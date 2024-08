TELUS International (Cda) Inc. (NYSE et TSX : TIXT), entreprise novatrice chef de file en matière d’expérience client numérique qui conçoit, produit et livre des solutions de prochaine génération, dont des solutions d’intelligence artificielle (IA) et de modération de contenu, pour des marques mondiales et créatrices de marché, annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024. Au troisième trimestre de 2024, nous comptons réaliser officiellement le repositionnement de la marque TELUS International, qui deviendra TELUS Expérience numérique (TELUS Numérique). La dénomination sociale de l’entreprise demeurera TELUS International (Cda) Inc. Dans le présent communiqué et l’information connexe, nous désignons TELUS International (Cda) Inc. par l’appellation TELUS Numérique. TELUS Corporation (TSX : T, NYSE : TU) est l’actionnaire dominant de TELUS Numérique. À moins d’indication contraire, tous les résultats qui figurent dans le présent communiqué de presse et dans d’autres documents d’information de TELUS Numérique sont exprimés en dollars américains et se rapportent uniquement aux résultats et aux mesures de TELUS Numérique.

« C'est avec beaucoup d’estime et de gratitude pour son immense contribution à TELUS Numérique au cours des deux dernières décennies, et près d'un quart de siècle en tant que membre de l'équipe TELUS, que nous annonçons le départ à la retraite de Jeff Puritt, président et chef de la direction de TELUS Expérience numérique, le 3 septembre, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS et président du conseil d'administration de TELUS Numérique. Jeff a joué un rôle central dans le développement de TELUS Numérique depuis sa création. En reconnaissance de son engagement inébranlable envers notre équipe mondiale tout au long du parcours de notre entreprise, Jeff assumera le nouveau rôle de vice-président principal du conseil d'administration de TELUS Numérique. Conformément à la stratégie de l'entreprise, qui consiste à miser sur les meilleures technologies pour assurer l'excellence du service à la clientèle et à garantir une solide relève à la direction, nous avons le plaisir d'accueillir Jason Macdonnell à titre de chef de la direction par intérim de TELUS Numérique et de président, Expérience client, TELUS Numérique. Fort de 20 années d’expérience à un poste de haute direction à TELUS, Jason possède des compétences clés et a fait ses preuves à la tête de plusieurs équipes axées sur l’excellence du service à la clientèle à TELUS. Par ailleurs, Tobias Dengel, fondateur et président de WillowTree, assumera des fonctions élargies de président, Solutions numériques de TELUS, ce qui lui permettra d’amener notre entreprise à explorer les nouveaux horizons de la technologie en expérience client. Entre-temps, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Jeff sera responsable de nos activités de développement d’entreprise, compte tenu de son expertise en fusions et acquisitions. Le travail de Jeff viendra accélérer le retour de l’entreprise à une croissance rentable. Dans le cadre de ses fonctions, Jeff s’occupera également des relations avec les gouvernements et avec les investisseurs au sein de TELUS Numérique. Jason et Tobias pourront alors se concentrer pleinement sur la progression organique de notre stratégie et sur l'amélioration significative de notre excellence opérationnelle et de notre rendement financier. »

Jeff Puritt, président et chef de la direction de TELUS Numérique, a déclaré : « Les résultats du deuxième trimestre de TELUS Numérique témoignent d’un environnement macroéconomique et opérationnel encore difficile qui a des effets sur tous les acteurs du secteur. Malgré les vents contraires persistants, nous continuons à générer des flux de trésorerie importants et réguliers, que nous réinvestissons dans l'entreprise. En plus d’un dynamisme marqué avec nos deux plus grands clients, TELUS Corporation et Google, nous avons constaté une stabilisation accrue des produits d’exploitation générés auprès de notre troisième client en importance, un chef de file des médias sociaux, bien qu’au prix d’une réévaluation importante de la marge de ce compte, qui a accru la pression exercée sur notre rentabilité globale au cours du trimestre et à court terme. Compte tenu de la reprise générale de la demande qui tarde à arriver, nous continuons de faire face à une intensification de la concurrence relative aux prix cette année, même si nous avons commencé à mettre l’accent sur la croissance des produits d’exploitation, tout en rajustant avec prudence nos attentes relatives aux marges, pour nous aider à assurer la croissance de notre chiffre d’affaires à court terme. De manière encore plus fondamentale, nous intensifions nos efforts pour faire croître nos activités en IA, lesquelles ont généré près de 15 % de nos produits d’exploitation au premier semestre de 2024, une augmentation de 13 % d’une année à l’autre. Actuellement, les occasions liées à l’IA représentent environ 10 % de notre entonnoir de vente global. »

Et M. Puritt de poursuivre : « Utilisant nos premiers succès de notre entonnoir d’IA comme tremplin, notre équipe de vente WillowTreea remporté au deuxième trimestre 2024 des mandats GenAI Jumpstart avec l'une des plus grandes organisations à but non lucratif au monde, ainsi qu'avec l'un des ministères d’un gouvernement provincial au Canada et avec TELUS Agriculture & Biens de consommation. De plus, l'exploration d'occasions sont en cours avec d'autres clients. Parmi les autres nouveaux clients notables acquis durant le trimestre, l’équipe de WillowTree a établi un partenariat avec une publication quotidienne new-yorkaise bien connue axée sur les affaires et avec Wiley, l’un des plus grands éditeurs au monde et un chef de file mondial dans le domaine de la recherche et de l’apprentissage, plus précisément pour moderniser leur pile technologique en matière de marketing. L’équipe de WillowTree a élargi son mandat auprès d’Inspira Financial, une société américaine de services financiers, et a remporté de nouveaux contrats auprès de CEATI, un fournisseur de services de recherche et développement, de formation et de réseautage par abonnement à frais partagés pour les professionnels du secteur de l’électricité, ainsi qu’avec un important fabricant dans le secteur des embarcations et de la propulsion marine, et l’une des plus grandes marques d’hôtellerie au monde, entre autres. Parallèlement, l’équipe des ventes mondiales de TELUS Numérique a acquis de nouveaux clients dans divers secteurs, notamment les soins de santé, les transports et les biens de consommation emballés. Nous avons élargi nos mandats auprès de clients actuels, notamment en cherchant à stabiliser les volumes obtenus de la part de notre troisième client en importance, un chef de file des médias sociaux. Notre relation avec Google demeure solide, notamment grâce aux solutions de données d’IA, et nous continuons de développer nos axes de travail importants et diversifiés avec TELUS Corporation, en permettant à notre société mère de réussir sa transformation numérique dans tous les secteurs de son portefeuille d’activités sans pareil. »

