TELUS International annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice complet de 2020 : solides produits d'exploitation, rentabilité et croissance du flux de trésorerie

Croissance de 55 pour cent des produits d’exploitation, qui s’élèvent à 1,6 milliard de dollars en 2020, témoignant du dynamisme des activités et de l’efficacité des acquisitions stratégiques

Stratégie numérique et économies d’échelle stimulant une croissance de 73 pour cent du BAIIA ajusté, qui s’élève à 391 millions de dollars, et une croissance de 49 pour cent du bénéfice net, qui s’élève à 103 millions de dollars

Excellent flux de trésorerie disponible de 189 millions de dollars en 2020, un résultat plus de deux fois supérieur à celui de l’année précédente, y compris un flux de trésorerie tiré des activités d’exploitation de 263 millions de dollars

Croissance de 65 pour cent du bénéfice par action (BPA) dilué ajusté, qui s’établit à 0,71 $ pour le trimestre et croissance de 28 pour cent du BPA dilué conforme aux PCGR, qui s’établit à 0,46 $ pour l’exercice complet de 2020

Expansion du partenariat stratégique avec Google Cloud pour soutenir la transformation numérique des entreprises

Premier appel public à l’épargne fructueux, qui constitue la plus importante opération de placement dans le secteur des technologies de l’histoire de la Bourse de Toronto

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), un moteur d’innovation sur le plan de l’expérience client numérique qui conçoit, élabore et livre des solutions de prochaine génération pour des marques mondiales créatrices de marché, a annoncé aujourd’hui ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice clos le 31 décembre 2020. TELUS International est une filiale de TELUS Corporation (TSX : T, NYSE : TU). À moins d’indication contraire, tous les résultats qui figurent dans le présent communiqué de presse et ailleurs dans les renseignements financiers de TELUS International sont exprimés en dollars américains, et se rapportent uniquement aux résultats et aux mesures de TELUS International.

« Durant cette année marquée par un contexte mondial difficile et sans précédent, l’équipe hautement mobilisée de TELUS International est rapidement passée en mode virtuel pour maintenir la croissance continue de nos activités en 2020 et générer des résultats exceptionnels, a affirmé Jeff Puritt, président et chef de la direction de TELUS International. Nous avons notamment procédé à l’acquisition de Competence Call Center (CCC) au début de l’année et de Lionbridge AI au quatrième trimestre, ce qui a propulsé nos activités dans le domaine des solutions de sécurité et de confiance numérique et fait progresser l’exécution de notre stratégie numérique dans le secteur de l’annotation de données. L’ajout de ces capacités adjacentes à nos champs d’expertise et à nos services existants solidifie nos relations de grande valeur avec certaines des plus grandes entreprises technologiques à l’échelle mondiale dont la croissance grimpe en flèche. Nous avons aussi ajouté de nombreuses marques technologiques à la liste croissante de nos plus de 600 clients en 2020, et aujourd’hui, nous avons annoncé l’expansion de notre partenariat stratégique à long terme avec Google Cloud, qui stimulera l’accélération de la transformation numérique continue de nos clients. »

« Le premier appel public à l’épargne (PAPE) de TELUS International plus tôt ce mois-ci, qui a mené à une inscription double à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto, a été un moment décisif pour notre entreprise. Je suis reconnaissant envers les membres de notre équipe et les nombreuses parties prenantes partout dans le monde qui ont contribué à transformer un petit bureau de livraison de services aux Philippines en un chef de file en expérience client numérique d’envergure mondiale qui exerce ses activités dans plus de 20 pays, a poursuivi M. Puritt. De plus, je continue d’être inspiré par la détermination inébranlable des membres de notre équipe mondiale à redonner aux collectivités. L’an dernier, malgré les mesures de distanciation physique qui nous ont empêchés de tenir nos activités de grande envergure sur place dans le cadre des Journées du bénévolat de TELUS International, ils ont trouvé de nouveaux moyens de changer les choses dans leurs collectivités locales. Les membres de l’équipe ont assemblé et distribué des paniers de nourriture et tricoté des foulards et des couvertures pour des familles dans le besoin, offert des paniers-cadeaux à des travailleurs de la santé de première ligne, donné et remis des ordinateurs à des étudiants pour leur permettre de suivre leurs cours à distance et créé des livres d’histoires en ligne pour divertir les jeunes enfants. Au total en 2020, ils ont effectué plus de 15 000 heures de bénévolat, soit une hausse de plus de 1 000 heures par rapport à 2019, ce qui témoigne de l’essence véritable et de la résilience de notre culture de bienveillance. »

