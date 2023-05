TELUS International publie ses résultats du premier trimestre de 2023 et affiche un solide rendement sur le plan des produits d'exploitation et de la rentabilité, en plus de maintenir ses projections pour l'ensemble de l'exercice

Produits d’exploitation de 686 millions de dollars, en hausse de 15 pour cent d’une année à l’autre et de 16 pour cent en devise constante1

Bénéfice net de 14 millions de dollars, comparativement à 34 millions au même trimestre l’an dernier

BPA dilué de 0,05 $, comparativement à 0,13 $ au même trimestre l’an dernier

BAIIA rajusté1 de 155 millions de dollars, en hausse de 9 pour cent sur un an

BPA dilué rajusté1 de 0,28 $, en hausse de 8 pour cent d’une année à l’autre

Poursuite du désendettement et de l’intégration de WillowTree, laquelle progresse bien

Maintien des prévisions de croissance rentable continue dans les deux chiffres en 2023

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), un moteur d’innovation inégalé sur le plan de l’expérience client numérique qui conçoit, produit et livre des solutions de prochaine génération pour des marques mondiales créatrices de marché, notamment dans les secteurs de l’intelligence artificielle et de la modération de contenus, a publié aujourd’hui ses résultats du trimestre clos le 31 mars 2023. TELUS Corporation (TSX : T, NYSE : TU) est l’actionnaire dominant de TELUS International. À moins d’indication contraire, tous les chiffres qui figurent dans le présent communiqué de presse et ailleurs dans les renseignements financiers de TELUS International sont exprimés en dollars américains.

« L’équipe mondiale de TELUS International a permis à l’entreprise d’enregistrer un solide rendement au premier trimestre de 2023, et ce, malgré la persistance de nombreux défis macroéconomiques, de l’incertitude géopolitique et de la faiblesse historique de la demande, déclare Jeff Puritt, président et chef de la direction de TELUS International. Notre équipe a su naviguer avec assurance à travers les écueils en demeurant concentrée sur notre objectif à court terme, soit d’exploiter l’entreprise avec une efficacité exemplaire et une grande agilité, de sorte à pouvoir répondre à la hausse de la demande d’ici la fin de l’année. L’intégration des processus administratifs de WillowTree a bien progressé au cours du trimestre. L’entreprise a aussi déployé de nouvelles capacités et poursuivi ses initiatives de ventes croisées auprès des clients. Notre entonnoir de vente demeure bien rempli grâce au travail de nos équipes mondiales de vente et de marketing, qui continuent de l’alimenter avec diligence. Parmi les nouveaux clients gagnés ce trimestre figurent une compagnie d’assurance américaine spécialisée en produits pour propriétaires résidentiels et locataires, une plateforme de commerce électronique à croissance rapide établie aux États-Unis, une nouvelle plateforme allemande de diffusion de contenus sportifs en continu, un pionnier américain de l’énergie solaire réalisant des ventes partout dans le monde et une plateforme logicielle de premier plan pour la mesure et l’analyse des médias numériques, également établie aux États-Unis.

« Nous continuons en outre à développer et à diversifier nos liens d’affaires avec nos clients actuels, notamment la plus grande société de commerce électronique du monde, une plateforme de jeux en ligne doublée d’un système de création de jeux, un fournisseur de services de développement web infonuagiques, une société de logistique mondiale de premier plan et une société américaine de télécommunications. De plus, pour répondre à la demande existante, TELUS International accroît et diversifie également sa présence en Afrique, un continent riche en talents de grande qualité. Nous commençons modestement, avec une approche réfléchie, afin de dégager de nouvelles occasions de croissance rentable à long terme.

« La culture de l’entraide de TELUS International, son rôle de partenaire de confiance auprès des clients et sa réputation d’employeur de choix pour les meilleurs talents du monde lui ont valu de multiples prix au premier trimestre. Elle figure notamment pour la cinquième année consécutive au palmarès des 50 milieux de travail les plus engagés de la société Achievers, une distinction réservée aux employeurs qui innovent et font preuve de leadership en matière de mobilisation des employés. TELUS International fait aussi partie de la liste Global Outsourcing 100 d’IAOP pour la septième année de suite. Ce classement des meilleurs fournisseurs en externalisation repose sur un éventail de critères, comme la taille et la croissance, les recommandations de clients, les prix et les certifications, les programmes d’innovation et la responsabilité sociale », souligne M. Puritt.