« Les efforts que nous déployons pour positionner TELUS Numérique en tant que partenaire de choix en matière d’expérience client alimentée par l’IA continuent de susciter une reconnaissance considérable sur le marché, a renchéri M. Puritt. Pour la quatrième année consécutive, TELUS Numérique a remporté le prix du meilleur assistant virtuel d’information aux AI Breakthrough Awards, en reconnaissance des capacités évoluées de notre plateforme robotisée intelligente. En mai, notre société mère TELUS est entrée dans l'histoire en devenant la première au monde à obtenir la certification internationale de respect de la vie privée assurée dès la conception pour son outil de soutien à la clientèle fondé sur l’IA générative, propulsé par Fuel iX. Plus récemment, IDC, en collaboration avec CIO de Foundry, a sélectionné le copilote de SPOC (point de contact unique), qui fonctionne sur la plateforme Fuel iX à TELUS, comme lauréat du prix CIO de l'année 2024 pour le Canada. Ce copilote révolutionne l'expérience de soutien informatique grâce à des capacités d'automatisation et de libre-service pilotées par l'IA. Ces capacités améliorent l'expérience des employés, entraînent des économies et permettent de souligner à l’échelle de l’entreprise l’importance d’accorder la priorité au numérique. Notre succès avéré concernant ces cas d’utilisation réels et la valeur que nous créons pour TELUS sont des exemples directs dont nous faisons part à nos autres clients dans divers secteurs d’activité. »

Gopi Chande, chef des services financiers, affirme : « Du point de vue du rendement financier, des signes tangibles d’une reprise de la demande se profilaient à l'horizon au début de l’année, notamment un record de réservations avec de nouveaux clients au premier trimestre, mais le rythme de ces réservations s'est essoufflé au deuxième trimestre, en dépit d’un entonnoir de vente costaud. Parallèlement, de nombreuses initiatives de rentabilité et de transformation sont en cours dans l’ensemble de nos activités mondiales et à tous les échelons de l’entreprise pour nous aider à transformer nos coûts de prestation des services. Toutefois, il leur faut plus de temps pour produire des résultats concrets afin de compenser les effets de la réduction des produits d’exploitation et des pressions exercées sur les marges à court terme. Comme nos pairs qui ne voient pas d'amélioration dans l'environnement macroéconomique, nous ne nous attendons à une reprise d’une même intensité pour le second semestre de cette année. Par conséquent, nos perspectives financières pour l’exercice 2024 sont révisées afin de mieux refléter l’équilibre actuel entre les risques et les occasions. »

« Même si les volumes de la demande globale n’ont pas encore retrouvé les niveaux précédemment anticipés, nous demeurons encouragés par la composition de notre entonnoir de vente et nous prévoyons une stabilisation au cours des deux prochains trimestres, appuyée par une reprise de la demande pour les services de WillowTree, a conclu Mme Chande. Nos perspectives révisées impliquent une stabilité et une amélioration progressive des revenus séquentiels pour le semestre et une stabilisation des marges par rapport au deuxième trimestre, après normalisation des effets liés à l’indexation sur les bénéfices futurs de WillowTree. En parallèle, nous poursuivons nos investissements ciblés dans les ventes et le marketing afin de renforcer nos efforts en vue de revitaliser notre croissance auprès de certains comptes importants et de notre clientèle élargie. Bien qu’ils exercent une pression supplémentaire sur nos marges, ces investissements sont appropriés afin de soutenir nos efforts continus de diversification et de croissance des produits d’exploitation de façon prospective. Il est important de souligner que les flux de trésorerie générés par notre entreprise continueront de financer le remboursement de la dette et le réinvestissement de fonds dans l’évolution technologique et la croissance à long terme de TELUS Numérique. »

Voici quelques faits saillants des résultats financiers et opérationnels, qui comprennent un certain nombre de mesures et ratios financiers non conformes aux PCGR. Voir la section « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour obtenir une analyse de ces mesures et ratios.

Résumé du T2 2024 par rapport au T2 2023

Produits d’exploitation de 652 millions de dollars, soit une baisse de 15 millions de dollars ou 2 % d’une année à l’autre selon nos résultats déclarés et en devise constante 1 , en raison de la baisse des produits d’exploitation provenant d’un important client du secteur des médias sociaux et d’autres clients du secteur de la technologie, ce qui témoigne du contexte macroéconomique difficile et des conditions concurrentielles dans le secteur. Même si les volumes auprès du client important du secteur des médias sociaux ont commencé à se stabiliser, le compte n’a pas renoué avec la croissance d’une année à l’autre. La baisse de la demande au cours du trimestre a été contrebalancée en partie par la croissance des services fournis à TELUS Corporation et à Google, ainsi qu’à d’autres clients existants, et par l’ajout de nouveaux clients depuis la même période de l’exercice précédent.

