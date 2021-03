TELUS International : classée comme chef de file dans le rapport « Social Media CX Services » de NelsonHall à la suite de l'évaluation NEAT

La société d’analyse de premier plan souligne la capacité de TELUS International à offrir des avantages immédiats dans la modération de contenu et le service à la clientèle dans le cadre de ses services de médias sociaux.

Le rapport de NelsonHall souligne aussi l’expertise de TELUS International dans l’économie commune à forte croissance et le secteur des jeux.

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), un chef de file novateur en matière d’expérience client numérique qui conçoit, produit et offre des solutions de prochaine génération pour des marques mondiales créatrices de marché, a annoncé aujourd’hui qu’il avait été désigné comme un chef de file à la suite de l’évaluation NEAT de NelsonHall dans le rapport intitulé « Social Media CX Services ». TELUS International a obtenu le titre de chef de file dans les trois catégories évaluées, soit la modération de contenu et la confiance et la sécurité; la gestion de la réputation en ligne; et le service à la clientèle et les ventes.

« Le service à la clientèle sur les médias sociaux est le service le plus largement utilisé, et les clients qui l’utilisent ont comme principal objectif d’améliorer la satisfaction de la clientèle. Les investissements colossaux de TELUS International dans la modération de contenu et les services d’annotation de données démontrent une approche stratégique pour répondre aux besoins du marché, explique Ivan Kotzev, analyste en chef, CX Services à NelsonHall. La présence stratégique de TELUS International dans les services de médias sociaux dans les marchés en expansion et de plus en plus réglementés de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Suisse et sa capacité à soutenir des programmes multilingues à grande échelle sont remarquables. Un autre fait marquant est son expertise du secteur dans l’économie commune en forte croissance, le secteur des rencontres en ligne et le secteur des jeux, ainsi qu’une grande résilience chez les employés et une pratique fondée sur le mieux-être pour les modérateurs de contenu. »

Étant donné que des milliards de personnes dans le monde entier utilisent activement les réseaux sociaux et que le volume de contenu généré par les utilisateurs croît à un rythme exponentiel, les marques d’aujourd’hui doivent être dotées d’outils de surveillance multilingues efficaces pour pouvoir gérer adéquatement leur réputation en ligne et assurer la sécurité de leurs clients. En retour, ces mesures permettent d’offrir des expériences utilisateurs améliorées qui favorisent la croissance et génèrent des revenus.

« Dans un monde après-pandémie où la majorité des interactions avec les clients ont lieu en ligne et par l’entremise de canaux numériques, des facteurs comme la réputation en ligne, le service à la clientèle, ainsi que la confidentialité et la sécurité des données figurent parmi les aspects les plus importants de l’expérience client globale offerte par une marque, affirme Peter Kloibhofer, conseiller, Relations clients à TELUS International. Ce classement à titre de chef de file par NelsonHall démontre la détermination de notre entreprise à travailler en étroite collaboration avec ses clients afin d’offrir la meilleure combinaison d’interventions humaines et d’automatisations pour répondre aux besoins d’affaires propres à chaque client. Le classement souligne également nos investissements majeurs dans le mieux-être des membres de l’équipe et nos capacités de prochaine génération afin de continuer à innover et à améliorer les services que nous offrons. »

Pour plus de renseignements sur la modération de contenu et les services de médias sociaux de TELUS International, visitez le site www.telusinternational.com.

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et offre des solutions numériques de prochaine génération afin d’améliorer l’expérience client de marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et permettent à ceux-ci d’adopter plus rapidement les technologies numériques de prochaine génération pour améliorer leurs résultats. Ses solutions et ses fonctionnalités intégrées incluent la stratégie numérique, l’innovation, les services-conseils et la conception, la transformation numérique et les solutions liées au cycle de vie des technologies de l’information, l’annotation des données, l’automatisation intelligente ainsi que des solutions d’expérience client pour tous les réseaux, y compris la modération de contenu, les solutions de confiance et de sécurité, et autres solutions gérées. Pour soutenir toutes les étapes de sa croissance, TELUS International s’associe à des marques de marchés verticaux à forte expansion, par exemple dans les secteurs des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, de la santé, ainsi que du voyage et de l’hébergement. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com.

À propos de NelsonHall

NelsonHall est une société d’analyse mondiale de premier plan dont la mission est d’aider les organisations à comprendre « l’art des possibilités » dans la transformation numérique des activités. Avec des analystes basés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe continentale, NelsonHall fournit aux organisations acheteuses des renseignements détaillés et essentiels sur les marchés et les fournisseurs (dont les évaluations NEAT) qui leur permettent de prendre des décisions rapides et éclairées sur le choix des fournisseurs. Pour ce qui est des fournisseurs, NelsonHall leur fournit des connaissances approfondies sur les dynamiques de marché et les exigences des utilisateurs pour les aider à raffiner leurs stratégies clé-en-main. Les études de NelsonHall s’appuient sur des études primaires rigoureuses et sont très respectées pour la qualité, la profondeur et la finesse de leurs analyses.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210318005323/fr/