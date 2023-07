TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), une entreprise de premier plan novatrice en matière d’expérience client numérique qui conçoit, produit et livre des solutions de prochaine génération, y compris des solutions d’intelligence artificielle (IA) et de modération de contenu, pour des marques mondiales créatrices de marché, a publié aujourd’hui un aperçu de ses résultats financiers pour le trimestre se terminant le 30 juin 2023, et a mis à jour ses perspectives pour l’exercice 2023. À moins d’indication contraire, tous les résultats qui figurent dans le présent communiqué de presse, et dans d’autres documents divulgués par TELUS International, sont exprimés en dollars américains, et se rapportent uniquement aux résultats et aux mesures de TELUS International.

« Au cours du deuxième trimestre, en raison des pressions macroéconomiques mondiales persistantes, TELUS International a connu des réductions plus marquées et inattendues de la demande de services de la part de certains de nos plus gros clients, en particulier dans le domaine de la technologie. Nous avons également connu des retards et une activité plus faible que prévu dans la conversion des occasions en engagements en matière de dépenses, car les clients continuent de s’attaquer à leurs propres structures de coûts, y compris en procédant à des réductions ininterrompues d’effectifs. Ces problèmes ont eu une incidence plus importante que prévu sur les produits d’exploitation et la rentabilité de TELUS International, ce qui a contribué à des perspectives plus prudentes pour le reste de 2023, a déclaré Jeff Puritt, président et chef de la direction de TELUS International.

Vanessa Kanu, chef des services financiers, a déclaré : « Les turbulences que nous connaissons actuellement et notre aperçu des résultats du deuxième trimestre nous ont incités à réviser les perspectives pour l’année 2023 afin de mieux refléter nos nouvelles attentes pour le reste de l’année. Nous avons mis en œuvre d’importants programmes d’amélioration de la rentabilité, dont une réduction de personnel pour faire face à la baisse des volumes de services dans le secteur technologique. En outre, nous favorisons l’automatisation et les solutions basées sur l’IA générative afin d’optimiser davantage notre structure de coûts. Les avantages de ces programmes d’efficacité nous permettront d’atténuer les défis à court terme auxquels nous sommes confrontés. De plus, nous voyons des occasions intéressantes en matière de transformation numérique, d’adoption de l’IA générative et de l’importance cruciale continue de la prestation de solutions différenciées d’expérience numérique sur le marché qui, selon nous, seront un facteur favorable à la croissance et à la rentabilité de TELUS International à long terme. »

Résumé des résultats financiers préliminaires du deuxième trimestre 2023

Nos produits d’exploitation sont de l’ordre de 660 à 668 millions de dollars, reflétant une croissance de 6 % à 7 % sur un an selon nos résultats déclarés et de 6 % à 7 % en devise constante1, et une baisse d’environ 1 % en excluant les produits d’exploitation générés par WillowTree. Ces taux de croissance des produits d’exploitation sur un an sont inférieurs, principalement en raison d’un volume d’affaires plus faible que prévu dans notre secteur vertical technologique.

Notre perte nette se situe entre 7 et 10 millions de dollars, reflétant une baisse sur un an de 113 % à 118 %, et notre marge de perte nette se situe entre 1,0 % et 1,5 %. Notre BAIIA rajusté1 qui est compris entre 117 et 120 millions de dollars, reflétant une baisse de 20 % à 22 % sur un an, et notre marge de BAIIA rajusté1 qui est comprise entre 17,7 % et 18,0 %, ont été affectés par des coûts plus élevés que prévu dans certaines régions, principalement en Europe, et par des déséquilibres temporaires de la demande dans certaines régions qui n’ont été que partiellement compensés par les efforts du Programme d’amélioration de la rentabilité.