Perte nette de 3 millions de dollars et bénéfice dilué par action de (0,08) $, par rapport à une perte nette de 7 millions de dollars et à un bénéfice dilué par action de (0,03) $, respectivement, au cours du même trimestre de l'exercice précédent, en raison d'autres produits découlant des provisions liées aux regroupements d'entreprises et d'une baisse des coûts d'acquisition et d'intégration et autres coûts, qui ont été contrebalancés en partie par une baisse des produits d'exploitation et une augmentation de la charge d'impôt et de la rémunération fondée sur des actions. La marge de perte nette, calculée en divisant la perte nette par les produits d'exploitation de la période, était de 0,5 %, par rapport à 1,0 % pour le même trimestre de l'exercice précédent. La perte nette et le bénéfice dilué par action comprennent l'effet des frais d'acquisition et d'intégration, de l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises et de l'accroissement des intérêts sur les ventes d'options de vente, entre autres éléments. Le bénéfice net rajusté 1 , qui exclut l'effet de ces éléments, s'est élevé à 46 millions de dollars, une hausse de 5 % par rapport à 44 millions de dollars pour le même trimestre de l'exercice précédent, principalement en raison d'autres produits découlant des provisions liées aux regroupements d'entreprises, contrebalancés en partie par une baisse des produits d'exploitation supérieure à la baisse des charges d'exploitation et par une augmentation de la charge d'impôt et de la rémunération fondée sur des actions.

BAIIA rajusté 1 de 130 millions de dollars, une hausse de 10 % par rapport à 118 millions de dollars pour le même trimestre de l'exercice précédent, principalement en raison d'autres produits découlant des provisions liées aux regroupements d'entreprises, contrebalancés en partie par une baisse des produits d'exploitation supérieure à la baisse des charges d'exploitation et par une augmentation de la charge liée à la rémunération fondée sur des actions. La marge du BAIIA rajusté 1 était de 19,9 %, une amélioration de 220 points de base par rapport à 17,7 % pour le même trimestre de l'exercice précédent, en raison des facteurs susmentionnés et de variations de la composition de nos produits d'exploitation parmi les marchés verticaux et les régions géographiques. Le BPA dilué rajusté 1 est resté inchangé à 0,16 $.

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 124 millions de dollars et flux de trésorerie disponible 1 de 95 millions de dollars, ce qui représente une hausse d'une année à l'autre de 36 % et de 44 %, respectivement. Cette hausse est principalement attribuable à l'augmentation des entrées nettes provenant du fonds de roulement et à la baisse de l'impôt sur le bénéfice payé. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la baisse du bénéfice d'exploitation et, dans le cas du flux de trésorerie disponible, par l'augmentation des dépenses en immobilisations.

Ratio de levier financier dette nette-BAIIA rajusté 1 , conformément à la convention de crédit, de 2,8x au 30 juin 2024, par rapport à 2,9x au 31 mars 2024 et à 2,8x au 31 décembre 2023. Il est resté dans notre fourchette cible stable de 2 à 3x.

, conformément à la convention de crédit, de 2,8x au 30 juin 2024, par rapport à 2,9x au 31 mars 2024 et à 2,8x au 31 décembre 2023. Il est resté dans notre fourchette cible stable de 2 à 3x. Effectif de 74 617 membres de l’équipe au 30 juin 2024, une baisse de 3 % d’une année à l’autre, ce qui correspond de façon générale à la variation des produits d’exploitation d’une année à l’autre.

1 La croissance des produits d’exploitation en devise constante, la marge du BAIIA rajusté, le BPA dilué rajusté et le ratio de levier financier dette nette-BAIIA rajusté sont des ratios non conformes aux PCGR, tandis que le bénéfice net rajusté, le BAIIA rajusté et le flux de trésorerie disponible sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Consultez la section « Mesures financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué.

Résumé du cumul annuel au T2 2024 par rapport au cumul annuel au T2 2023

Produits d’exploitation de 1 309 millions de dollars, une baisse de 44 millions de dollars ou 3 % d’une année à l’autre selon nos résultats déclarés et en devise constante, en raison des facteurs décrits ci-dessus, ainsi que d’une réduction des produits d’exploitation tirés d’autres marchés verticaux, notamment ceux des communications et des médias à l’exclusion de TELUS Corporation, du commerce électronique et des services bancaires, des services financiers et de l’assurance, ce qui témoigne également du contexte macroéconomique qui demeure difficile et des conditions concurrentielles dans le secteur.

Bénéfice net de 25 millions de dollars et bénéfice dilué par action de (0,05) $, par rapport à un bénéfice net de 7 millions de dollars et à un bénéfice dilué par action de 0,03 $, respectivement, au cours de la même période de l’exercice précédent, en raison d’autres produits découlant des provisions liées aux regroupements d’entreprises et d’une baisse des coûts d’acquisition et d’intégration et autres coûts, des salaires et avantages sociaux et de la rémunération fondée sur des actions, qui ont été contrebalancés en partie par une baisse des produits d’exploitation et une augmentation de la charge d’impôt. La marge bénéficiaire nette, calculée en divisant le bénéfice net par les produits d’exploitation de la période, était de 1,9 %, par rapport à 0,5 % pour le même trimestre de l’exercice précédent. Le bénéfice net rajusté s’est établi à 111 millions de dollars, une hausse de 4 % par rapport à 107 millions de dollars pour le même trimestre de l’exercice précédent, surtout en raison d’autres produits découlant des provisions liées aux regroupements d’entreprises et d’une baisse de la charge liée à la rémunération fondée sur des actions, qui ont été contrebalancés par une baisse des produits d’exploitation supérieure à la baisse des charges d’exploitation et une augmentation de la charge d’impôt.

BAIIA rajusté de 283 millions de dollars, une hausse de 9 % par rapport à 259 millions de dollars pour la même période de l’exercice précédent, surtout en raison d’autres produits découlant des provisions liées aux regroupements d’entreprises et d’une baisse de la charge liée à la rémunération fondée sur des actions, qui ont été contrebalancés en partie par une baisse des produits d’exploitation supérieure à la baisse des charges d’exploitation La marge du BAIIA rajusté était de 21,6 %, une amélioration de 250 points de base par rapport à 19,1 % pour la même période de l’exercice précédent, en raison des facteurs susmentionnés et de variations de la composition de nos produits d’exploitation parmi les marchés verticaux et les régions géographiques. Le BPA dilué rajusté était de 0,38 $, par rapport à 0,39 $ au cours de la même période de l’exercice précédent.