« TELUS International demeure engagée sur la voie de la croissance rentable, comme en témoigne sa solide croissance des produits d’exploitation de 15 pour cent d’une année sur l’autre, ce qui équivaut à 16 pour cent en devise constante, au premier trimestre de 2023, ajoute pour sa part Vanessa Kanu, chef des services financiers de l’entreprise. Si l’on exclut WillowTree, les produits d’exploitation ont crû de 5 pour cent d’une année à l’autre et de 7 pour cent en devise constante, ce qui est en soi remarquable dans le contexte macroéconomique difficile actuel. Parallèlement aux progrès réalisés dans l’intégration de WillowTree, le remboursement de la dette demeure l’une de nos principales priorités. Dans cette optique, une fois l’acquisition conclue, nous avons ramené à 2,8x notre ratio de levier financier dette nette-BAIIA rajusté conformément à notre convention de crédit au premier trimestre, et ce, malgré l’incidence ponctuelle des décaissements liés à la transaction d’acquisition de WillowTree sur les flux de trésorerie.

« Nous réitérons aujourd’hui nos projections pour l’ensemble de l’exercice 2023. Nous anticipons quelques obstacles à court terme, mais nous percevons des possibilités d’atténuation et concentrons nos efforts collectifs sur ce que nous pouvons contrôler afin de gérer les coûts aussi efficacement que possible », conclut Mme Kanu.

Voici quelques faits saillants des résultats financiers et opérationnels, qui comprennent certaines mesures non conformes aux PCGR. Voir la section « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour obtenir une analyse de ces mesures.

Faits saillants du T1 2023 par rapport au T1 2022

Les revenus d’exploitation se sont chiffrés à 686 millions de dollars, en hausse de 87 millions ou de 15 pour cent d’une année à l’autre, soit 16 pour cent en devise constante. Cette augmentation est attribuable à la croissance des services fournis aux clients existants de même qu’à l’ajout de nouveaux clients depuis la période de comparaison, y compris les clients gagnés grâce à l’acquisition de WillowTree. Sans compter ceux générés par WillowTree, nos produits d’exploitation ont crû de 5 pour cent, ce qui inclut un écart de change défavorable d’environ 2 pour cent comparativement au même trimestre de l’an dernier découlant de l’appréciation du dollar américain par rapport à l’euro.

Nous avons enregistré un bénéfice net de 14 millions de dollars et un bénéfice par action (BPA) dilué de 0,05 $, par rapport à 34 millions et à 0,13 $ respectivement au même trimestre l’an dernier, la hausse des produits d’exploitation ayant été contrebalancée par celle des dépenses d’exploitation et d’autres coûts. La marge bénéficiaire nette, calculée en divisant le bénéfice net par les produits d’exploitation pour la période, était de 2 pour cent, par rapport à 5,7 pour cent au même trimestre de l’exercice précédent. Le bénéfice net et le BPA dilué tiennent compte de l’incidence de la rémunération à base d’actions, des coûts d’acquisition et d’intégration et de l’amortissement des immobilisations incorporelles acquises, entre autres éléments. Le bénéfice net rajusté2, qui exclut l’incidence de ces éléments, a connu une hausse de 10 pour cent d’une année à l’autre pour s’établir à 76 millions de dollars au premier trimestre de 2023, comparativement à 69 millions de dollars au même trimestre de l’exercice précédent.

Le BAIIA rajusté s’est chiffré à 155 millions de dollars, en hausse de 9 pour cent par rapport aux 142 millions enregistrés au même trimestre l’an dernier. En effet, la hausse des produits d’exploitation provenant de la clientèle établie et des nouveaux clients, y compris ceux gagnés grâce à l’acquisition de WillowTree, a plus que compensé l’augmentation combinée du coût des salaires et des avantages sociaux et de celui des produits et services achetés. La marge du BAIIA rajusté2 était de 22,6 pour cent, comparativement à 23,7 pour cent au même trimestre de l’exercice précédent. Ce recul est en grande partie attribuable à des changements dans la composition de notre chiffre d’affaires dans divers marchés verticaux et territoires, à la hausse du coût des salaires et des avantages sociaux d’une année à l’autre, et à l’augmentation de coûts liés à la prestation de services en Europe. Le BPA dilué rajusté était de 0,28 $, en hausse de 8 pour cent d’une année à l’autre.