Notre BPA dilué se situe dans la fourchette allant de (0,03) $ à (0,05) $, reflétant une baisse de 114 % à 124 % sur un an. Notre BPA dilué rajusté1 se situe entre 0,15 $ et 0,17 $, reflétant une baisse de 43 % à 50 % sur un an, a été affecté par les facteurs décrits ci-dessus, en plus d’un niveau d’endettement plus élevé lié à l’acquisition de WillowTree.

Le ratio de levier financier dette nette BAIIA rajusté, conformément à la convention de crédit, reste tout juste inférieur à 3 fois, malgré la baisse du BAIIA rajusté sur un an.

Toute l’information financière présentée dans ce communiqué est préliminaire, car TELUS International n’a pas encore achevé son processus de clôture financière trimestrielle et les auditeurs externes n’ont pas encore terminé leur examen de l’information contenue aux présentes pour le deuxième trimestre de 2023. Les résultats financiers préliminaires du deuxième trimestre de 2023 compris dans cette mise à jour constituent un énoncé prévisionnel et ne présentent pas toute l’information nécessaire à la compréhension de la situation financière de TELUS International à la date du présent communiqué ni de ses résultats d’exploitation pour le deuxième trimestre de 2023. Alors que TELUS International achève son processus de clôture financière trimestrielle et met la touche finale à ses états financiers du trimestre, elle peut être amenée à porter des jugements importants dans un certain nombre de domaines. Il est possible que TELUS International cible des éléments qui nécessitent d’actualiser l’information financière préliminaire présentée ci-dessus et les changements pourraient être importants. TELUS International a l’intention de publier ses résultats financiers complets du deuxième trimestre le 4 août 2023. D’ici là, les résultats préliminaires décrits dans le présent communiqué sont des estimations et sont susceptibles d’être modifiés en fonction de l’examen continu des résultats du trimestre par la direction et de l’achèvement du processus de clôture financière trimestrielle.

Révision des perspectives

Pour l’ensemble de l’année 2023, la direction prévoit maintenant :

Les produits d’exploitation devraient se situer entre 2 700 et 2 730 millions de dollars, dont 205 à 215 millions provenant de WillowTree, ce qui représenterait une augmentation de 9 % à 11 % selon les résultats déclarés, et une croissance de 1 % à 2 % sans tenir compte de WillowTree. Cela suppose un taux de change moyen de 1 euro pour 1,09 dollar américain en 2023.

Le BAIIA rajusté devrait se situer entre 575 et 600 millions de dollars, et la marge du BAIIA rajusté devrait se situer entre 21,3 % et 22,0 %.

Le BPA dilué ajusté se situe dans la fourchette de 0,90 $ à 0,97 $.

Appel aux investisseurs

TELUS International tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui, le 13 juillet 2023, à 17 h 30 (heure de l’Est), au cours de laquelle la direction fera de brefs commentaires sur les résultats préliminaires du deuxième trimestre de 2023. La conférence sera suivie d’une séance de questions et réponses avec des analystes préqualifiés. La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur le site web des relations avec les investisseurs de TELUS International, à https://www.telusinternational.com/investors/news-events, où elle sera ensuite accessible en différé.

Calendrier de publication des résultats du deuxième trimestre de 2023

TELUS International publiera ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2023 le matin du 4 août 2023 et tiendra une conférence téléphonique à 10 h 30 (heure de l’Est) à cette date, au cours de laquelle la direction examinera les résultats du deuxième trimestre plus en détail, et qui sera suivie d’une séance de questions et réponses. À ce moment-là, une retransmission en direct et une rediffusion de la conférence téléphonique seront également disponibles à la même adresse que celle indiquée ci-dessus.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Ce communiqué contient de l’information financière non conforme aux PCGR; le rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR est présenté à la fin du présent communiqué. Nous communiquons certaines mesures non conformes aux PCGR qui servent à l’analyse de notre rendement par la direction, mais elles n’ont pas de définition standard en vertu des IFRS. Ces mesures financières non conformes aux PCGR et ces ratios non conformes aux PCGR peuvent ne pas être comparables à des mesures ou à des ratios conformes aux PCGR et peuvent ne pas être comparables à des mesures financières non conformes aux PCGR ou à des ratios non conformes aux PCGR portant le même nom et présentés par d’autres entreprises, y compris celles de notre secteur d’activité et de TELUS Corporation, notre actionnaire contrôlant.

