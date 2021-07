TELUS International : est nommée « chef de file » de la gestion de l'expérience client pour une troisième année consécutive, par l'étude PEAK MatrixMD du Groupe Everest

Une croissance des revenus de 55 % (entre les exercices 2019 et 2020) propulse TELUS International parmi les 10 premières entreprises du Top 50 BPS du Groupe Everest de 2021.

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) est une organisation de premier plan en matière d’expérience client numérique qui conçoit, produit et offre des solutions de prochaine génération pour des marques mondiales créatrices de marché. Elle est fière d'annoncer aujourd’hui qu’elle a été désignée « chef de file » par le cabinet d’études Groupe Everest lors de son étude mondiale PEAK Matrix 2021 des services de gestion de l’expérience client (Customer Experience Management [CXM] – Service Provider Landscape with Services PEAK Matrix Assessment, en anglais). C’est la troisième année consécutive que TELUS International obtient ce titre.

Cette année, le Groupe Everest a choisi 39 fournisseurs de services à évaluer dans le cadre de l’étude PEAK Matrix. Cette sélection est basée sur la réussite sur le marché, la vision et la stratégie, l’orientation et les capacités des services, les solutions numériques et technologiques, les investissements dans le domaine et les commentaires des clients.

« C’est un immense honneur d’être une fois de plus nommé chef de file dans le classement PEAK Matrix des services de gestion de l’expérience client du Groupe Everest. Il s’agit de la troisième année consécutive que notre équipe reçoit cette distinction dans un marché de plus en plus concurrentiel et dans lequel les fournisseurs doivent constamment innover pour concevoir, bâtir et offrir des solutions numériques avant-gardistes et très recherchées », a déclaré Jeff Puritt, président et chef de la direction de TELUS International. « Les membres de l’équipe TELUS International représentent parfaitement notre culture d’entraide en étant présents les uns pour les autres ainsi que pour nos clients et les collectivités dans lesquelles nous menons nos activités partout dans le monde. Leur ingéniosité, leur passion et leur engagement ont contribué à la croissance et à l’évolution de l’entreprise. TELUS International est fière de la reconnaissance reçue du Groupe Everest au fil des ans. Ceci ne serait pas possible sans l’engagement indéfectible des membres de notre équipe. »

« En cette période sans précédent de grands bouleversements, TELUS International demeure sur la voie de la croissance alimentée par son expertise pointue en technologies et ses capacités dans le domaine du numérique, affirme Shirley Hung, vice-présidente du Groupe Everest. L’entreprise respecte sa stratégie axée sur le numérique et fournit un écosystème complet de solutions exclusives, dont les mégadonnées et l’analytique des clients à 360 degrés, les centres de contact en tant que service (CCaaS) et des services-conseils en procédure et transformation de l’expérience client. TELUS International prend en charge un pourcentage élevé d’interactions au moyen de canaux numériques, répondant ainsi aux exigences multicanales et omnicanales des clients de toutes tailles, en particulier dans les secteurs verticaux à forte croissance, comme les entreprises technologiques en pleine expansion, ce qui explique pourquoi elle réussit à stimuler la transformation numérique des clients. »

Affichant une croissance continue, TELUS International se classe dans les 10 premiers rangs du classement Top 50 BPS du Groupe Everest

TELUS International a gravi 18 positions par rapport à son classement de 2020 pour s’emparer de la neuvième place du Top 50 BPS 2021 – la liste mondiale de la firme des 50 plus importants fournisseurs tiers, basée sur les revenus et la croissance d’une année à l’autre. TELUS International, qui en est à sa troisième année au palmarès, a connu la plus forte hausse et a obtenu la première place pour la croissance des revenus d’une année à l’autre, avec une augmentation de 55 % entre les exercices 2019 et 2020.

« Notre progression marquée et soutenue sur le marché nous a permis de poursuivre une croissance stratégique afin de répondre aux besoins en constante évolution de nos clients, voire de les anticiper », a poursuivi M. Puritt. « Cela comprend l’expansion de nos services d’expérience client numérique de pointe sur les réseaux sociaux, l’exploitation des iLabs dans lesquels nous innovons en collaboration avec nos clients pour créer des solutions avant-gardistes d’IA, d’automatisation et de traitement du langage naturel, pour ne citer que celles-là, et le lancement récent de notre division AI Data Solutions qui offre à nos clients des ensembles de données de formation de haute qualité et à grande échelle pour les applications d’IA et les modèles de vision par ordinateur prêts à être commercialisés. »

L’étude PEAK Matrix du Groupe Everest est un cadre exclusif permettant d’évaluer le succès commercial et la capacité globale des fournisseurs de services en fonction de leur rendement, de leur expérience, de leur capacité et de leurs connaissances. Chaque fournisseur de services est évalué de manière comparative sur deux axes : le succès sur le marché et les capacités de prestation. Le succès sur le marché est mesuré selon le revenu, le nombre de clients et la croissance d’une année à l’autre. La capacité de prestation est mesurée selon le volume des activités, la portée, la technologie et l’innovation, l’empreinte de la prestation et la satisfaction de l’acheteur. La grille qui en résulte classe les fournisseurs de services en trois catégories : les chefs de file, les concurrents de premier plan et les aspirants. Les entreprises qui démontrent une forte tendance à la hausse dans les rapports successifs sont reconnues comme « joueur étoile ».

À propos de TELUS International

TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) conçoit, produit et offre des solutions numériques de prochaine génération afin d’améliorer l’expérience client de marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et permettent à ceux-ci d’adopter plus rapidement les technologies numériques de prochaine génération pour améliorer leurs résultats. Ses solutions et ses fonctionnalités intégrées incluent la stratégie numérique, l’innovation, les services-conseils et la conception, la transformation numérique et les solutions liées au cycle de vie des technologies de l’information, l’annotation des données, l’automatisation intelligente ainsi que des solutions d’expérience client pour tous les réseaux, y compris la modération de contenu, les solutions de confiance et de sécurité, et autres solutions gérées. Pour soutenir toutes les étapes de sa croissance, TELUS International s’associe à des marques de marchés verticaux à forte expansion, par exemple dans les secteurs des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, de la santé, ainsi que du voyage et de l’hébergement. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com (site en anglais).