Les liquidités générées par les activités d’exploitation s’élevaient à 80 millions de dollars et le flux de trésorerie disponible2, à 65 millions de dollars, contre 129 millions et 104 millions respectivement au même trimestre de l’exercice précédent. Ces résultats sont principalement attribuables à l’augmentation des sorties nettes du fonds de roulement résultant de l’acquisition de WillowTree. N’eût été ces coûts d’acquisition non récurrents, le flux de trésorerie disponible se serait chiffré à 101 millions de dollars, soit 3 millions ou 3 pour cent de moins qu’à la même période l’an dernier.

Notre ratio de levier financier dette nette-BAIIA rajusté conformément à notre convention de crédit était de 2,8x au 31 mars 2023, comparativement à 1,1x au 31 décembre 2022 et à 2,9x immédiatement après la conclusion de l’acquisition de WillowTree en janvier 2023. Cette amélioration depuis l’acquisition découle principalement de la réduction de la dette au moyen du flux de trésorerie disponible.

L’effectif total s’élevait à 76 752 personnes au 31 mars 2023, en hausse de 13 pour cent d’une année à l’autre.

Une analyse de nos résultats d’exploitation figure dans notre rapport de gestion pour le trimestre clos le 31 mars 2023, accessible sur SEDAR et à titre d’Annexe 99.2 du formulaire 6-K sur EDGAR. Ces publications et des renseignements additionnels sont aussi disponibles sur le site telusinternational.com/investors.

Prévisions

La direction a réitéré les projections suivantes pour l’ensemble de 2023 :

Les produits d’exploitation devraient se situer entre 2 970 et 3 030 millions de dollars, dont 255 à 260 millions provenant de WillowTree, ce qui représenterait une augmentation de 20,3 à 22,8 pour cent selon les résultats déclarés, et une croissance de 10 à 12 pour cent sans tenir compte de WillowTree. Cela suppose un taux de change moyen d’un euro pour 1,08 dollar américain en 2023.

Le BAIIA rajusté devrait se situer entre 705 et 725 millions de dollars, ce qui représenterait une croissance de 16 à 19 pour cent, et la marge du BAIIA rajusté devrait se situer entre 23,7 et 23,9 pour cent.

Le BPA dilué rajusté est de l’ordre de 1,20 à 1,25 dollar, ce qui comprend l’émission d’actions et une hausse des intérêts sur la dette contractée dans le cadre de l’acquisition de WillowTree récemment conclue.

Conférence téléphonique avec les investisseurs pour le T1 2023

TELUS International tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui le 4 mai 2023 à 10 h 30 (heure de l’Est) / 7 h 30 (heure du Pacifique), au cours de laquelle la direction présentera les résultats du premier trimestre et répondra aux questions d’analystes sélectionnés. Cette conférence sera diffusée en direct sur le site web des relations avec les investisseurs de TELUS International, à https://www.telusinternational.com/investors/news-events, où elle sera ensuite accessible en différé.

Mesures non conformes aux PCGR

Ce communiqué contient des renseignements financiers non conformes aux PCGR. Vous trouverez un rapprochement avec des mesures conformes aux PCGR à la fin du communiqué. Nous rendons compte de certaines mesures non conformes aux PCGR, car la direction les utilise dans l’analyse du rendement de l’entreprise, mais elles n’ont pas de définition standard selon les Normes internationales d’information financière. Il est possible que ces mesures financières et ces ratios non conformes aux PCGR ne soient pas comparables aux mesures et aux ratios conformes aux PCGR ou aux mesures et aux ratios non conformes aux PCGR portant un nom similaire qui sont déclarés par d’autres entreprises, y compris celles de notre secteur et TELUS Corporation, notre actionnaire dominant.