Le BAIIA rajusté, le bénéfice net rajusté et les produits d’exploitation en devise constante sont des mesures financières non conformes aux PCGR, tandis que la marge de BAIIA rajusté, le BPA dilué rajusté et la croissance des produits d’exploitation en devise constante sont des ratios non conformes aux PCGR.

Mesure couramment utilisée par nos homologues du secteur, le BAIIA rajusté permet aux investisseurs de comparer et d’évaluer notre rendement opérationnel relatif. Nous utilisons cette mesure pour évaluer notre capacité à assurer le service des facilités d’emprunt existantes et nouvelles et pour financer des occasions de croissance et des cibles d’acquisition. En outre, certains engagements financiers liés à notre facilité de crédit sont fondés sur le BAIIA rajusté, ce qui nous oblige à surveiller l’évolution de cette mesure financière non conforme aux PCGR par rapport à nos engagements financiers. Le BAIIA rajusté ne doit pas être considéré comme une mesure de substitution au bénéfice net dans l’évaluation de notre rendement financier. Il ne doit pas non plus être utilisé comme une mesure de remplacement des flux de trésorerie d’exploitation actuels et futurs. Nous sommes d’avis, cependant, qu’un investisseur pourrait mieux évaluer les tendances sous-jacentes de nos activités, notre rendement opérationnel et notre stratégie commerciale globale si une mesure financière présentait le bénéfice net rajusté pour ces éléments.

Nous excluons certains éléments du bénéfice net rajusté et du BAIIA rajusté qui, à notre avis, subissent l’influence de facteurs non représentatifs de notre rendement opérationnel (coûts d’acquisition et d’intégration et autres coûts; rémunération à base d’actions; concernant le bénéfice net rajusté, accroissement des intérêts sur les ventes d’options de vente en lien avec l’acquisition de WillowTree; gains ou pertes de change et amortissement des immobilisations incorporelles acquises; incidence fiscale de ces rajustements, etc.). Les rapprochements complets du BAIIA rajusté et du bénéfice net rajusté avec les mesures PCGR comparables sont inclus à la fin de ce communiqué.

La marge du BAIIA rajusté est calculée en divisant le BAIIA rajusté par les produits d’exploitation consolidés. Nous suivons régulièrement l’évolution de la marge du BAIIA rajusté pour évaluer notre rendement opérationnel par rapport aux budgets établis, aux objectifs opérationnels et au rendement de nos homologues du secteur.

La direction utilise le BPA dilué rajusté pour évaluer la rentabilité de nos activités commerciales par action. Nous suivons régulièrement l’évolution du BPA dilué rajusté, car il fournit à la direction et aux investisseurs une mesure cohérente pour évaluer notre rendement opérationnel d’une période à l’autre et mieux comprendre notre capacité à gérer les coûts d’exploitation et à générer des bénéfices. Le BPA dilué rajusté est calculé en divisant le bénéfice net rajusté par le nombre moyen pondéré dilué d’actions en circulation au cours de la période.

Les produits d’exploitation en devise constante sont utilisés par la direction pour évaluer les produits d’exploitation, la mesure PCGR la plus directement comparable, en excluant l’incidence des fluctuations des taux de change. Les produits d’exploitation en devise constante sont calculés comme les produits de la période en cours utilisant les taux de change en vigueur au cours de la période antérieure comparable.

La croissance des produits d’exploitation en devise constante est utilisée par la direction pour évaluer la croissance des produits, la mesure PCGR la plus directement comparable, en excluant l’incidence des fluctuations des taux de change. La croissance des produits d’exploitation en devise constante est calculée comme la croissance des produits de la période actuelle utilisant les taux de change en vigueur dans la période antérieure comparable.