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de 250 millions de dollars et flux de trésorerie disponible de 202 millions de dollars, ce qui représente une hausse d’une année à l’autre de 46 % et de 54 %, respectivement, en raison des facteurs décrits ci-dessus pour le trimestre.

Une analyse de nos résultats d’exploitation figure dans notre rapport de gestion pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024, déposé sur SEDAR+ et à titre d’Annexe 99.2 du formulaire 6-K déposé sur EDGAR. Ces publications et des renseignements additionnels sont aussi disponibles sur le site telusinternational.com/investors.

Perspectives

Pour l'ensemble de l'exercice 2024, la direction prévoit désormais les fourchettes suivantes pour les produits d’exploitation, le BAIIA rajusté et la marge du BAIIA rajusté, ainsi que le bénéfice par action (BPA) dilué rajusté. Ces perspectives témoignent de trois hypothèses clés : (1) nous ne présumons plus de l'ampleur de la reprise générale de la demande, en particulier en ce qui concerne la hausse précédemment prévue au second semestre; (2) nous nous attendons à ce que nos marges se stabilisent au second semestre, en adéquation avec les résultats du deuxième trimestre de 2024; parallèlement, nous ne prévoyons pas d'enregistrer de montants importants pour les autres produits découlant des provisions liées au regroupement d'entreprises au cours des deux prochains trimestres et nous nous attendons à une augmentation progressive de la rémunération fondée sur des actions en raison de la renégociation de l’indexation sur les bénéfices futurs de WillowTree; et (3) nous avons réduit l'avantage financier en cours d'exercice de nos initiatives continues de maîtrise des coûts et de transformation afin de refléter nos attentes révisées en ce qui concerne les réalisations possibles en 2024.

Les produits d’exploitation devraient se situer entre 2 610 et 2 665 millions de dollars.

Le BAIIA rajusté devrait se situer entre 465 et 485 millions de dollars, et la marge du BAIIA rajusté devrait se situer entre 17,8 % et 18,1 %.

Le BPA dilué rajusté devrait se situer entre 0,39 et 0,44 $.

Des précisions sur les nominations à la haute direction

TELUS accorde une grande importance à la planification de la relève. Dans cette optique, Jason Macdonnell, membre de l'équipe de direction de TELUS depuis 20 ans, succédera à Jeff Puritt à titre de président et chef de la direction intérimaire de TELUS Numérique et assumera le rôle de président, Expérience client, TELUS Numérique. Jusqu’à tout récemment, M. Macdonnell occupait le poste de premier vice-président, Excellence du service à la clientèle. Dans ses fonctions, il dirigeait l'organisation chargée de fournir du soutien à des millions de clients des services mobiles et résidentiels de TELUS. Depuis qu’il s’est joint à TELUS en 2002, M. Macdonnell a occupé divers postes de direction, démontrant son penchant manifeste pour la transformation d’entreprise réfléchie, le perfectionnement des membres de l’équipe, ainsi que la croissance et la mise à l’échelle de secteurs d’activité à un rythme exceptionnel. En plus de diriger TELUS Solutions consommateurs, il a, parallèlement, fait de même pour TELUS Solutions en santé, veillant à procurer le soutien nécessaire aux patients comme aux fournisseurs de soins de santé. M. Macdonnell avait auparavant assuré la présidence de TELUS Sécurité et domotique, dont il a dirigé l’équipe chargée de l’intégration des solutions de sécurité et domotique à la gamme de solutions et services résidentiels et d’affaires de TELUS. M. Macdonnell est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université de la Colombie-Britannique et d’une maîtrise en administration des affaires avec distinction de l’Ivey Business School de l’Université Western. Il est actuellement le cadre délégué du programme de maîtrise en administration des affaires de TELUS en partenariat avec la Gustavson School of Business de l’Université de Victoria et membre du conseil d’administration de la BC Tech Association, le plus grand organisme à but non lucratif de la Colombie-Britannique dirigé par ses membres et consacré à la technologie.

Tobias Dengel, fondateur et président de WillowTree, prend les rênes de Solutions numériques de TELUS au poste de président. M. Dengel s’est joint à TELUS Numérique en janvier 2023 lors de l’acquisition de WillowTree, une entreprise misant sur une combinaison originale de la conception, de l’ingénierie et de l’exécution stratégique pour s’associer avec les clients et les aider à atteindre leurs objectifs les plus ambitieux en matière de transformation numérique. M. Dengel a entrepris sa carrière axée sur les médias numériques chez AOL, où il a occupé divers postes de direction – dont ceux de directeur général d’AOL Local et de vice-président d’AOL International à Londres. Après AOL et avant de cofonder WillowTree en 2009, il a cofondé Leads.com, une agence de recherche rachetée par Web.com. M. Dengel est titulaire d'un BSE en finance (Wharton) et d'un BSE en ingénierie des systèmes, tous deux obtenus à l'Université de Pennsylvanie. Il est également président du conseil d'administration de la Fondation Thomas Jefferson, qui gère Monticello à Charlottesville, ainsi que du conseil d'administration de WillowTree.

MM. Macdonnell et Dengel relèveront directement du conseil d’administration de TELUS Numérique.