« Les résultats financiers de TELUS International pour 2020 ont été marqués par une solide croissance des produits d’exploitation et un excellent flux de trésorerie reposant sur des marges saines, a déclaré Vanessa Kanu, chef des services financiers. Les produits d’exploitation ont affiché une croissance de 55 pour cent pour atteindre 1,6 milliard de dollars en 2020, à l’exclusion de la contribution de l’acquisition de Lionbridge AI conclue le 31 décembre. Nous avons aussi affiché une excellente croissance de 73 pour cent du BAIIA ajusté, qui s’élève à 391 millions de dollars, et une croissance de 93 pour cent du bénéfice net, qui s’élève à 103 millions de dollars, des résultats particulièrement percutants dans le contexte de la pandémie mondiale. Cette forte croissance du chiffre d’affaires et cette rentabilité élevée ont généré un important flux de trésorerie disponible de 189 millions de dollars, plus de deux fois supérieur à celui de 2019. »

« Le PAPE fructueux de TELUS International a généré des produits en espèces de presque un demi-milliard de dollars, qui ont servi à rembourser une grande partie de la dette contractée en vertu de la convention de crédit liée à notre récente acquisition de Lionbridge AI. Ayant l’habitude de générer d’importants flux de trésorerie, nous continuerons de mettre l’accent sur la réduction du niveau d’endettement à court terme. Nous sommes très fiers de nos résultats financiers, ainsi que de l’élan qui nous a portés tout au long de 2020, et nous sommes enthousiastes à l’égard de nos perspectives de croissance futures en 2021 et dans les années à venir », a conclu Mme Kanu.

Les résultats de TELUS International pour le quatrième trimestre et l’exercice complet de 2020 tiennent compte de l’acquisition de Competence Call Center (CCC) le 31 janvier 2020 et de la division des services de TI gérés de TELUS le 1er avril 2020. L’acquisition de Lionbridge AI conclue le 31 décembre 2020 n’a eu aucune incidence sur notre bénéfice net de 2020. Voici quelques faits saillants des résultats financiers et opérationnels qui comprennent certaines mesures non soumises aux PCGR. Un rapprochement avec les mesures PCGR se trouve à la fin du présent communiqué de presse.

Faits saillants du T4 de 2020 par rapport au T4 de 2019

Produits d’exploitation de 442 millions de dollars, une hausse de 62 pour cent, stimulés par la croissance du nombre de clients nouveaux et actuels, ainsi que la contribution de l’acquisition de CCC et des services de TI gérés. Croissance dans le marché vertical des technologies et des jeux avec un bond des produits d’exploitation de 109 pour cent.

Bénéfice net de 21 millions de dollars, par rapport à 27 millions de dollars, et bénéfice net ajusté de 66 millions de dollars, une hausse de 154 pour cent. La marge bénéficiaire nette était de 4,7 pour cent.

BAIIA ajusté de 129 millions de dollars, un résultat plus de deux fois supérieur à l’année précédente, et excellentes marges du BAIIA ajusté de 29 pour cent, une amélioration de 580 points de base, découlant de la forte croissance des produits d’exploitation et des économies d’échelle liées à nos capacités numériques et à l’exécution des acquisitions.

Flux de trésorerie disponible de 71 millions de dollars, un résultat plus de deux fois supérieur à l’année précédente, et flux de trésorerie tiré des activités d’exploitation de 96 millions de dollars, découlant de la forte croissance des produits d’exploitation et des marges.

Faits saillants de l’exercice 2020 par rapport à l’exercice 2019

Produits d’exploitation de 1 582 millions de dollars, une hausse de 55 pour cent, stimulés par la croissance du nombre de clients nouveaux et actuels (surtout dans les secteurs des technologies et des jeux), ainsi que la contribution de l’acquisition de CCC et des services de TI gérés.

Bénéfice net de 103 millions de dollars, une hausse de 49 pour cent, et bénéfice net ajusté de 160 millions de dollars, une hausse de 94 pour cent. La marge bénéficiaire nette était de 6,5 pour cent.

BAIIA ajusté de 391 millions de dollars, une hausse de 73 pour cent, et marge du BAIIA ajusté de 24,7 pour cent, une amélioration de 260 points de base, découlant de la forte croissance des produits d’exploitation, des économies d’échelle et de l’incidence positive de l’intégration réussie des acquisitions précédentes.

BPA dilué ajusté de 0,71 $, une hausse de 65 pour cent par rapport à 0,43 $, BPA dilué conforme aux PCGR de 0,46 $, une hausse de 28 pour cent, et solide croissance des produits d’exploitation et des bénéfices à l’interne et pour les sociétés acquises susmentionnées.

Flux de trésorerie disponible de 189 millions de dollars, un résultat plus de deux fois supérieur à l’année précédente, et flux de trésorerie tiré des activités d’exploitation de 263 millions de dollars, découlant surtout de la croissance des produits d’exploitation et du BAIIA.

