Un sondage mené par TELUS International révèle l'inquiétude des consommateurs relativement aux biais de l'intelligence artificielle (IA) générative

TELUS International lance de nouvelles solutions d’intelligence artificielle générative pour atténuer les biais et les hallucinations, complétant les compétences existantes de l’entreprise en matière de traitement du langage naturel (TLN), de solutions en données d’IA, de linguistique informatique et de développement de contenu

Un sondage récemment mené par TELUS International, un chef de file novateur en matière d’expérience client numérique qui compte près de vingt ans d’expérience dans le domaine de l’IA, a révélé l’inquiétude des consommateurs concernant les biais des algorithmes de l’intelligence artificielle et le manque de transparence perçu dans l’utilisation de l’IA générative.

Occasions manquées et contenu peu pertinent? Les consommateurs affirment que les biais empêchent l’IA de faire des recommandations intelligentes et de leur présenter de nouvelles occasions

Plus de deux personnes sur cinq (43 %) pensent qu’à cause des biais de l’algorithme de l’IA, ils ont reçu du « mauvais contenu », comme de la musique ou des programmes télé qu’ils n’appréciaient pas, ainsi que des offres d’emploi peu pertinentes

Près d’une personne sur trois (32 %) pense qu’à cause des biais de l’algorithme de l’IA, elle a manqué une occasion, comme l’approbation d’une application de finance ou une occasion professionnelle

L’IA générative ouvre un monde de possibilités aux marques pour améliorer les expériences qu’elles offrent à leurs clients, mais pour garantir son succès, elle doit répondre correctement et ne pas contenir de contenu nuisible. Cependant, l’IA générative peut parfois proposer de l’information inexacte ou inepte – un phénomène connu sous le nom d’« hallucination » – ce qui pourrait avoir des répercussions négatives sur la loyauté des clients durement acquise.

Les consommateurs veulent que les marques utilisent l’IA – uniquement si elles sont honnêtes concernant la manière dont elles l’utilisent

Selon l’enquête, 40 % des consommateurs américains ne croient pas que les entreprises qui utilisent la technologie d’IA générative sur leur plateforme en font suffisamment pour protéger les utilisateurs contre les biais et la fausse information. De plus, plus des trois quarts (77 %) des personnes ayant répondu pensent que les marques qui intègrent l’IA générative à leurs plateformes devraient effectuer un audit de leurs algorithmes pour atténuer les biais et les préjugés.

« Avec la montée de l’IA générative, il est aujourd’hui essentiel de disposer de données correctes et justes. Contrairement à l’IA traditionnelle, l’IA générative crée de nouveaux résultats basés sur les données sur lesquelles elle a été entraînée, amplifiant l’incidence de la qualité des données sur sa performance globale, a déclaré Siobhan Hanna, directrice générale en chef, Solutions de données en intelligence artificielle, à TELUS International. Il est essentiel que les entreprises se penchent sur les données biaisées et les algorithmes peu fiables au plus tôt afin d’éviter des conséquences graves et des résultats imprécis. La mise au point et l’évaluation des modèles sont essentielles pour améliorer la performance et la fiabilité des modèles d’IA, car cela permet de trouver et de résoudre les erreurs potentielles, d’améliorer l’exactitude et de garantir que le modèle peut s’adapter correctement et faire des prédictions précises sur des données nouvelles, jamais vues auparavant. En mettant en place des politiques de protection appropriées, les entreprises peuvent également protéger les données des clients et promouvoir une expérience utilisateur sûre tout en réduisant les hallucinations et les biais. »

Intervention humaine

Les personnes ayant répondu au sondage ont également insisté sur l’importance d’une présence humaine, avec 49 % affirmant qu’un algorithme d’IA ne peut fonctionner correctement sans une intervention humaine. Aussi surprenant que cela puisse paraître, près d’une personne sur cinq (19 %) a admis qu’elle ne savait pas que les humains vérifiaient les algorithmes d’IA.

« La clé d’un apprentissage-machine réussi est d’exploiter l’intelligence humaine de manière à réduire les biais, a poursuivi Hanna. Contrairement à l’IA, les humains peuvent comprendre le contexte et le ton, ce qui est primordial pour atténuer les biais de manière responsable. Pour réduire correctement les biais de l’IA, les entreprises doivent se procurer des ensembles de données d’apprentissage fiables et diversifiées qui comportent un large éventail de points de vue et de perspectives. En intégrant un humain dans le processus, les entreprises peuvent garantir une plus grande justesse et moins de biais dans les ensembles de données d’IA. »

Lancez vos initiatives d’IA générative avec TELUS International

Où que vous en soyez sur votre parcours d’IA générative, les solutions de bout en bout de TELUS International peuvent vous aider à rapidement avancer dans vos initiatives d’IA. La gamme complète de solutions d’IA de TELUS International comprend : l’ingénierie d’ensembles de données, la création d’ensembles de données d’apprentissage et d’essai, la génération et l’amélioration de contenu, les essais de modèles et la création et l’amélioration de questions. L’entreprise propose également des services d’ingénierie logicielle aux personnes qui mettent en œuvre des technologies d’IA générative, avec des capacités étendues de développement d’applications tout au long des phases de consultation, de conception, de fabrication, de déploiement et de maintenance.

Pour en apprendre davantage sur la manière dont TELUS International peut vous aider à créer des ensembles de données complets et de qualité pour entraîner vos modèles d’IA générative, rendez-vous sur telusinternational.com/solutions/ai-data-solutions/generative-ai.

Méthodologie dsondage : Les résultats proviennent d’un sondage de Pollfish mené le 1er mai 2023 auprès de 1 000 Américains familiers avec l’intelligence artificielle générative.