Conférence téléphonique avec les investisseurs pour le T2 2024

TELUS Numérique tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui, le 2 août 2024, à 10 h 30 (HE) / 7 h 30 (HP), au cours de laquelle le président du conseil d'administration commentera les nominations au sein de l'équipe de la haute direction. La direction fera ensuite le tour des résultats du deuxième trimestre et répondra aux questions des analystes. La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur le site Web des relations avec les investisseurs de TELUS Numérique, à https://www.telusinternational.com/investors/news-events, où elle sera ensuite accessible en différé.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Ce communiqué contient de l’information financière non conforme aux PCGR; le rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR est présenté à la fin du présent communiqué. Nous communiquons certaines mesures non conformes aux PCGR qui servent l’analyse de notre rendement, mais elles n’ont pas de définition normalisée en vertu des Normes internationales d’information financière (IRFS) telles qu’elles sont établies par le Conseil des normes comptables internationales (CNCI). Ces mesures financières non conformes aux PCGR et ces ratios non conformes aux PCGR peuvent ne pas être comparables à des mesures ou à des ratios conformes aux PCGR et peuvent ne pas être comparables à des mesures financières non conformes aux PCGR ou à des ratios non conformes aux PCGR portant le même nom et présentés par d’autres entreprises, y compris celles de notre secteur d’activité et de TELUS Corporation, notre actionnaire contrôlant.

Le BAIIA rajusté, le bénéfice net rajusté, le flux de trésorerie disponible, les produits d’exploitation en devise constante et la dette nette sont des mesures financières non conformes aux PCGR, et la marge du BAIIA rajusté, le BPA dilué rajusté, la croissance des produits d’exploitation en devise constante et le ratio de levier financier dette nette-BAIIA rajusté sont des ratios non conformes aux PCGR.

Mesure couramment utilisée par nos homologues du secteur, le BAIIA rajusté permet aux investisseurs de comparer et d’évaluer notre rendement opérationnel relatif. Nous utilisons cette mesure pour évaluer notre capacité à assurer le service des facilités d’emprunt existantes et nouvelles et pour financer des occasions de croissance et des cibles d’acquisition. En outre, certains engagements financiers liés à notre facilité de crédit, y compris concernant notre ratio de levier dette nette-BAIIA rajusté, sont fondés sur le BAIIA rajusté, ce qui nous oblige à surveiller l’évolution de cette mesure financière non conforme aux PCGR. Le BAIIA rajusté ne doit pas être considéré comme une mesure de substitution au bénéfice net dans l’évaluation de notre rendement financier. Il ne doit pas non plus être utilisé comme une mesure de remplacement des flux de trésorerie d’exploitation actuels et futurs. Nous sommes d’avis, cependant, qu’une mesure financière présentant le bénéfice net rajusté pour ces éléments fournit à la direction une façon plus fiable d’évaluer le rendement d’une période à l’autre. De plus, une telle mesure permettrait aux investisseurs de mieux évaluer les tendances sous-jacentes de nos activités, notre rendement opérationnel et notre stratégie commerciale globale.

Nous excluons certains éléments du bénéfice net rajusté et du BAIIA rajusté, notamment les coûts d’acquisition et d’intégration et autres coûts, les gains ou les pertes de change et, en ce qui concerne le bénéfice net rajusté, l’accroissement des intérêts sur les ventes d’options de vente, l’amortissement des immobilisations incorporelles acquises et l’incidence fiscale de ces rajustements. Les rapprochements complets du BAIIA rajusté et du bénéfice net rajusté avec les mesures PCGR comparables sont inclus à la fin de ce communiqué.

Nous calculons le flux de trésorerie disponible en soustrayant les dépenses en immobilisations du flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, puisque nous croyons que les dépenses en immobilisations sont un coût récurrent nécessaire au maintien de nos immobilisations productives et au soutien de nos activités internes. Nous utilisons cette mesure pour évaluer les flux de trésorerie générés par nos activités courantes qui peuvent être utilisés pour répondre à nos obligations financières, assumer le service des facilités d’emprunt, réinvestir dans l’entreprise et financer partiellement nos acquisitions futures.

La marge du BAIIA rajusté est calculée en divisant le BAIIA rajusté par les produits d’exploitation consolidés. Nous suivons régulièrement l’évolution de la marge du BAIIA rajusté pour évaluer notre rendement opérationnel par rapport aux budgets établis, aux objectifs opérationnels et au rendement de nos homologues du secteur.

La direction utilise le BPA dilué rajusté pour évaluer la rentabilité de nos activités commerciales par action. Nous surveillons régulièrement le BPA dilué rajusté puisqu’il offre à la direction et aux investisseurs une façon plus fiable de comparer notre rendement opérationnel d’une période à l’autre afin de mieux comprendre notre capacité à gérer les coûts opérationnels et à générer des profits. Le BPA dilué rajusté est calculé en divisant le bénéfice net rajusté par le nombre moyen pondéré dilué d’actions en circulation au cours de la période.

Les produits d’exploitation en devise constante sont utilisés par la direction pour évaluer les produits d’exploitation, la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable, en excluant l’incidence des fluctuations des taux de change. Les produits d’exploitation en devise constante sont calculés comme les produits de la période en cours convertis à l’aide des taux de change moyens en vigueur au cours de la période antérieure comparable.

La croissance des produits d’exploitation en devise constante est utilisée par la direction pour évaluer la croissance des produits, la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable, en excluant l’incidence des fluctuations des taux de change. La croissance des produits d’exploitation en devise constante est calculée comme la croissance des produits de la période actuelle convertie à l’aide des taux de change moyens en vigueur dans la période antérieure comparable.

Le ratio de levier financier de dette nette-BAIIA rajusté, conformément à notre convention de crédit, est calculé sur la base de la dette nette et du BAIIA rajusté, tous deux conformes à notre convention de crédit. Nous visons à maintenir un ratio de levier financier dette nette-BAIIA rajusté dans une fourchette de 2 à 3x. Nous pourrions dévier de cette cible pour réaliser des acquisitions et saisir d’autres occasions stratégiques pouvant nous obliger à emprunter des fonds supplémentaires. Par ailleurs, le maintien de notre ratio dans cette fourchette cible dépend de notre capacité à continuer de faire croître nos activités, de la conjoncture économique générale, des tendances dans le secteur et d’autres facteurs.

