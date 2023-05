TELUS International étend ses activités mondiales à l'Afrique

TELUS établit sa présence en Afrique du Sud et au Maroc afin de répondre à la demande à court terme des clients pour une plus grande diversification des capacités de fourniture offshore et nearshore

Une croissance supplémentaire est attendue dans la région à plus long terme pour diversifier davantage les capacités de fourniture mondiales de services d’expérience client numérique, de confiance et sécurité et d’intelligence artificielle

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), l’un des principaux innovateurs en matière d’expérience client numérique qui conçoit, construit et fournit pour des marques mondiales et innovantes des solutions de nouvelle génération, y compris d’intelligence artificielle (IA) et de modération de contenu, a annoncé aujourd’hui avoir établi des opérations en Afrique du Sud et au Maroc. TELUS International exerce désormais ses activités dans 32 pays répartis sur cinq continents du monde.

« L’expansion de TELUS International en Afrique est une avancée continue de la stratégie de croissance de notre entreprise, renforçant notre modèle de prestation mondial robuste et agile pour fournir un soutien encore plus diversifié, personnalisé et de haute qualité à partir de destinations d’externalisation clés. En établissant notre empreinte sur le continent au Maroc et en Afrique du Sud, notre équipe est en mesure de répondre efficacement à la demande des clients à court terme tout en établissant une base solide à partir de laquelle nous pouvons grandir », déclare Jeff Puritt, président et chef de la direction de TELUS International.

« Notre culture bienveillante et nos capacités numériques différenciées de bout en bout contribueront à faire en sorte que TELUS International se démarque en tant qu’employeur attrayant dans la région et en tant que partenaire de grande valeur pour les marques mondiales. Notre objectif à long terme est d’accélérer nos opérations de manière plus significative dans les années à venir, en progressant de manière réfléchie dans le renforcement de notre présence au fil du temps. Nous sommes convaincus que nos 18 années d’expérience d’expansion mondiale réussie nous serviront bien à cet égard, ouvrant à nos parties prenantes des opportunités significatives liées à l’expérience client numérique, à la confiance et la sécurité et aux services d’intelligence artificielle », ajoute Jeff Puritt.

Des viviers de talents hautement qualifiés et multilingues et une infrastructure de classe mondiale

L’Afrique du Sud et le Maroc sont des pôles de services aux entreprises à croissance rapide connus pour leurs viviers de talents de jeunes natifs du numérique instruits et hautement qualifiés, et prêts à accéder au marché du travail chaque année. La disponibilité de personnes maîtrisant plusieurs langues, dont l’anglais, le français, l’allemand, le néerlandais et l’italien, ainsi que le large éventail de cultures et d’ethnies présentes dans ces pays, permettront à TELUS International de faire grandir son équipe mondiale hautement engagée et diversifiée. De plus, l’Afrique du Sud et le Maroc sont stratégiquement situés dans des fuseaux horaires favorables pour accueillir les clients de l’entreprise à travers l’Europe et l’Amérique du Nord, et les deux pays possèdent des infrastructures de classe mondiale avec de solides réseaux à large bande et des économies pour soutenir la croissance future.

« L’engagement inébranlable de TELUS International à investir dans les membres de notre équipe et dans les régions où nous exerçons nos activités se poursuivra avec nos opérations en Afrique. En plus d’offrir une multitude d’opportunités d’apprentissage, de développement et de croissance de carrière aux nouveaux membres de notre équipe, notre entreprise travaillera aux côtés des dirigeants communautaires, des organisations à but non lucratif et des organisations caritatives pour soutenir les initiatives bénévoles locales ainsi que les programmes d’emploi communautaires », conclut Jeff Purit.

Contactez-nous

Les marques mondiales et innovantes qui cherchent à améliorer leur expérience client numérique peuvent contacter notre équipe d’experts pour découvrir comment nous pouvons adapter nos solutions de bout en bout à toutes les étapes de la croissance. Les plus de 75 000 membres de l’équipe de TELUS International offrent des expériences client numériques intégrées, des solutions informatiques numériques de pointe et des services de confiance et sécurité et d’intelligence artificielle à grande échelle dans plus de 50 langues d’expérience client et plus de 500 langues et dialectes d’annotation de données depuis nos sites de fourniture en Afrique du Sud et au Maroc, et au-delà.

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, construit et fournit des solutions numériques de nouvelle génération pour améliorer l’expérience client (CX) pour des marques mondiales et innovantes. Les services de la société prennent en charge le cycle de vie complet des parcours de transformation numérique de ses clients, leur permettant d’adopter plus rapidement les technologies numériques de nouvelle génération pour obtenir de meilleurs résultats commerciaux. Les solutions intégrées de TELUS International couvrent la stratégie numérique, l’innovation, le conseil et la conception, le cycle de vie informatique, y compris les solutions gérées, l’automatisation intelligente et les solutions de données d’IA de bout en bout, y compris les capacités de vision par ordinateur, ainsi que les solutions d’expérience client omnicanal et de confiance et sécurité, y compris la modération de contenu. Couvrant toutes les étapes de la croissance de l’entreprise, TELUS International s’associe à des marques dans des secteurs verticaux stratégiques, notamment la technologie et les jeux, les communications et les médias, le commerce électronique et la technologie financière, les services bancaires, les services financiers et l’assurance, les soins de santé et autres.

La culture bienveillante unique de TELUS International favorise la diversité et l’inclusivité par le biais de ses politiques, de ses groupes de ressources et d’ateliers pour les membres de l’équipe et de ses pratiques d’embauche en matière d’égalité des chances en matière d’emploi dans les régions où elle exerce ses activités. Depuis 2007, la société a eu un impact positif sur la vie de plus de 1,2 million de citoyens dans le monde, en construisant des communautés plus fortes et en aidant les personnes dans le besoin grâce à des événements bénévoles à grande échelle et à des dons caritatifs. Cinq comités d’investissement communautaires internationaux de TELUS ont versé 5,2 millions de dollars en financement à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2011. Pour en savoir plus : telusinternational.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230510005252/fr/