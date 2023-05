TELUS International étend ses activités à l'Afrique

TELUS International se dote d’une présence en Afrique du Sud et au Maroc pour répondre aux besoins à court terme des clients et diversifier ses capacités de prestation au pays et à l’étranger.

Le renforcement prévu de la croissance dans la région devrait en effet lui permettre de diversifier ses capacités en matière de proposition d’expérience client numérique ainsi que de solutions axées sur la confiance, la sécurité et l’intelligence artificielle.

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), une entreprise de premier plan novatrice en matière d’expérience client numérique qui conçoit, produit et livre des solutions de prochaine génération, y compris des solutions d’intelligence artificielle (IA) et de modération de contenu, pour des marques mondiales créatrices de marché, a annoncé aujourd’hui l’extension de ses activités à l’Afrique du Sud et au Maroc. TELUS International est désormais présente dans 32 pays répartis sur les cinq continents.

« L’extension des activités de TELUS International à l’Afrique s’inscrit dans la poursuite de sa stratégie de croissance. Elle vient renforcer son modèle déjà robuste et agile de prestation à l’échelle internationale pour lui permettre d’offrir aux clients, à partir de pays clés, un soutien de grande qualité, encore plus diversifié et personnalisé en fonction de leurs besoins. La présence de TELUS International au Maroc et en Afrique du Sud permettra à son équipe de répondre aux besoins à court terme de la clientèle tout en se dotant d’un solide tremplin aux fins de sa croissance,» explique Jeff Puritt, le président et chef de la direction de TELUS International.

M. Puritt poursuit : « La culture de la bienveillance et les capacités numériques de bout en bout absolument uniques de TELUS International aideront celle-ci à se démarquer en tant qu’employeur attractif au sein de la région et que précieux partenaire pour les marques mondiales. TELUS International a pour ambition de renforcer sensiblement et judicieusement ses activités dans la région au fil des années à venir. Ses 18 années d’expansion réussie à l’échelle internationale lui seront à coup sûr utiles à cet égard et permettront aux parties prenantes de bénéficier de précieuses occasions en matière d’expérience client numérique ainsi que de solutions axées sur la confiance, la sécurité et l’intelligence artificielle. »

Des bassins de talents hautement compétents et polyglottes ainsi que des infrastructures de calibre mondial

Affichant une rapide croissance en matière de prestation de services d’affaires, l’Afrique du Sud et le Maroc ont la réputation d’abriter des bassins de jeunes talents autochtones instruits et hautement compétents, prêts à intégrer le marché de l’emploi année après année. L’accès à ces jeunes talents qui maîtrisent plusieurs langues, dont l’anglais, le français, l’allemand, le néerlandais et l’italien, ainsi que le large éventail de cultures et d’ethnies qu’abritent ces deux pays permettront à TELUS International de renforcer son équipe internationale déjà très mobilisée et diversifiée. La position de l’Afrique du Sud et du Maroc au sein de fuseaux horaires stratégiques lui permettra en outre de répondre aux besoins des clients européens et nord-américains, sans compter le fait que ces deux pays possèdent des infrastructures de calibre mondial assorties de solides réseaux à large bande, ainsi que des économies aptes à soutenir la croissance.

« TELUS International, qui a toujours investi dans les membres de son équipe et les régions où elle exerce ses activités, entend continuer à le faire dans le cadre de l’extension de ses activités à l’Afrique. En plus d’offrir aux nouveaux membres de son équipe une multitude d’occasions d’apprentissage ainsi que de perfectionnement et de progression sur le plan professionnel, elle s’emploiera à soutenir les initiatives bénévoles ainsi que les programmes d’emploi communautaires locaux en collaboration avec les dirigeants communautaires ainsi qu’avec divers organismes de bienfaisance et sans but lucratif », conclut M. Puritt.

Nous joindre

Les marques internationales et créatrices de marchés en quête d’une d’une meilleure expérience client numérique sont invitées à communiquer avec notre équipe d’experts pour découvrir comment nous pouvons leur proposer des solutions personnalisées de bout en bout, adaptées à toutes les phases de leur croissance. Les plus de 75 000 membres de l’équipe TELUS International sont en mesure de proposer une expérience client numérique intégrée ainsi que des solutions de pointe axées sur les TI, la confiance, la sécurité et l’intelligence artificielle, et ce, dans plus de 50 langues et plus de 500 dialectes d’Afrique du Sud et du Maroc, ainsi qu’à d’autres pays.

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et livre des solutions numériques de prochaine génération afin d’améliorer l’expérience client de marques mondiales et créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et leur permettent d’adopter plus rapidement les technologies numériques de nouvelle génération pour améliorer leurs résultats. Les solutions intégrées de TELUS International englobent la stratégie numérique, l’innovation, les services-conseils et la conception, la gestion du cycle de vie des technologies de l’information (solutions gérées, automatisation intelligente et solutions de données complètes fondées sur l’intelligence artificielle, comme la vision par ordinateur), l’expérience client omnicanal ainsi que la confiance et la sécurité, y compris la modération de contenu. TELUS International soutient des entreprises à toutes les étapes de leur croissance. Elle collabore avec différentes marques dans des secteurs stratégiques, comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires et financiers, de l’assurance ou encore de la santé.

La culture de bienveillance unique de TELUS International favorise la diversité et l’inclusion. Les politiques, ateliers et groupes de ressources de l’entreprise en témoignent, tout comme ses pratiques d’embauche axées sur l’égalité des chances dans toutes les régions où elle exerce ses activités. Depuis 2007, l’entreprise a eu une incidence positive sur la vie de plus de 1,2 million de citoyens de partout dans le monde. Elle redonne aux collectivités et vient en aide aux personnes dans le besoin grâce à des activités de bénévolat à grande échelle et à des dons. Les cinq Comités d’investissement communautaire de TELUS International ont versé 5,2 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2011. Pour en savoir plus, consultez telusinternational.com/fr.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230510005201/fr/