Nous n’avons présenté aucun rapprochement quantitatif de nos perspectives pour l’exercice 2024 concernant la marge du BAIIA rajusté et le BPA dilué rajusté et de nos perspectives pour l’exercice 2024 concernant la marge bénéficiaire nette et le BPA dilué, car nous n’avons pas été en mesure, sans déployer des efforts déraisonnables, de calculer certains éléments de rapprochement avec certitude, ce qui pourrait avoir une incidence importante sur la comptabilisation de ces mesures et ratios financiers.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs concernant l’entreprise, ses activités ainsi que sa situation et son rendement financiers, ainsi que ses plans, ses objectifs et ses attentes relativement à ses activités, et à sa situation et son rendement financiers. Tout énoncé contenu dans le présent document qui ne rapporte pas un fait avéré peut être considéré comme un énoncé prospectif. Dans certains cas, vous pouvez déterminer qu’un énoncé est prospectif s’il contient des verbes conjugués au conditionnel ou au futur ou des termes comme « anticiper », « avoir l’intention de », « bien placé pour », « but », « chercher à », « cible », « continuer », « croire », « envisager », « estimer », « objectif », « plan », « potentiel », « pourrait », « présumer », « prévoir », « s’attendre à », « viser » ainsi que d’autres termes similaires qui supposent ou annoncent des événements ou des tendances à venir, ou la forme négative de ces termes ou d’autres termes comparables. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur nos attentes, nos estimations, nos prévisions et nos projections concernant l’entreprise et le secteur dans lequel elle œuvre ainsi que les croyances et les hypothèses de la direction. Ils ne sont pas un gage de rendement ou de développement et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui échappent dans certains cas à notre volonté. Nous n’acceptons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs en raison de l’émergence de nouveaux renseignements, d’événements à venir, d’incertitudes ou autres, à moins que la loi ne l’exige.

Plus précisément, nous avons formulé plusieurs hypothèses sous-jacentes à nos perspectives financières pour l’exercice 2024, y compris des hypothèses clés concernant les éléments suivants : notre capacité à atténuer la pression sur les prix, les effets d’une demande plus faible des clients et la pression de la concurrence dans notre secteur; notre capacité à mettre en œuvre notre stratégie de croissance, notamment en élargissant les services offerts aux clients actuels et en attirant de nouveaux clients; notre capacité à faire croître nos activités en IA; notre capacité à enraciner encore davantage notre culture d’entreprise et à assurer la compétitivité de nos offres de services; notre capacité à attirer et à retenir des talents; notre capacité à tirer profit de l’acquisition de WillowTree; la taille et le taux de croissance relatif de nos secteurs verticaux cibles; nos prévisions en matière de dépenses d’exploitation et de dépenses en immobilisations; notre capacité à maîtriser les coûts et à modifier la structure de coûts au besoin; et les effets de diverses circonstances à l’échelle mondiale, dont le risque de récession, l’inflation, la fluctuation des taux d’intérêt, le conflit en Ukraine et d’autres tensions géopolitiques, sur nos activités et celles de nos clients. Pour établir nos perspectives financières, l’équipe de direction évalue l’incidence que les tendances actuelles auront sur nos activités. Ces prévisions peuvent ne pas être adéquates dans d’autres circonstances.

Différents facteurs de risque peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus, notamment ce qui suit :

Nous faisons face à une concurrence intense de la part d’entreprises qui offrent des services semblables aux nôtres.

Nos résultats commerciaux et financiers ont été, et pourraient être, affectés par divers événements à l’échelle mondiale et par les répercussions de ces derniers sur les activités de nos clients et sur la demande envers nos services.

Parce que la majorité de nos coûts sont fixes à court terme, nous pourrions avoir de la difficulté à rajuster immédiatement notre structure de coûts en réponse à la baisse prolongée de la demande.

Deux clients comptent pour une part importante de nos produits d’exploitation, et la perte ou la réduction de nos activités auprès de ces clients, ou découlant de la consolidation de ces clients, ou de tout autre client important pourrait avoir d’importantes répercussions négatives sur nos activités, notre situation financière, notre rendement financier et nos perspectives.

Nos capacités de croissance et de rentabilité pourraient être grandement affectées si les changements technologiques, y compris l’utilisation de l’IA générative, et les attentes des clients surpassaient nos offres de services et le développement de nos outils et processus internes, ou si nous étions incapables de répondre aux attentes des clients.

La concurrence est intense sur le marché de l’emploi, et nos perspectives de croissance sont tributaires de notre capacité à attirer et à retenir suffisamment de personnes qualifiées au sein de notre équipe.

L’impossibilité d’assurer la pérennité de notre culture unique au fur et à mesure de notre croissance pourrait compromettre nos services, notre rendement financier et nos activités.

Nos activités pourraient subir des conséquences négatives si nous perdions des membres de notre haute direction.

Il se pourrait que nous ne soyons pas en mesure de déterminer, d’exécuter, d’intégrer et de réaliser les avantages des acquisitions ou de gérer les risques connexes.

La divulgation non autorisée de données sensibles ou confidentielles sur la clientèle, par cyberattaque ou d’autres moyens, peut nous exposer à des contentieux longs et coûteux, entacher notre réputation, entraîner la perte de clients et influer négativement sur nos produits d’exploitation.

Notre entreprise pourrait ne pas se développer selon nos attentes actuelles en raison de la réaction négative du public à l’impartition à l’étranger, de facteurs liés à la modération de contenu, de projets de loi, de notre utilisation de l’IA ou d’autres mesures.

Nos politiques, procédures et programmes visant à préserver la santé et la sécurité des membres de notre équipe, en particulier des modérateurs de contenu, peuvent ne pas être adéquats, ce qui pourrait nuire à notre capacité à attirer et à retenir du personnel et faire augmenter nos coûts, notamment si des poursuites sont intentées contre nous.

Nos activités seraient touchées négativement si des personnes qui fournissent des services d’annotation de données par l’entremise de nos solutions de données d’IA étaient classées comme des employés et non comme des contractuels indépendants.