Le BAIIA rajusté, le bénéfice net rajusté, le flux de trésorerie disponible et les produits d’exploitation en devise constante sont des mesures financières non conformes aux PCGR, et la marge du BAIIA rajusté, le BPA dilué rajusté et la croissance des produits d’exploitation en devise constante sont des ratios non conformes aux PCGR.

Le BAIIA rajusté est utilisé couramment par les entreprises du secteur. Il permet aux investisseurs de comparer et d’évaluer le rendement opérationnel relatif. Nous nous en servons pour évaluer notre capacité à assumer le service des facilités d’emprunt, nouvelles et existantes, et pour financer des occasions de croissance et d’acquisition. De plus, certaines clauses restrictives associées à notre facilité de crédit sont basées sur le BAIIA rajusté. Nous devons donc surveiller cette mesure financière non conforme aux PCGR en fonction des clauses restrictives applicables. Le BAIIA rajusté ne doit pas être considéré comme une solution de rechange au bénéfice net dans l’évaluation de notre rendement financier, pas plus qu’il ne doit être utilisé comme mesure de remplacement pour les flux de trésorerie d’exploitation actuels et futurs. Néanmoins, nous croyons qu’une mesure financière qui présente le bénéfice net rajusté en fonction de ces facteurs permet aux investisseurs de mieux évaluer les tendances sous-jacentes de nos activités, notre rendement opérationnel et notre stratégie globale.

Nous excluons certains éléments du bénéfice net rajusté et du BAIIA rajusté qui, à notre avis, subissent l’influence de facteurs non représentatifs de notre rendement opérationnel (coûts d’acquisition et d’intégration et autres coûts; rémunération à base d’actions; concernant le bénéfice net rajusté, accroissement des intérêts sur les ventes d’options de vente en lien avec l’acquisition de WillowTree; gains ou pertes de change et amortissement des immobilisations incorporelles acquises; incidence fiscale de ces rajustements, etc.). Un rapprochement complet du BAIIA rajusté et du bénéfice net rajusté avec les mesures conformes aux PCGR comparables se trouve à la fin du présent communiqué.

Nous calculons le flux de trésorerie disponible en soustrayant les dépenses en immobilisations du flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, puisque nous croyons que les dépenses en immobilisations sont un coût récurrent nécessaire au maintien de nos immobilisations productives et au soutien de nos activités internes. Nous utilisons cette mesure pour évaluer les flux de trésorerie générés par nos activités courantes qui peuvent être utilisés pour répondre à nos obligations financières, assumer le service des facilités d’emprunt, réinvestir dans l’entreprise et financer partiellement nos acquisitions futures.

La marge du BAIIA rajusté est calculée en divisant le BAIIA rajusté par les produits d’exploitation consolidés. Nous surveillons régulièrement la marge du BAIIA rajusté pour évaluer notre rendement opérationnel par rapport aux prévisions établies, aux objectifs opérationnels et au rendement des autres entreprises du secteur.

Le BPA dilué rajusté est utilisé par la direction pour évaluer la rentabilité de nos activités commerciales par action. Nous surveillons régulièrement le BPA dilué rajusté puisqu’il offre, à la direction et aux investisseurs, une manière fiable de comparer notre rendement opérationnel d’une période à l’autre afin de mieux comprendre notre capacité à gérer les coûts opérationnels et à générer des profits. Le BPA dilué rajusté est calculé en divisant le bénéfice net rajusté par le nombre total moyen pondéré et dilué d’actions en circulation pendant la période concernée.

La direction utilise les produits d’exploitation en devise constante pour évaluer les produits d’exploitation, la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable, à l’exclusion de l’effet de la fluctuation des taux de change. Les produits d’exploitation en devise constante sont calculés pour établir les produits d’exploitation de la période en cours à l’aide des taux de change en vigueur durant la période comparable précédente.

La direction utilise la croissance des produits d’exploitation en devise constante pour évaluer la croissance des produits d’exploitation, la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable, à l’exclusion de l’effet des fluctuations des taux de change. La croissance des produits d’exploitation en devise constante est calculée pour établir la croissance des produits d’exploitation de la période en cours à l’aide des taux de change en vigueur durant la période comparable précédente.