Nous n’avons présenté aucun rapprochement quantitatif de nos perspectives pour l’exercice 2023 concernant le BAIIA rajusté, la marge du BAIIA rajusté et le BPA dilué rajusté et de nos perspectives pour l’exercice 2023 concernant le bénéfice net, la marge bénéficiaire nette et le BPA dilué, car nous n’avons pas été en mesure, sans déployer des efforts déraisonnables, de calculer certains éléments de rapprochement avec certitude, ce qui pourrait avoir une incidence importante sur la comptabilisation de ces mesures et ratios financiers.

Pour obtenir plus de renseignements sur les mesures financières et ratios non conformes aux PCGR, y compris une explication du ratio de levier financier dette nette-BAIIA rajusté conformément à notre convention de crédit, consultez notre rapport annuel sur formulaire 20-F pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 et d’autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant nos résultats financiers préliminaires, nos perspectives financières pour l’exercice 2023, l’entreprise, ses activités et sa situation et son rendement financiers ainsi que des énoncés concernant les avantages et synergies que devrait engendrer l’acquisition de WillowTree et l’incidence de cette dernière sur nos activités, y compris en ce qui a trait aux attentes relatives à la réduction de l’endettement et à la capacité de générer des occasions de vente croisée avantageuses et de diversifier notre clientèle, et à nos attentes relatives à la demande des clients pour nos services et aux répercussions des solutions d’expérience client numérique sur notre croissance et notre rentabilité. Nous avertissons le lecteur que les informations fournies dans ce communiqué concernant nos perspectives financières pour l’exercice 2023, ainsi que les informations concernant nos objectifs et nos attentes, sont fournies afin de donner un contexte à la nature de certains des plans futurs de l’entreprise et pourraient ne pas se prêter à d’autres fins. Tout énoncé contenu dans le présent document qui ne rapporte pas un fait avéré peut être considéré comme un énoncé prospectif. Dans certains cas, vous pouvez déterminer qu’un énoncé est prospectif s’il contient des verbes conjugués au conditionnel ou au futur ou des termes comme « anticiper », « avoir l’intention de », « bien placé pour », « but », « chercher à », « cible », « continuer », « croire », « envisager », « estimer », « objectif », « plan », « potentiel », « pourrait », « présumer », « prévoir », « s’attendre à », « viser » ainsi que d’autres termes similaires qui supposent ou annoncent des événements ou des tendances à venir, ou la forme négative de ces termes ou d’autres termes comparables.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur nos attentes, nos estimations, nos prévisions et nos projections concernant l’entreprise, les bénéfices, les synergies et les risques associés à notre acquisition de WillowTree, et le secteur dans lequel elle œuvre ainsi que les croyances et les hypothèses de la direction. Ils ne sont pas un gage de rendement ou de développement et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui échappent dans certains cas à notre volonté.

Plus précisément, nous avons formulé plusieurs hypothèses sous-jacentes à nos perspectives financières pour l’exercice 2023, y compris des hypothèses clés concernant notre capacité à mettre en œuvre notre stratégie de croissance, notamment en élargissant les services offerts aux clients et en attirant de nouveaux clients; notre capacité à enraciner encore davantage notre culture d’entreprise et à assurer la compétitivité de nos offres de services; notre capacité à attirer et à retenir des talents; et notre capacité à intégrer WillowTree et à tirer profit de son acquisition. Nous en avons également formulé au sujet de la taille et du taux de croissance relatif de nos secteurs verticaux cibles; de nos prévisions en matière d’exploitation et de dépenses en immobilisations; et des effets de diverses circonstances à l’échelle mondiale dont la baisse de la demande pour nos services, les déséquilibres de la demande dans les pays où nous sommes implantés et le risque de récession, l’utilisation accrue de solutions fondées sur l’automatisation et l’IA générative, les changements de taux d’intérêt et le conflit russo-ukrainien sur nos activités et celles de nos clients, notre situation financière, notre rendement financier et nos liquidités. Pour établir nos perspectives financières, l’équipe de direction évalue l’incidence que les tendances actuelles auront sur nos activités. Ces prévisions peuvent ne pas être adéquates dans d’autres circonstances.