La structure à deux catégories d’actions prévue dans nos statuts a pour effet de concentrer le contrôle des voix et la capacité d’influencer les affaires de l’entreprise au sein de TELUS.

TELUS continuera de contrôler le conseil d’administration de TELUS Numérique pour un avenir prévisible.

Le cours des actions à droit de vote subalterne pourrait subir l’incidence d’un faible volume de transactions et diminuer en raison de ventes futures ou de la probabilité perçue de ventes futures, par nous ou nos actionnaires, sur le marché public.

Ces facteurs de risque, ainsi que d’autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur notre entreprise, notre situation financière et nos résultats opérationnels, sont aussi décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de notre rapport annuel accessible sur SEDAR et à l’article 3D sur les facteurs de risque de notre rapport annuel sur formulaire 20-F déposé le 9 février 2024 et accessible sur EDGAR, dans leur version modifiée par notre rapport de gestion pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024, déposé sur SEDAR et à titre d’Annexe 99.2 de notre formulaire 6-K déposé sur EDGAR.

TELUS International (Canada) inc. États consolidés intermédiaires condensés des bénéfices (non audités) Trimestre Semestre Périodes terminées le 30 juin

(en millions, sauf les bénéfices par action) 2024 2023 2024 2023 PRODUITS D’EXPLOITATION 652 $ 667 $ 1 309 $ 1 353 $ CHARGES D’EXPLOITATION Salaires et avantages sociaux 426 427 842 855 Achat de biens et services 117 120 233 223 Rémunération fondée sur des actions 10 2 11 16 Coûts d’acquisition et d’intégration et autres coûts 9 21 16 37 Amortissement des immobilisations corporelles 35 33 69 66 Amortissement des immobilisations incorporelles 44 48 89 94 641 651 1 260 1 291 BÉNÉFICE D’EXPLOITATION 11 16 49 62 AUTRES CHARGES (PRODUITS) Variation des provisions liées aux regroupements d’entreprises (31) — (60) — Charges d’intérêts 36 36 71 69 Perte (gain) de change 5 (3) — (2) BÉNÉFICE (PERTE) AVANT IMPÔTS 1 (17) 38 (5) Charge (recouvrement) d’impôt 4 (10) 13 (12) BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE) (3) (7) 25 7 BÉNÉFICE (PERTE) PAR ACTION De base (0,01) $ (0,03) $ 0,09 $ 0,03 $ Dilué (0,08) $ (0,03) $ (0,05) $ 0,03 $ NOMBRE TOTAL MOYEN PONDÉRÉ D’ACTIONS EN CIRCULATION (en millions) De base 275 273 274 273 Dilué 294 273 291 276

TELUS International (Canada) inc. États consolidés intermédiaires condensés de la situation financière (non audités) Au (en millions) 30 juin 2024 31 décembre 2023 ACTIFS Actifs à court terme Trésorerie et équivalents de trésorerie 152 $ 127 $ Comptes clients 458 498 Créances des sociétés affiliées 74 62 Impôts sur les bénéfices et autres impôts à recevoir 3 5 Charges payées d’avance et autres actifs 50 35 Tranche à court terme des actifs dérivés 17 16 754 743 Actif à long terme Immobilisations corporelles, montant net 487 517 Immobilisations incorporelles, montant net 1 466 1 546 Fonds commercial 1 947 1 963 Actifs dérivés 9 — Impôts différés 30 29 Autres actifs à long terme 26 25 3 965 4 080 Total de l’actif 4 719 $ 4 823 $ PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passif à court terme Comptes créditeurs et charges à payer 305 $ 290 $ Engagements envers les sociétés affiliées 198 178 Impôts sur les bénéfices et autres impôts à payer 61 57 Tranche à court terme des provisions 5 2 Tranche à court terme de la dette à long terme 118 122 Tranche à court terme des passifs dérivés 4 — 691 649 Passifs à long terme Provisions 136 191 Dette à long terme 1 536 1 628 Passifs dérivés — 12 Impôts différés 281 290 Autres passifs à long terme 21 16 1 974 2 137 Total du passif 2 665 2 786 Capitaux propres 2 054 2 037 Total du passif et des capitaux propres 4 719 $ 4 823 $

TELUS International (Canada) inc. États consolidés intermédiaires condensés des flux de trésorerie (non audités) Trimestre Semestre Périodes terminées le 30 juin (en millions) 2024 2023 2024 2023 ACTIVITÉS D’EXPLOITATION Bénéfice net (perte nette) (3) $ (7) $ 25 $ 7 $ Rajustements : Amortissements 79 81 158 160 Charges d’intérêts 36 36 71 69 Charge (recouvrement) d’impôt 4 (10) 13 (12) Rémunération fondée sur des actions 10 2 11 16 Variation des provisions liées aux regroupements d’entreprises (31) — (60) — Variation de la valeur marchande des dérivés et autres 2 (3) (4) (2) Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d’exploitation 43 21 54 (29) Impôts sur les bénéfices payés, montant net (16) (29) (18) (38) Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 124 91 250 171 ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT Paiements en trésorerie au titre des immobilisations (29) (24) (51) (38) Encaissements au titre d’autres actifs 1 — 1 — Paiements en trésorerie au titre des acquisitions, montant net — (1) (3) (851) Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement (28) (25) (53) (889) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Actions émises 1 1 2 2 Retenues d’impôts payées dans le cadre du règlement net en actions d’attributions de titres de capitaux propres (1) (1) (3) (2) Dette à long terme émise 45 73 90 1 036 Remboursement de la dette à long terme (118) (111) (212) (248) Intérêts payés sur les facilités de crédit (24) (27) (48) (53) Flux de trésorerie (consommé) généré par les activités de financement (97) (65) (171) 735 Incidence de la variation des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (1) — (1) 1 SITUATION DE TRÉSORERIE Hausse (baisse) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (2) 1 25 18 Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de la période 154 142 127 125 Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la fin de la période 154 $ 143 $ 152 $ 143 $