Nous n’avons présenté aucun rapprochement quantitatif de nos perspectives pour l’exercice 2023 concernant la marge du BAIIA rajusté et le BPA dilué rajusté et de nos perspectives pour l’exercice 2023 concernant la marge bénéficiaire nette et le BPA dilué, car nous n’avons pas été en mesure, sans déployer des efforts déraisonnables, de calculer certains éléments de rapprochement avec certitude, ce qui pourrait avoir une incidence importante sur la comptabilisation de ces mesures et ratios financiers.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant nos perspectives financières pour l’exercice 2023, l’entreprise, ses activités et sa situation et son rendement financiers ainsi que des énoncés concernant les avantages et synergies que devrait engendrer l’acquisition de WillowTree et l’incidence de cette dernière sur nos activités, y compris en ce qui a trait aux attentes relatives à la réduction de l’endettement et à la capacité de générer des occasions de vente croisée avantageuses et de diversifier notre clientèle. Prenez note que l’information sur nos perspectives financières pour l’exercice 2023, nos objectifs et nos attentes est fournie dans le présent communiqué pour mettre en contexte la nature des plans de l’entreprise et qu’elle pourrait ne pas convenir à d’autres fins. Tout énoncé contenu dans le présent document qui ne rapporte pas un fait avéré peut être considéré comme un énoncé prospectif. Dans certains cas, vous pouvez déterminer qu’un énoncé est prospectif s’il contient des verbes conjugués au conditionnel ou au futur ou des termes comme « anticiper », « avoir l’intention de », « bien placé pour », « but », « chercher à », « cible », « continuer », « croire », « envisager », « estimer », « objectif », « plan », « potentiel », « pourrait », « présumer », « prévoir », « s’attendre à », « viser » ainsi que d’autres termes semblables qui supposent ou annoncent des événements ou des tendances à venir, ou la forme négative de ces termes ou d’autres termes comparables.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur nos attentes, nos estimations, nos prévisions et nos projections concernant l’entreprise; les avantages, les synergies et les risques associés à l’acquisition de WillowTree; le secteur dans lequel nous œuvrons; et les croyances et hypothèses de la direction. Ils ne sont pas un gage de rendement ou de développement et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui échappent dans certains cas à notre volonté.

Plus précisément, nous avons formulé plusieurs hypothèses sous-jacentes à nos perspectives financières pour l’exercice 2023, y compris des hypothèses clés concernant notre capacité à mettre en œuvre notre stratégie de croissance, notamment en élargissant les services offerts aux clients et en attirant de nouveaux clients; notre capacité à enraciner encore davantage notre culture d’entreprise et à assurer la compétitivité de nos offres de services; notre capacité à attirer et à retenir des talents; et notre capacité à intégrer WillowTree et à tirer profit de son acquisition. Nous en avons également formulé au sujet de la taille et du taux de croissance relatif de nos secteurs verticaux cibles; de nos prévisions en matière d’exploitation et de dépenses en immobilisations; et des effets de diverses circonstances à l’échelle mondiale, dont le risque de récession, les changements de taux d’intérêt, le conflit en Ukraine et les répercussions de la COVID-19 sur nos activités et celles de nos clients, notre situation financière, notre rendement financier et nos liquidités. Pour établir nos perspectives financières, l’équipe de direction évalue l’incidence que les tendances actuelles auront sur nos activités. Ces prévisions peuvent ne pas être adéquates dans d’autres circonstances.

Différents facteurs de risque peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus, notamment ce qui suit :

Nous faisons face à une concurrence intense de la part d’entreprises qui offrent des services semblables aux nôtres.

Nos résultats commerciaux et financiers pourraient être affectés par divers événements à l’échelle mondiale et par les répercussions de ces derniers sur les activités de nos clients et sur la demande pour nos services.

Trois clients comptent pour une part importante de nos produits d’exploitation, et la perte ou la réduction de nos activités auprès de ces clients, ou découlant de la consolidation de ces clients, ou de tout autre client important pourrait avoir d’importantes répercussions négatives.