Environ 50 600 membres de l’équipe au 31 décembre 2020, une hausse de 33 pour cent par rapport à l’année précédente, ce qui englobe l’acquisition de Lionbridge AI.

États des résultats consolidés Quatrième trimestre (résultats non vérifiés) Exercice complet En millions de dollars américains, sauf les montants par action 2020 2019 2020 2019 PRODUITS Produits résultant de contrats avec les clients 442,3 272,5 1 581,6 1 019,6 CHARGES D’EXPLOITATION Produits et services achetés 79,6 50,0 299,0 182,9 Avantages sociaux des employés 271,5 166,9 979,5 630,4 Dépréciation 26,8 20,0 99,4 73,1 Amortissement des immobilisations incorporelles 23,1 4,7 82,8 19,1 401,0 241,6 1 460,7 905,5 PRODUITS D’EXPLOITATION 41,3 30,9 120,9 114,1 AUTRES CHARGES (PRODUITS) Variation des provisions liées aux regroupements d’entreprises (0,1) (12,1) (73,5) (14,6) Charge d’intérêt 11,1 8,3 45,4 36,3 Gains de change (3,7) (0,3) (1,5) (2,6) BÉNÉFICES AVANT IMPÔTS 34,0 35,0 150,5 95,0 Impôts sur les bénéfices 13,0 7,7 47,6 26,0 BÉNÉFICE NET 21,0 27,3 102,9 69,0 BÉNÉFICE PAR ACTION Résultat de base par action ($) 0,09 0,14 0,46 0,36 Résultat dilué par action ($) 0,09 0,14 0,46 0.36

Bilan consolidé En date du 31 décembre En millions de dollars américains 2020 2019 ACTIF Actif à court terme Trésorerie et équivalents de trésorerie 152,5 79,5 Comptes débiteurs 303,3 176,6 Créances sur les sociétés affiliées 49,1 30,2 Revenus et autres impôts à recevoir 17,8 10,9 Frais payés d’avance 23,7 27,9 Actif dérivé à court terme 1,8 3,3 548,2 328,4 Actif à long terme Biens, installations et équipement, net 362,1 301,0 Actif incorporel, net 1 294,3 89,7 Fonds commercial 1 500,0 418,4 Impôts différés 6,5 4,7 Autres formes d’actif à long terme 33,7 26,8 3 196,6 840,6 Actif total 3 744,8 1 169,0 PASSIF Passif à court terme Comptes créditeurs et frais à payer 254,7 152,2 Engagements envers les sociétés affiliées 31,0 26,0 Revenus et autres impôts exigibles 101,0 40,6 Facturation par anticipation et dépôts des clients 7,6 4,0 Provisions 17,4 10,3 Tranche à court terme de la dette à long terme 92,3 42,8 Tranche à court terme du passif dérivé 1,1 - 505,1 275,9 Dettes à long terme Provisions 19,7 160,5 Dettes à long terme 1 673,4 477,7 Passif dérivé 57,2 3,2 Impôts différés 366,2 1,7 Autres formes de passif à long terme 12,3 4,2 2 128,8 647,3 Passif total 2 633,9 923,2 Capitaux propres 1 110,9 245,8 Passif total et capitaux propres 3 744,8 1 169,0

Tableau des flux de trésorerie consolidés Quatrième trimestre (Résultats non vérifiés) Exercice complet En millions de dollars américains 2020 2019 2020 2019 ACTIVITÉS D’EXPLOITATION Bénéfice net 21,0 27,3 102,9 69,0 Ajustements au titre du rapprochement du bénéfice net et du flux de trésorerie tiré des activités d’exploitation Dépréciation et amortissement 49,9 24,7 182,2 92,2 Charge d’intérêt 11,1 8,3 45,4 36,3 Impôts sur les bénéfices 13,0 7,7 47,6 26,0 Charge liée à la rémunération à base d’actions, déduction faite des paiements effectués 6,3 2,4 15,0 1,8 Variation des provisions liées aux regroupements d’entreprises - (12,2) (73,3) (13,5) Variation de la valeur marchande des dérivés et autres ajustements 25,8 0,3 31,6 0,7 Flux de trésorerie tiré des activités d’exploitation avant variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement, intérêts payés et impôts payés 127,1 58,5 351,4 212,5 Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement (11,6) (2,6) 1,1 (28,2) Intérêts payés (10,7) (2,8) (32,7) (14,7) Impôts sur les bénéfices, nets (9,3) (5,5) (56,8) (28,0) Flux de trésorerie tiré des activités d’exploitation 95,5 47,6 263,0 141,6 ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT Paiements en trésorerie au titre des immobilisations (21,3) (16,5) (59,2) (52,7) Paiements en trésorerie au titre des acquisitions, nets (936,8) - (1 741,9) - Paiement pour l’acquisition d’une participation minoritaire dans une filiale (20,0) (50,8) (70,0) (50,8) Trésorerie utilisée au titre des activités d’investissement (978,1) (67,3) (1 871,1) (103,5) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Actions émises, déduction faite des frais de financement 296,6 - 655,6 - Remboursement d’emprunts à court terme, net (11,1) (0,6) - - Remboursement de la dette à long terme (93,3) (44,2) (819,0) (96,0) Dette à long terme émise 709,0 62,0 1 854,0 72,0 Trésorerie générée (consommée) par les activités de financement 901,2 17,2 1 690,6 (24,0) Incidence de la variation des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (5,0) (1,3) (9,5) (0,2) POSITION DE TRÉSORERIE Hausse (baisse) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 13,6 (3,8) 73,0 13,9 Trésorerie et les équivalents de trésorerie, au début de la période 138,9 83,3 79,5 65,6 Trésorerie et les équivalents de trésorerie, à la fin de la période 152,5 79,5 152,5 79,5