Rapprochements non conformes aux PCGR (non audités) Trimestre clos le

30 juin Semestre clos le

30 juin (en millions, sauf pour les pourcentages) 2024 2023 2024 2023 Produits d’exploitation déclarés 652 $ 667 $ 1 309 $ 1 353 $ Incidence des taux de change sur les produits d’exploitation de la période en cours en fonction des taux de la période de comparaison 3 (1) — 8 Produits d’exploitation en devise constante 655 $ 666 $ 1 309 $ 1 361 $ Croissance des produits d’exploitation (2) % 7 % (3) % 11 % Croissance des produits d’exploitation en devise constante (2) % 7 % (3) % 11 %

Trimestre clos le

30 juin Semestre clos le

30 juin (en millions de dollars, sauf les montants par action) 2024 2023 2024 2023 Bénéfice net (perte nette) (3) $ (7) $ 25 $ 7 $ Réintégrer (déduire) : Coûts d’acquisition et d’intégration et autres coûts 9 21 16 37 Amortissement des immobilisations incorporelles acquises 43 45 85 89 Accroissement des intérêts sur les ventes d’options de vente 3 3 6 6 Perte (gain) de change 5 (3) — (2) Incidence fiscale des rajustements ci-dessus (11) (15) (21) (30) Bénéfice net rajusté 46 $ 44 $ 111 $ 107 $ Bénéfice par action de base rajusté 0,17 $ 0,16 $ 0,41 $ 0,39 $ Bénéfice par action dilué rajusté 0,16 $ 0,16 $ 0,38 $ 0,39 $

Trimestre clos le

30 juin Semestre clos le

30 juin (en millions, sauf pour les pourcentages) 2024 2023 2024 2023 Bénéfice net (perte nette) (3) $ (7) $ 25 $ 7 $ Réintégrer (déduire) : Coûts d’acquisition et d’intégration et autres coûts 9 21 16 37 Amortissements 79 81 158 160 Charges d’intérêts 36 36 71 69 Perte (gain) de change 5 (3) — (2) Charge (recouvrement) d’impôt 4 (10) 13 (12) BAIIA rajusté 130 $ 118 $ 283 $ 259 $ Marge (perte) bénéficiaire nette (0,5) % (1,0) % 1,9 % 0,5 % Marge du BAIIA rajusté 19,9 % 17,7 % 21,6 % 19,1 %

Trimestre clos le

30 juin Semestre clos le

30 juin (millions) 2024 2023 2024 2023 Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 124 $ 91 $ 250 $ 171 $ Déduction des dépenses en immobilisations (29) (25) (48) (40) Flux de trésorerie disponible 95 $ 66 $ 202 $ 131 $

Au (en millions, sauf pour le ratio) 30 juin 2024 31 décembre 2023 Facilités de crédit en cours 1 386 $ 1 463 $ Utilisation éventuelle des facilités 7 7 Charge liée aux provisions relatives aux ventes d’option de vente1 — 68 Passifs dérivés nets 4 — Solde de trésorerie2 (150) (127) Dette nette conformément à la convention de crédit 1 247 $ 1 411 $ BAIIA rajusté (12 derniers mois) 606 $ 582 $ Rajustements requis conformément à la convention de crédit (154) $ (84) $ Ratio de levier financier dette nette-BAIIA rajusté conformément à la convention de crédit 2,8 2,8

1 En fonction du montant non actualisé payable en espèces sur les provisions estimées relatives aux ventes d’options de vente associées à l’acquisition de WillowTree. Au cours du deuxième trimestre de 2024, nous avons modifié les provisions relatives aux ventes d’options de vente et éliminé l’obligation de régler une partie de la somme en espèces. Voir la note 12 – Provisions dans nos états financiers consolidés intermédiaires condensés pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024 pour obtenir des précisions sur les modifications apportées.

2 Le solde de trésorerie maximal permis à titre de réduction de la dette nette, conformément à la convention de crédit, est de 150 millions de dollars.

À propos de TELUS Numérique

Au troisième trimestre de 2024, nous comptons annoncer officiellement le repositionnement de la marque TELUS International, qui deviendra TELUS Expérience numérique (TELUS Numérique). La dénomination sociale de l’entreprise demeurera TELUS International (Cda) Inc. Dans le présent communiqué et l’information connexe, nous désignons TELUS International par l’appellation TELUS Numérique.

TELUS Numérique (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et livre des solutions numériques de prochaine génération afin d’améliorer l’expérience client de marques mondiales et créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et leur permettent d’adopter plus rapidement les technologies numériques de nouvelle génération pour améliorer leurs résultats. Les solutions intégrées de TELUS Numérique englobent la stratégie numérique, l’innovation, les services-conseils et la conception, la gestion du cycle de vie des technologies de l’information (solutions gérées, automatisation intelligente et solutions de données complètes fondées sur l’intelligence artificielle, comme la vision par ordinateur), l’expérience client omnicanal et des solutions de confiance et de sécurité, y compris la modération de contenu. TELUS Numérique soutient des entreprises à toutes les étapes de leur croissance. Elle collabore avec différentes marques dans des secteurs stratégiques, comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires et financiers et de l’assurance, de la santé et d’autres domaines.

La culture de bienveillance unique de TELUS Numérique favorise la diversité et l’inclusion. Les politiques, ateliers et groupes de ressources de l’entreprise en témoignent, tout comme ses pratiques d’embauche axées sur l’égalité des chances dans toutes les régions où elle exerce ses activités. Depuis 2007, l’entreprise a eu une incidence positive sur la vie de plus de 1,2 million de citoyens de partout dans le monde. Elle redonne aux collectivités et vient en aide aux personnes dans le besoin grâce à des activités de bénévolat à grande échelle et à des dons. Les cinq Comités d’investissement communautaire de TELUS Numérique ont versé 5,6 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2011. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com/fr.