Différents facteurs de risque peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus, notamment ce qui suit :

Nous faisons face à une concurrence intense de la part d’entreprises qui offrent des services semblables aux nôtres.

Nos résultats commerciaux et financiers pourraient être affectés par divers événements à l’échelle mondiale et par les répercussions de ces derniers sur les activités de nos clients et sur la demande pour nos services.

Trois clients comptent pour une part importante de nos produits d’exploitation, et la perte ou la réduction de nos activités auprès de ces clients, ou découlant de la consolidation de ces clients, ou de tout autre client important pourrait avoir d’importantes répercussions négatives.

Vu l’intensité de la concurrence sur le marché de l’emploi, nos perspectives de croissance sont tributaires de notre capacité à attirer et à retenir suffisamment de personnes qualifiées au sein de notre équipe.

Le calendrier et le succès de nos programmes d’amélioration de la rentabilité.

Nos capacités de croissance et de rentabilité pourraient être grandement affectées si les changements technologiques et les attentes des clients surpassaient nos offres de services et le développement de nos outils et processus internes, ou si nous étions incapables de répondre aux attentes des clients.

L’impossibilité d’assurer la pérennité de notre culture au fur et à mesure de notre croissance pourrait compromettre nos services, notre rendement financier et nos activités.

Nos activités pourraient subir des conséquences négatives si nous perdions un ou plusieurs membres de notre haute direction.

Notre entreprise pourrait ne pas se développer selon nos attentes actuelles en raison de la réaction négative du public à l’impartition à l’étranger, de facteurs liés à la modération de contenu et de projets de loi ou d’autres mesures.

Nos activités seraient touchées négativement si des personnes qui fournissent des services d’annotation de données par l’entremise des solutions de production participative de Solutions de données en intelligence artificielle de TELUS International étaient classées comme des employés et non comme des contractuels indépendants.

Il se peut que nous ne soyons pas en mesure de déterminer, d’exécuter, d’intégrer et de réaliser les avantages de l’acquisition de WillowTree ou de gérer les risques connexes.

La divulgation non autorisée de données sensibles ou confidentielles sur la clientèle, par cyberattaque ou d’autres moyens, peut nous exposer à des contentieux longs et coûteux, entacher notre réputation, entraîner la perte de clients et influer négativement sur nos produits d’exploitation.

Nos politiques, procédures et programmes visant à préserver la santé et la sécurité des membres de notre équipe, en particulier des modérateurs de contenu, peuvent ne pas être adéquats, ce qui pourrait nuire à notre capacité à attirer et à retenir du personnel et faire augmenter nos coûts, notamment si des poursuites sont intentées contre nous.

La structure à deux catégories d’actions prévue dans nos statuts a pour effet de concentrer le contrôle des voix et la capacité d’influencer les affaires de l’entreprise au sein de TELUS Corporation.

Le cours des actions à droit de vote subalterne pourrait subir l’incidence d’un faible volume de transactions et diminuer en raison de ventes futures ou de la probabilité perçue de ventes futures, par nous ou nos actionnaires, sur le marché public.

TELUS Corporation continuera de contrôler le conseil d’administration de TELUS International pour un avenir prévisible.

Ces facteurs de risque, ainsi que les autres facteurs qui pourraient exercer une incidence sur notre entreprise, notre situation financière et nos résultats opérationnels, sont aussi décrits dans la section des facteurs de risque de notre rapport annuel, accessible sur SEDAR et à l’article 3D du formulaire 20-F soumis le 9 février 2023, accessible sur EDGAR et modifié par notre rapport de gestion pour le trimestre clos le 31 mars 2023, déposé sur SEDAR et à titre d’Annexe 99.2 du formulaire 6-K sur EDGAR.