Rapprochements non conformes aux PCGR Rapprochement du bénéfice net ajusté de TI Quatrième trimestre Exercice complet En millions de dollars américains, sauf les montants par action (Résultats non vérifiés) 2020 2019 2020 2019 Bénéfice net 21,0 27,3 102,9 69,0 Réintégrer (déduire) : Variation des provisions liées aux regroupements d’entreprises (0,1) (12,1) (73,5) (14,6) Restructuration et autres coûts 25,5 2,1 58,7 6,1 Charge liée à la rémunération à base d’actions 12,3 6,0 29,4 13,2 Gains de change (3,7) (0,3) (1,5) (2,6) Amortissement des immobilisations incorporelles acquises 20,8 3,8 74,4 14,9 Incidence fiscale des ajustements ci-dessus (10,2) (1,0) (30,4) (3,6) Bénéfice net ajusté de TI 65,6 25,8 160,0 82,4 BPA de base ajusté de TI ($) 0,27 0,14 0,71 0,43 BPA dilué ajusté de TI ($) 0,27 0,14 0,71 0,43 NOMBRE TOTAL MOYEN PONDÉRÉ D’ACTIONS EN CIRCULATION (en millions) Résultat de base par action ($) 244,5 189,7 224,2 189,7 Résultat dilué par action ($) 246,5 190,7 225,5 190,3

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté de TI Quatrième trimestre Exercice complet En millions de dollars américains, sauf la marge du BAIIA ajusté (Résultats non vérifiés) 2020 2019 2020 2019 Bénéfice net 21,0 27,3 102,9 69,0 Réintégrer (déduire) : Charge d’intérêt 11,1 8,3 45,4 36,3 Impôts sur les bénéfices 13,0 7,7 47,6 26,0 Dépréciation et amortissement 49,9 24,7 182,2 92,2 BAIIA de TI 95,0 68,0 378,1 223,5 Réintégrer (déduire) : Variation des provisions liées aux regroupements d’entreprises (0,1) (12,1) (73,5) (14,6) Gains de change (3,7) (0,3) (1,5) (2,6) Charge liée à la rémunération à base d’actions 12,3 6,0 29,4 13,2 Restructuration et autres coûts 25,5 2,1 58,7 6,1 BAIIA ajusté de TI 129,0 63,7 391,2 225,6 Marge du BAIIA ajusté de TI 29,2 % 23,4 % 24,7 % 22,1 %

Rapprochement du flux de trésorerie disponible de TI Quatrième trimestre Exercice complet En millions de dollars américains (Résultats non vérifiés) 2020 2019 2020 2019 Flux de trésorerie tiré des activités d’exploitation 95,5 47,6 263,0 141,6 Déduction des dépenses en immobilisations (24,6) (16,2) (73,7) (62,8) Flux de trésorerie disponible de TI 70,9 31,4 189,3 78,8

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et offre des solutions numériques de prochaine génération afin d’améliorer l’expérience client de marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et permettent à ceux-ci d’adopter plus rapidement les technologies numériques de prochaine génération pour améliorer leurs résultats. Ses solutions et ses fonctionnalités intégrées incluent la stratégie numérique, l’innovation, les services-conseils et la conception, la transformation numérique et les solutions liées au cycle de vie des technologies de l’information, l’annotation des données, l’automatisation intelligente ainsi que des solutions d’expérience client pour tous les réseaux, y compris la modération de contenu, les solutions de confiance et de sécurité, et autres solutions gérées. Pour soutenir toutes les étapes de sa croissance, TELUS International s’associe à des marques de marchés verticaux à forte expansion, par exemple dans les secteurs des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, de la santé, ainsi que du voyage et de l’hébergement. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com (en anglais).

