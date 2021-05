TELUS International : annonce les résultats du vote de sa première assemblée générale annuelle

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), un chef de file novateur en matière d’expérience client numérique qui conçoit, produit et offre des solutions de prochaine génération pour des marques mondiales créatrices de marché, a annoncé aujourd’hui les résultats de sa première assemblée générale annuelle, qui a eu lieu le 27 mai 2021. Tous les candidats ont été élus au sein du conseil d’administration, et le cabinet Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. a été désigné comme auditeur.

Voici les résultats des votes émis par les actionnaires lors de l’assemblée :

1. Élection des administrateurs

Chacun des huit candidats suivants a été élu administrateur de TELUS International. Voici les votes qui ont été émis pour chaque candidat :

Administrateur Votes % des votes Abstentions % d’abstentions Josh Blair (président) 2 160 983 628 99,63% 8 105 467 0,37% Olin Anton 2 169 070 232 100,00% 18 863 0,00% Kenneth Cheong 2 160 982 789 99,63% 8 106 306 0,37% Doug French 2 160 999 384 99,63% 8 089 711 0,37% Tony Geheran 2 151 332 437 99,18% 17 756 658 0,82% Stephen Lewis 2 159 438 117 99,56% 9 650 978 0,44% Sue Paish 2 169 069 672 100,00% 19 423 0,00% Jeffrey Puritt 2 161 875 007 99,67% 7 214 088 0,33%

2. Désignation de l’auditeur

Le cabinet Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. a été désigné comme auditeur de TELUS International, et les administrateurs ont reçu l’autorisation de fixer la rémunération des auditeurs pour l’année à venir. Voici les votes qui ont été émis :

Votes % des votes Abstentions % d’abstentions 2 170 212 887 100,00% 26 331 0,00%

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et offre des solutions numériques de prochaine génération afin d’améliorer l’expérience client de marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et permettent à ceux-ci d’adopter plus rapidement les technologies numériques de prochaine génération pour améliorer leurs résultats. Ses solutions et ses fonctionnalités intégrées incluent la stratégie numérique, l’innovation, les services-conseils et la conception, la transformation numérique et les solutions liées au cycle de vie des technologies de l’information, l’annotation des données, l’automatisation intelligente ainsi que des solutions d’expérience client pour tous les réseaux, y compris la modération de contenu, les solutions de confiance et de sécurité, et autres solutions gérées. Pour soutenir toutes les étapes de sa croissance, TELUS International s’associe à des marques de marchés verticaux à forte expansion, par exemple dans les secteurs des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, de la santé, ainsi que du voyage et de l’hébergement. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com (site en anglais).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210528005079/fr/