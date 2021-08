TELUS International : ouvre son troisième centre de prestation de services d'expérience client numérique aux États-Unis à North Charleston

L’entreprise compte embaucher 600 membres de l’équipe d’ici la fin de 2021, ainsi qu’un maximum de 600 membres de l’équipe d’ici la fin de 2022

TELUS International prendra en charge des marques mondiales de premier plan, comme Barclays, à partir de son nouveau centre de prestation de service d’expérience client numérique

TELUS International s’associe à l’organisme Teachers’ Supply Closet afin de procurer aux enseignants locaux des fournitures scolaires essentielles pour leurs classes

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), un chef de file novateur en matière d’expérience client numérique qui conçoit, produit et offre des solutions de prochaine génération pour des marques mondiales créatrices de marché, a annoncé aujourd’hui l’ouverture de son troisième site aux États-Unis, soit un nouveau centre de prestation de services d’expérience client numérique à North Charleston. L’entreprise entend créer environ 1 200 emplois d’ici 2022 à North Charleston. Elle compte déjà plus de 2 400 membres de l’équipe qui appuient ses programmes d’expérience client et de transformation numérique à Las Vegas, au Nevada, et à Folsom, en Californie.

« Après l’annonce de nos excellents résultats du deuxième trimestre à la fin du mois dernier, notamment une croissance interne de plus de 10 %, notre entreprise continue d’embaucher les candidats les plus talentueux et d’ouvrir de nouveaux établissements partout dans le monde afin de répondre aux besoins croissants de services différenciés d’expérience client et de transformation numérique de la clientèle, a affirmé Chuck Koskovich, chef de l’exploitation de TELUS International. Nous sommes ravis d’annoncer l’ouverture de notre nouveau site à North Charleston aujourd’hui et le recrutement d’un nombre important de nouveaux membres de l’équipe qui se joindront à notre effectif mondial (plus de 56 000), qui est certainement à l’origine de notre élan positif qui se poursuit sur le marché. »

Le centre de prestation de services de TELUS International à North Charleston est d’une superficie de 80 000 pieds carrés. Il comporte des espaces de travail spacieux, inspirants et remplis de lumière naturelle, et offre de nombreuses commodités aux employés, notamment des postes de travail ergonomiques de qualité supérieure, une salle d’entraînement accessible en tout temps, un café sur place, ainsi qu’un espace de barbecue extérieur avec un foyer. De plus, l’entreprise offre des salaires et des avantages sociaux concurrentiels, notamment un régime 401(k) avec cotisations équivalentes, une assurance soins dentaires, soins de santé et soins de la vue, ainsi que des congés payés. En raison des difficultés constantes provoquées par la pandémie de COVID-19, l’entreprise offre des options de télétravail et applique des mesures de nettoyage et de désinfection améliorées sur place pour assurer la sécurité des employés.

« North Charleston est un lieu de choix pour établir le premier site de TELUS International sur la côte est en raison de son secteur technologique florissant, de sa diversité culturelle et de la priorité accordée à l’éducation, a poursuivi M. Koskovich. À TELUS International, notre culture de bienveillance unique se reflète dans notre souci de l’expérience des membres de l’équipe, soit en adaptant les espaces, les avantages et les commodités à chaque site afin de mieux répondre aux besoins diversifiés de notre effectif mondial. Nous croyons que des membres de l’équipe mobilisés et inspirés sont les meilleurs ambassadeurs des produits et services de nos clients. »

TELUS International possède de l’expertise dans les secteurs des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, des soins de santé, des voyages et de l’hébergement. À partir de son nouvel établissement à North Charleston, TELUS International fournira des services d’expérience client de pointe à des marques mondiales de premier plan, notamment l’entreprise multinationale de services financiers Barclays.

#NousDonnonsOùNousVivons

Dans le cadre de son investissement dans la région, TELUS International a aussi versé 10 000 $ à Teachers’ Supply Closet, un organisme sans but lucratif qui remet des fournitures gratuites, comme des cahiers de notes, des bâtons de colle, des crayons de couleur et du désinfectant pour les mains, à des enseignants qui travaillent dans des écoles situés dans les comptés de Charleston, de Berkeley et de Dorchester où la majorité des élèves comptent sur des programmes de repas subventionnés.

