 ) Flux de trésorerie disponible 60 $ 37 $ 333 $ 210 $

Calcul du ratio de levier financier dette nette-BAIIA rajusté conformément à la convention de crédit Au (en millions de dollars américains, excepté le ratio) 31 décembre

2022 31 décembre

2021 Facilités de crédit en cours 742 941 Utilisation éventuelle des facilités 7 7 Dérivé net 1 19 Solde de trésorerie1 (125 ) (100 ) Dette nette conformément à la convention de crédit 625 $ 867 $ BAIIA rajusté (12 derniers mois) 607 $ 540 $ Rajustements requis conformément à la convention de crédit (63 ) (118 ) Ratio de levier financier dette nette-BAIIA rajusté conformément à la convention de crédit 1,1 2,1

1 Un solde de trésorerie de 125 millions de dollars est utilisé conformément au maximum permis (150 millions) en vertu de la convention de crédit (le maximum précédemment permis était de 100 millions). Ce solde se chiffrait à 125 millions de dollars le 31 décembre 2022 et à 115 millions le 31 décembre 2021.

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et livre des solutions numériques de prochaine génération afin d’améliorer l’expérience client de marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et permettent à ceux-ci d’adopter plus rapidement les technologies numériques de prochaine génération pour améliorer leurs résultats. Ses solutions intégrées incluent la stratégie numérique, l’innovation, les services-conseils et la conception, le cycle de vie des technologies de l’information (y compris les solutions gérées), l’automatisation intelligente et les solutions de données fondées sur l’IA de bout en bout (qui comprennent des capacités de vision par ordinateur) ainsi que des solutions d’expérience client omnicanal et des solutions de confiance et de sécurité (y compris la modération de contenu). TELUS International soutient des entreprises à toutes les étapes de leur croissance. Elle collabore avec différentes marques dans des secteurs stratégiques, comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires et financiers, de l’assurance, de la santé, du voyage et de l’hôtellerie.

La culture de bienveillance unique de TELUS International favorise la diversité et l’inclusion. Les politiques, ateliers et groupes de ressources de l’entreprise en témoignent, tout comme ses pratiques d’embauche axées sur l’égalité des chances dans toutes les régions où elle exerce ses activités. Depuis 2007, l’entreprise a eu une incidence positive sur la vie de plus de 1,2 million de citoyens de partout dans le monde. Elle redonne aux collectivités et vient en aide aux personnes dans le besoin grâce à des activités de bénévolat à grande échelle et à des dons. Les cinq Comités d’investissement communautaire de TELUS International ont versé 5,1 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2011. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com/fr.

1 La croissance des produits d’exploitation en devise constante et le BPA dilué rajusté sont des ratios non conformes aux PCGR. Le BAIIA rajusté est une mesure non conforme aux PCGR. Voir la section « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué.

2 Le bénéfice net rajusté et les flux de trésorerie disponible sont des mesures financières non conformes aux PCGR, et la marge du BAIIA rajusté est un ratio non conforme aux PCGR. Voir la section « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué.