Vu l’intensité de la concurrence sur le marché de l’emploi, nos perspectives de croissance sont tributaires de notre capacité à attirer et à retenir suffisamment de personnes qualifiées au sein de notre équipe.

Nos capacités de croissance et de rentabilité pourraient être grandement affectées si les changements technologiques et les attentes des clients surpassaient nos offres de services et le développement de nos outils et processus internes, ou si nous étions incapables de répondre aux attentes des clients.

L’impossibilité d’assurer la pérennité de notre culture au fur et à mesure de notre croissance pourrait compromettre nos services, notre rendement financier et nos activités.

Nos activités pourraient subir des conséquences négatives si nous perdions un ou plusieurs membres de notre haute direction.

Notre entreprise pourrait ne pas se développer selon nos attentes actuelles en raison de la réaction négative du public à l’impartition à l’étranger, de facteurs liés à la modération de contenu et de projets de loi ou d’autres mesures.

Nos activités seraient touchées négativement si des personnes qui fournissent des services d’annotation de données par l’entremise des solutions de production participative de Solutions de données en intelligence artificielle de TELUS International étaient classées comme des employés et non comme des contractuels indépendants.

Il se peut que nous ne soyons pas en mesure de déterminer, d’exécuter, d’intégrer et de réaliser les avantages de nos acquisitions, dont celle récente de WillowTree, ou de gérer les risques connexes.

La divulgation non autorisée de données sensibles ou confidentielles sur la clientèle, par cyberattaque ou d’autres moyens, peut nous exposer à des contentieux longs et coûteux, entacher notre réputation, entraîner la perte de clients et influer négativement sur nos produits d’exploitation.

Nos politiques, procédures et programmes visant à préserver la santé et la sécurité des membres de notre équipe, en particulier des modérateurs de contenu, peuvent ne pas être adéquats, ce qui pourrait nuire à notre capacité à attirer et à retenir du personnel et faire augmenter nos coûts, notamment si des poursuites sont intentées contre nous.

La structure à deux catégories d’actions prévue dans nos statuts a pour effet de concentrer le contrôle des voix et la capacité d’influencer les affaires de l’entreprise au sein de TELUS Corporation.

Le cours des actions à droit de vote subalterne pourrait subir l’incidence d’un faible volume de transactions et diminuer en raison de ventes futures ou de la probabilité perçue de ventes futures, par nous ou nos actionnaires, sur le marché public.

TELUS Corporation continuera de contrôler le conseil d’administration de TELUS International pour un avenir prévisible.

Ces facteurs de risque, ainsi que les autres facteurs qui pourraient exercer une incidence sur notre entreprise, notre situation financière et nos résultats opérationnels, sont aussi décrits dans la section des facteurs de risque de notre rapport annuel, accessible sur SEDAR et à l’article 3D du formulaire 20-F soumis le 9 février 2023, accessible sur EDGAR et modifié par notre rapport de gestion pour le trimestre clos le 31 mars 2023, déposé sur SEDAR et à titre d’Annexe 99.2 du formulaire 6-K sur EDGAR.

TELUS International (Canada) inc. États consolidés intermédiaires condensés des bénéfices (non audités) Trimestre Périodes terminées le 31 mars

(en millions de dollars américains, sauf les bénéfices par action) 2023 2022 PRODUITS D’EXPLOITATION 686 $ 599 $ CHARGES D’EXPLOITATION Salaires et avantages sociaux 428 342 Achat de biens et services 103 115 Rémunération à base d’actions 14 7 Coûts d’acquisition et d’intégration et autres coûts 16 4 Amortissement des immobilisations corporelles 33 29 Amortissement des immobilisations incorporelles 46 36 640 533 BÉNÉFICE D’EXPLOITATION 46 66 AUTRES CHARGES Charge d’intérêt 33 9 Perte de change 1 — BÉNÉFICE AVANT IMPÔTS 12 57 Charge (recouvrement) d’impôt (2 ) 23 BÉNÉFICE NET 14 $ 34 $ BÉNÉFICE PAR ACTION De base 0,05 $ 0,13 $ Dilué 0,05 $ 0,13 $ NOMBRE TOTAL MOYEN PONDÉRÉ D’ACTIONS EN CIRCULATION (en millions) De base 273 266 Dilué 276 269