Les initiatives axées sur l’éducation sont un pilier central du programme mondial de responsabilité sociale d’entreprise de TELUS International des 16 dernières années. L’entreprise a organisé des activités de bénévolat à grande échelle, notamment la construction d’écoles au Guatemala, la rénovation de centres pour enfants malentendants en Bulgarie et l’élaboration de programmes visant à informer les jeunes au sujet de la sécurité sur Internet aux Philippines.

« Nous comprenons l’importance de favoriser le mieux-être des citoyens et des collectivités dans lesquelles les membres de l’équipe et leur famille vivent et travaillent. Par conséquent, nous donnons de notre temps et finançons des programmes de bienfaisance utiles dans chaque région où nous exerçons nos activités partout dans le monde, a affirmé M. Koskovich. À North Charleston, nous sommes ravis de soutenir la mission de Teachers’ Supply Closet, qui vise à répondre aux besoins éducatifs et créatifs des élèves des comtés de Charleston, de Berkeley et de Dorchester en Caroline du Sud. Chaque enfant mérite les outils et les ressources dont il a besoin pour donner le meilleur de lui-même. Nous sommes impatients de nous engager plus activement dans la collectivité de North Charleston au cours des mois et des années à venir. »

Employeur de choix dans le secteur de l’expérience client numérique

TELUS International est un employeur primé qui a affiché un taux de mobilisation des employés de premier plan, à savoir 86 % (selon Kincentric), en 2020. L’entreprise tire parti de l’étendue de ses capacités numériques de prochaine génération à l’interne pour offrir une expérience distinctive aux membres de l’équipe, notamment un processus de recrutement, d’embauche et d’intégration entièrement virtuel, des assistants virtuels de RH qui répondent aux questions des membres de l’équipe, ainsi que Cosmos, la plateforme interne de médias sociaux de l’entreprise. De plus, l’entreprise accorde une grande importance aux occasions d’apprentissage et de perfectionnement offertes aux membres de l’équipe, en leur donnant accès à de nombreuses occasions de formation et d’amélioration des compétences en ligne pour les aider à faire progresser leur carrière.

Récemment, TELUS International a été nommée sur la liste internationale des meilleurs lieux de travail pour les innovateurs de Fast Company, désignée au palmarès Achievers 50 Most Engaged WorkplacesMD de 2021 et inscrite à la liste des 100 lieux de travail offrant les meilleures initiatives en matière de diversité et d’inclusion de Mogul. En 2020, l’organisation a aussi reçu un prix aux StevieMD Awards for Great Employers pour son utilisation novatrice des technologies et des programmes de RH pour favoriser la productivité, la formation, l’information et la sécurité des employés durant la pandémie de COVID-19. TELUS International a aussi été nommée au palmarès 2020 des meilleurs employeurs au monde de Forbes, avec TELUS, sa société mère.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les postes offerts dans la région de North Charleston.

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et offre des solutions numériques de prochaine génération afin d’améliorer l’expérience client de marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et permettent à ceux-ci d’adopter plus rapidement les technologies numériques de prochaine génération pour améliorer leurs résultats. Les solutions intégrées de TELUS International comprennent des solutions de stratégie numérique, d’innovation, de services-conseils, de conception et de gestion du cycle de vie des technologies de l’information, notamment des solutions gérées, des solutions d’automatisation intelligente et des solutions de données IA de bout en bout dotées de fonctions axées sur la vision par ordinateur, ainsi que des solutions d’expérience client pour tous les réseaux et des solutions de confiance et de sécurité, y compris la modération de contenu. Pour soutenir toutes les étapes de sa croissance, TELUS International s’associe à des marques de marchés verticaux à forte expansion, par exemple dans les secteurs des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, de la santé, ainsi que du voyage et de l’hébergement.

La culture de bienveillance unique de TELUS International favorise la diversité et l’inclusion au moyen de ses politiques, de ses ateliers et groupes de ressources pour les membres de l’équipe et de ses pratiques d’embauche axées sur l’égalité des chances dans toutes les régions où elle exerce ses activités. L’entreprise favorise l’épanouissement des collectivités et aide les personnes dans le besoin dans le cadre d’activités de bénévolat à grande échelle qui ont eu une incidence positive sur la vie de plus de 150 000 citoyens de partout dans le monde et par l’intermédiaire des cinq Comités d’investissement communautaire de TELUS International, qui ont versé 4 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2015. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com.

