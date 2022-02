TELUS International classée comme chef de file selon l'évaluation NEAT 2022 sur la transformation des activités en matière d'expérience client de NelsonHall

La société d’analyse de premier plan NelsonHall souligne la force de TELUS International au chapitre des analyses de robots, de la mise en œuvre de l’infonuagique, de l’annotation de données et de ses solutions de confiance et de sécurité

L’expertise de TELUS International en conception créative et en application de principes de priorité au numérique est mise en évidence dans le rapport

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), une entreprise innovatrice en matière d’expérience client numérique qui conçoit, produit et offre des solutions de prochaine génération en intelligence artificielle (IA) et en modération de contenu pour des marques mondiales créatrices de marché, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait été désignée comme un chef de file selon l’évaluation NEAT (NelsonHall’s Evaluation Assessment Tool) sur la transformation des activités en matière d’expérience client. TELUS International s’est aussi classée comme un chef de file dans les trois sous-catégories de l’évaluation : génération de revenus, rehaussement de l’expérience client et optimisation des coûts.

« Cette reconnaissance de NelsonHall illustre la capacité de notre équipe à collaborer avec nos clients pour les aider à moderniser leurs applications et systèmes dorsaux. Notre équipe crée également des solutions numériques qui tirent profit de l’infonuagique, de l’IA, de l’automatisation et de l’analytique pour que nos clients puissent offrir à leur tour des expériences contextuelles, uniformes et personnalisées à tous les points de contact, que ceux-ci soient numériques ou humains, affirme Jeff Puritt, président et chef de la direction, TELUS International. Nos capacités de bout en bout appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de nos clients; des débuts stratégiques et innovateurs, aux besoins en matière de services techniques et de TI de prochaine génération, en passant par la concrétisation d’une vision relative au processus d’expérience client et à la prestation de services. En traitant les objectifs à court et à long terme de nos clients, nous pouvons soutenir les différentes étapes de leur croissance. Nous les aidons également à accroître leur efficacité opérationnelle ainsi que la fidélité envers leur marque sur le marché. »

NelsonHall est une société d’analyse mondiale de premier plan dont la mission est d’aider les organisations à repousser les limites du possible dans la transformation numérique des activités. Dans son évaluation NEAT 2022, la société a évalué 14 fournisseurs d’expérience client en fonction de leurs capacités et d’études de cas complètes abordant la refonte des activités des clients. L’évaluation comprenait : l’utilisation de la conception créative, de la modélisation du parcours du client et de la conception de l’expérience et de l’interface utilisateur; l’application des principes de priorité au numérique et leurs technologies associées telles que la mise en œuvre de l’infonuagique, l’analytique évoluée, les robots orientés vers les clients, les assistants virtuels et le libre-service; l’actualisation omnicanale; et la résilience avec améliorations pour la prestation de services, le modèle de télétravail et la sécurité.

« Les marques d’aujourd’hui sont à la recherche de partenaires d’expérience client numérique flexibles et agiles qui ont toutes les capacités, les technologies et les personnes nécessaires pour les aider à transformer leurs processus pour réduire les coûts, augmenter les revenus et accroître la satisfaction de la clientèle, affirme Ivan Kotzev, analyste principal des services d’expérience client chez NelsonHall. La propriété intellectuelle, les modèles de transformation opérationnelle et les partenariats infonuagiques stratégiques de TELUS International peuvent aider les clients à résoudre entièrement leurs problèmes complexes aux différentes étapes de leur démarche numérique. Les solutions de données offertes par l’entreprise lui permettent de se distinguer sur le marché par sa capacité à produire les données de qualité supérieure nécessaires pour peaufiner les modèles d’IA des clients utilisés dans les applications, comme les moteurs de recherche et les assistants virtuels. »

L’évaluation met l’accent sur les solutions de sécurité et de confiance de TELUS International, y compris sa présence stratégique dans les services de médias sociaux, sur sa capacité à soutenir des programmes multilingues à grande échelle, sur la grande résilience de ses employés et sur sa pratique fondée sur le mieux-être pour les modérateurs de contenu. De plus, l’évaluation souligne l’expertise de TELUS International dans l’économie commune à forte croissance et le secteur des jeux, ainsi que sa plateforme exclusive de gestion (Intelligent Insights) et d’analytique des robots, ses pratiques solides de mise en œuvre de l’infonuagique et ses capacités inégalées dans le secteur en matière d’annotation de données et de la vision par ordinateur.

Visitez https://www.telusinternational.com/fr pour en savoir plus sur les activités liées à l’expérience client numérique et les capacités de conception, de développement et de prestation de services de TELUS International.

L’évaluation NEAT 2022 sur la transformation des activités en matière d’expérience client de NelsonHall peut être consultée gratuitement par les organisations acheteuses, est disponible pour les clients admissibles de NelsonHall, ou peut être achetée sur le site web de NelsonHall.

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et offre des solutions numériques de prochaine génération afin d’améliorer l’expérience client de marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et permettent à ceux-ci d’adopter plus rapidement les technologies numériques de prochaine génération pour améliorer leurs résultats. Les solutions intégrées de TELUS International comprennent des solutions de stratégie numérique, d’innovation, de services-conseils, de conception et de gestion du cycle de vie des technologies de l’information, notamment des solutions gérées, des solutions d’automatisation intelligente et des solutions de données IA de bout en bout dotées de fonctions axées sur la vision par ordinateur, ainsi que des solutions d’expérience client pour tous les réseaux et des solutions de confiance et de sécurité, y compris la modération de contenu. Pour soutenir toutes les étapes de sa croissance, TELUS International s’associe à des marques de marchés verticaux à forte expansion, par exemple dans les secteurs des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, de la santé, ainsi que du voyage et de l’hébergement.

La culture de bienveillance unique de TELUS International favorise la diversité et l’inclusion au moyen de ses politiques, de ses ateliers et groupes de ressources pour les membres de l’équipe et de ses pratiques d’embauche axées sur l’égalité des chances dans toutes les régions où elle exerce ses activités. L’entreprise favorise l’épanouissement des collectivités et aide les personnes dans le besoin dans le cadre d’activités de bénévolat à grande échelle qui ont eu une incidence positive sur la vie de plus de 250 000 citoyens de partout dans le monde et par l’intermédiaire des cinq Comités d’investissement communautaire de TELUS International, qui ont versé 4,6 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2011. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com/fr.

À propos de NelsonHall

NelsonHall est le premier cabinet d’analyse mondial travaillant à aider les organisations à comprendre ce que constitue « l’art du possible » dans la transformation des opérations numériques. Avec des analystes aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, NelsonHall fournit aux organisations côté achat des renseignements détaillés et critiques (y compris des évaluations NEAT) sur les marchés et les fournisseurs qui les aident à prendre des décisions rapides et éclairées en matière de sourçage. Pour les fournisseurs de services, NelsonHall offre une connaissance approfondie de la dynamique des marchés et des besoins des utilisateurs pour les aider à parfaire leurs stratégies de mise sur le marché. Largement reconnue pour la qualité, le niveau de détail et la perspicacité de son analyse, l'activité de recherche de NelsonHall s'appuie sur une approche à la fois rigoureuse et fondamentale.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220216005376/fr/