TELUS International : conclut l'acquisition de Lionbridge AI

Pour aider des sociétés technologiques mondiales de premier plan à développer l’intelligence artificielle (IA) de prochaine génération

TELUS International (NYSE et TSX: TIXT), un des principaux moteurs d’innovation sur le plan de l’expérience client qui conçoit, élabore et livre des solutions de prochaine génération pour des marques mondiales créatrices de marché, a déclaré aujourd’hui avoir clôturé l’arrangement final du 31 décembre 2020 de son acquisition de Lionbridge AI, annoncée précédemment, une fois l’autorisation reçue du Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS). Lionbridge AI est un des deux seuls fournisseurs d’envergure internationale de plateformes et de services gérés d’annotation de données et de données d’apprentissage.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210302005411/fr/

« L’intégration des services et des solutions numériques d’expérience client, propulsée par l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage machine, est rapidement devenue un facteur de différenciation clé pour les marques dans l’économie d’expérience client d’aujourd’hui. Elle a permis d’obtenir d’importants avantages grâce à la fidélisation et à la satisfaction accrues de la clientèle, à l’augmentation de la part de marché et à la croissance des revenus, a déclaré Jeff Puritt, président et chef de la direction de TELUS International. Le défi est que ces capacités de prochaine génération, telles que les robots intelligents, les assistants virtuels vocaux et les moteurs de recherche optimisés, doivent être formées au moyen de grandes quantités de données précises, fiables et impartiales pour être efficaces. Les activités d’intégration de Lionbridge AI étant bien entamées depuis le début de l’année, TELUS International est en mesure de répondre à ces exigences élevées et essentielles tout en répondant aux besoins de transformation numérique de nos clients dans l’ensemble de la chaîne de valeur de l’expérience client. En définitive, TELUS International crée une nouvelle catégorie de marché au carrefour des technologies de l’information numériques et de l’expérience client numérique. »

Lionbridge AI est un fournisseur mondial de premier plan de services d’annotation de données évolutifs pour les textes, les images, les vidéos et les fichiers audio. L’entreprise s’approvisionne en données d’apprentissage multilingue dans plus de 300 langues et dialectes afin de produire des données de réalité de terrain de première qualité pour certaines des plus grandes sociétés technologiques au monde dans les secteurs des médias sociaux, de la recherche, du commerce de détail et des services mobiles. Lionbridge AI a aussi élaboré une plateforme exclusive d’annotation des données qui est utilisée par une communauté participative de un million d’annotateurs professionnels, de linguistes qualifiés et de locuteurs de langues se trouvant dans six continents.

« En tant que membre de la famille TELUS International, nous saisissons déjà les occasions importantes inhérentes à la fusion des capacités et des services de nos entreprises. En intégrant nos solutions numériques en expérience client et en IA, nous solidifions nos relations de grande valeur avec certaines des plus grandes entreprises technologiques à l’échelle mondiale dont la croissance grimpe en flèche dans plusieurs secteurs, a déclaré Ed Jay, président de Lionbridge AI. Nous sommes heureux de profiter de notre dynamisme sur le marché, car la prévalence des technologies et des solutions fondées sur l’IA continue de croître. Comme entreprise unifiée, nous continuerons de fournir des données d’apprentissage en IA de la plus haute qualité et d’assurer le recrutement communautaire de talents afin d’aider les marques que nous soutenons à offrir aux consommateurs les meilleures expériences et initiatives en IA, les plus engageantes et les plus attentives à l’humain. »

« Étant donné que nous soutenons le développement et la mise en œuvre d’algorithmes d’IA, nous sommes responsables d’atténuer les préjugés nuisibles qui pourraient avoir des répercussions éthiques importantes pour les consommateurs et la société dans son ensemble, poursuit Puritt. Dans le cadre de l’engagement de notre équipe à cet égard, nous devons favoriser la création d’une équipe diversifiée, expérimentée et permanente d’annotateurs humains, assurer une répartition démographique optimale pour chaque projet, et établir des lignes directrices claires sur la normalisation et la cohérence de l’étiquetage des données, qui tiennent également compte de la souplesse requise pour aborder l’ambiguïté inévitable des données concrètes. »

Dans le cadre de cette transaction, la société Rothschild & Co a agi en qualité de conseiller financier, alors que la fonction de conseiller juridique auprès de TELUS International a été confiée au cabinet Shearman & Sterling s.r.l.

À propos de TELUS International

TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) conçoit, produit et offre des solutions numériques de prochaine génération afin d’améliorer l’expérience client de marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et permettent à ceux-ci d’adopter plus rapidement les technologies numériques de prochaine génération pour améliorer leurs résultats. Ses solutions et ses fonctionnalités intégrées incluent la stratégie numérique, l’innovation, les services-conseils et la conception, la transformation numérique et les solutions liées au cycle de vie des technologies de l’information, l’annotation des données, l’automatisation intelligente ainsi que des solutions d’expérience client pour tous les réseaux, y compris la modération de contenu, les solutions de confiance et de sécurité, et autres solutions gérées. Pour soutenir toutes les étapes de sa croissance, TELUS International s’associe à des marques de marchés verticaux à forte expansion, par exemple dans les secteurs des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, de la santé, ainsi que du voyage et de l’hébergement. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com (site en anglais).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210302005411/fr/