TELUS International (Canada) inc. États consolidés intermédiaires condensés de la situation financière (non audités) Au (en millions de dollars américains) 31 mars 2023 31 décembre 2022 ACTIFS Actif à court terme Trésorerie et équivalents de trésorerie 142 $ 125 $ Comptes clients 497 428 Créances des sociétés affiliées 89 81 Impôts sur les bénéfices et autres impôts à recevoir 5 7 Charges payées d’avance et autres actifs 60 35 Tranche à court terme des actifs dérivés 18 19 811 695 Actif à long terme Immobilisations corporelles, montant net 474 449 Immobilisations incorporelles, montant net 1 662 1 008 Fonds commercial 1 966 1 350 Actifs dérivés 7 13 Impôts différés 25 14 Autres actifs à long terme 27 27 4 161 2 861 Total de l’actif 4 972 $ 3 556 $ PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passif à court terme Comptes créditeurs et charges à payer 294 $ 289 $ Engagements envers les sociétés affiliées 121 111 Impôts sur les bénéfices et autres impôts à payer 81 67 Provisions courantes 9 1 Tranche à court terme de la dette à long terme 120 83 Tranche à court terme des passifs dérivés — 1 625 552 Passifs à long terme Provisions 200 2 Dette à long terme 1 795 881 Passifs dérivés 3 — Impôts différés 328 264 Autres passifs à long terme 21 19 2 347 1 166 Total du passif 2 972 1 718 Capitaux propres 2 000 1 838 Total du passif et des capitaux propres 4 972 $ 3 556 $

TELUS International (Canada) inc. États consolidés intermédiaires condensés des flux de trésorerie (non audités) Trimestre Périodes terminées le 31 mars (en millions de dollars américains) 2023 2022 ACTIVITÉS D’EXPLOITATION Bénéfice net 14 $ 34 $ Rajustements : Amortissements 79 65 Charge d’intérêt 33 9 Charge (recouvrement) d’impôt (2 ) 23 Rémunération à base d’actions 14 7 Variation de la valeur marchande des dérivés et autres 1 (1 ) Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d’exploitation (50 ) 3 Paiements liés à la rémunération à base d’actions — (5 ) Impôts sur les bénéfices payés, montant net (9 ) (6 ) Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 80 129 ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT Paiements en trésorerie au titre des immobilisations (14 ) (21 ) Paiements en trésorerie au titre des acquisitions, montant net (850 ) — Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement (864 ) (21 ) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Actions émises 1 1 Retenues d’impôts payées dans le cadre du règlement net en actions d’attributions de titres de capitaux propres (1 ) — Remboursement de la dette à long terme (137 ) (56 ) Dette à long terme émise 963 — Intérêts payés sur les facilités de crédit (26 ) (5 ) Flux de trésorerie généré (consommé) par les activités de financement 800 (60 ) Incidence de la variation des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 1 (2 ) SITUATION DE TRÉSORERIE Hausse de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 17 46 Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de la période 125 115 Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la fin de la période 142 $ 161 $

Rapprochements non conformes aux PCGR (non audités) Trimestre clos le

31 mars (en millions de dollars américains, sauf les pourcentages) 2023 2022 Produits d’exploitation déclarés 686 $ 599 $ Incidence des taux de change sur les produits d’exploitation de la période en cours en fonction des taux de la période de comparaison 10 14 Produits d’exploitation en devise constante 696 $ 613 $ Croissance des produits d’exploitation 15 % 19 % Croissance des produits d’exploitation en devise constante 16 % 21 % Trimestre clos le

31 mars (en millions de dollars américains, sauf les montants par action) 2023 2022 Bénéfice net 14 $ 34 $ Réintégrer (déduire) : Coûts d’acquisition et d’intégration et autres coûts 16 4 Rémunération à base d’actions 14 7 Accroissement des intérêts sur les ventes d’options de vente 3 — Perte de change 1 — Amortissement des immobilisations incorporelles acquises 44 31 Incidence fiscale des rajustements ci-dessus (16 ) (7 ) Bénéfice net rajusté 76 $ 69 $ Bénéfice par action de base rajusté 0,28 $ 0,26 $ Bénéfice par action dilué rajusté 0,28 $ 0,26 $ Trimestre clos le