Rapprochements non conformes aux PCGR (non audités) (en millions de dollars américains, sauf les pourcentages) Fourchette estimée

T2 de 2023 T2 de 2022 Produits d’exploitation 660 $ 668 $ 624 $ Incidence des taux de change sur les produits d’exploitation de la période en cours en fonction des taux de la période de comparaison (1) (1) Produits d’exploitation en devise constante 659 $ 667 $ Croissance des produits d’exploitation 6% 7% Croissance des produits d’exploitation en devise constante 6% 7%

(en millions de dollars américains, sauf les montants par action) Fourchette estimée

T2 de 2023 T2 de 2022 Bénéfice net (perte nette) (10) $ (7) $ 56 $ Réintégrer (déduire) : Acquisition, intégration et autres 21 21 6 Rémunération à base d’actions 2 2 7 Accroissement des intérêts sur les ventes d’options de vente 3 3 — Gains de change (3 ) (3 ) (14 ) Amortissement des immobilisations incorporelles acquises 45 45 31 Incidence fiscale des ajustements ci-dessus (15 ) (15 ) (5 ) Bénéfice net rajusté 43 $ 46 $ 81 $ Bénéfice (perte) par action de base rajusté(e) (0,03) $ (0,05) $ 0,21 $ Bénéfice par action dilué rajusté 0,15 $ 0,17 $ 0,30 $

(en millions de dollars américains, sauf les pourcentages) Fourchette estimée

T2 de 2023 T2 de 2022 Bénéfice net (perte nette) (10) $ (7) $ 56 Réintégrer (déduire) : Acquisition, intégration et autres 21 21 6 Rémunération à base d’actions 2 2 7 Gains de change (3 ) (3 ) (14 ) Dépréciation et amortissement 81 81 64 Charge d’intérêt 36 36 10 Impôts sur les bénéfices (10 ) (10 ) 21 BAIIA rajusté 117 $ 120 $ 150 $ Marge (perte) bénéficiaire nette (1,5 )% (1,0 )% 9,0 % Marge du BAIIA rajusté 17,7 % 18,0 % 24,0 %

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et livre des solutions numériques de prochaine génération afin d’améliorer l’expérience client de marques mondiales et créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et leur permettent d’adopter plus rapidement les technologies numériques de nouvelle génération pour améliorer leurs résultats. Les solutions intégrées de TELUS International englobent la stratégie numérique, l’innovation, les services-conseils et la conception, la gestion du cycle de vie des technologies de l’information (solutions gérées, automatisation intelligente et solutions de données complètes fondées sur l’intelligence artificielle, comme la vision par ordinateur), l’expérience client omnicanal ainsi que la confiance et la sécurité, y compris la modération de contenu. TELUS International soutient des entreprises à toutes les étapes de leur croissance. Elle collabore avec différentes marques dans des secteurs stratégiques, comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires et financiers, de l’assurance ou encore de la santé.

La culture de bienveillance unique de TELUS International favorise la diversité et l’inclusion. Les politiques, ateliers et groupes de ressources de l’entreprise en témoignent, tout comme ses pratiques d’embauche axées sur l’égalité des chances dans toutes les régions où elle exerce ses activités. Depuis 2007, l’entreprise a eu une incidence positive sur la vie de plus de 1,2 million de citoyens de partout dans le monde. Elle redonne aux collectivités et vient en aide aux personnes dans le besoin grâce à des activités de bénévolat à grande échelle et à des dons. Les cinq Comités d’investissement communautaire de TELUS International ont versé 5,2 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2011. Pour en savoir plus, consultez telusinternational.com/fr.

1 La croissance des produits d’exploitation en devise constante, la marge de BAIIA rajusté et le BPA dilué rajusté sont des ratios non conformes aux PCGR, tandis que le BAIIA rajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR. Consultez la section « Mesures financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué.