31 mars (en millions de dollars américains, sauf les pourcentages) 2023 2022 Bénéfice net 14 $ 34 $ Réintégrer (déduire) : Coûts d’acquisition et d’intégration et autres coûts 16 4 Rémunération à base d’actions 14 7 Perte de change 1 — Amortissements 79 65 Charge d’intérêt 33 9 Impôts sur les bénéfices (2 ) 23 BAIIA rajusté 155 $ 142 $ Marge bénéficiaire nette 2,0 % 5,7 % Marge du BAIIA rajusté 22,6 % 23,7 % Trimestre clos le

31 mars (en millions de dollars américains) 2023 2022 Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 80 $ 129 $ Déduction des dépenses en immobilisations (15 ) (25 ) Flux de trésorerie disponible 65 $ 104 $

Calcul du ratio de levier financier dette nette-BAIIA rajusté conformément à la convention de crédit (non audité) Au (en millions de dollars américains, excepté le ratio) 31 mars 2023 31 décembre 2022 Facilités de crédit en cours 1 675 742 Utilisation éventuelle des facilités 7 7 Charge liée aux provisions relatives aux ventes d’option de vente1 74 — Passifs dérivés nets 1 1 Solde de trésorerie2 (142 ) (125 ) Dette nette conformément à la convention de crédit 1 615 $ 625 $ BAIIA rajusté (12 derniers mois) 620 $ 607 $ Rajustements requis conformément à la convention de crédit (47 ) (63 ) Ratio de levier financier dette nette-BAIIA rajusté conformément à la convention de crédit 2,8 1,1

1 En fonction du montant non actualisé payable en espèces sur les provisions estimées relatives aux ventes d’options de vente associées à l’acquisition de WillowTree. 2 Le solde de trésorerie maximal permis à titre de réduction de la dette nette, conformément à la convention de crédit, est de 150 millions de dollars.

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et livre des solutions numériques de prochaine génération afin d’améliorer l’expérience client de marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et permettent à ceux-ci d’adopter plus rapidement les technologies numériques de prochaine génération pour améliorer leurs résultats. Ses solutions intégrées incluent la stratégie numérique, l’innovation, les services-conseils et la conception, le cycle de vie des technologies de l’information (y compris les solutions gérées), l’automatisation intelligente et les solutions de données fondées sur l’IA de bout en bout (qui comprennent des capacités de vision par ordinateur) ainsi que des solutions d’expérience client omnicanal et des solutions de confiance et de sécurité (y compris la modération de contenu). TELUS International soutient des entreprises à toutes les étapes de leur croissance. Elle collabore avec différentes marques dans des secteurs stratégiques, comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires et financiers, de l’assurance, de la santé et d’autres domaines.

La culture de l’entraide caractéristique de TELUS International favorise la diversité et l’inclusion au moyen de politiques, d’ateliers et de groupes de ressources destinés aux membres de l’équipe, et de pratiques d’embauche axées sur l’égalité des chances dans toutes les régions où l’entreprise exerce ses activités. Depuis 2007, l’entreprise a eu une incidence positive sur la vie de plus de 1,2 million de citoyens de partout dans le monde. Elle redonne aux collectivités et vient en aide aux personnes dans le besoin grâce à des activités de bénévolat à grande échelle et à des dons. Les cinq Comités d’investissement communautaire de TELUS International ont versé 5,2 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2011. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com/fr.

_________________________

1 La croissance des produits d’exploitation en devise constante et le BPA dilué rajusté sont des ratios non conformes aux PCGR. Le BAIIA rajusté est une mesure non conforme aux PCGR. Voir la section « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué.

2 Le bénéfice net rajusté et les flux de trésorerie disponible sont des mesures financières non conformes aux PCGR, et la marge du BAIIA rajusté est un ratio non conforme aux PCGR. Voir la section « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué.

