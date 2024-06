Ce changement de nom est attribuable à l’évolution des solutions d’Intelligence artificielle (IA) et d’IA générative et à notre expertise comme partenaire de la transformation numérique pour offrir une expérience client numérique et des solutions de données, de confiance et de sécurité de l’IA, notamment

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), un chef de file dans l’innovation en matière d’expérience client numérique qui conçoit, produit et livre des solutions de prochaine génération, notamment en intelligence artificielle (IA) et en modération de contenu, a annoncé aujourd’hui qu’elle devient TELUS Expérience numérique. Le changement de nom, qui devrait être terminé à la fin du troisième trimestre de 2024, cadre avec la stratégie commerciale évoluée de l’entreprise qui consiste à devenir la partenaire de choix en matière d’expérience client alimentée par l’IA des entreprises mondiales et créatrices de marché, et met l’accent sur son rôle de chef de file avant-gardiste bien placé pour stimuler les percées technologiques et favoriser l’innovation de façon soutenue.

« C’est une journée importante pour les membres de l’équipe partout dans le monde. Le nouveau nom TELUS Expérience numérique marque la prochaine étape de notre parcours. La nouvelle marque souligne notre engagement à produire des résultats d’IA inédits et axés sur les êtres humains et à fournir des expériences exceptionnelles à nos clients et à nos partenaires partout dans le monde, affirme Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS et président du conseil d’administration de TELUS International. En passant de TELUS International à TELUS Expérience numérique, nous pourrons continuer de prendre appui sur la vigueur, la renommée mondiale et l’ascendant de la marque TELUS tout en faisant valoir nos capacités à titre de partenaires de prédilection pour les transformations numériques de bout en bout. En effet, cette évolution réaffirme l’engagement de longue date de notre équipe à répondre aux besoins changeants des clients de la façon qu’ils le souhaitent, au moment et à l’endroit qu’ils le désirent, établissant une nouvelle norme en alliant la puissance de la transformation numérique et de l’IA à la réalisation du potentiel humain. »

Le nouveau nom TELUS Expérience numérique met en évidence l’expertise de l’entreprise en matière de solutions d’IA et d’IA générative, qui inclut la création de propriété intellectuelle et le développement de plateformes, de logiciels et d’outils numériques exclusifs à un rythme continu. Cela comprend des ententes d’accélération de la mise en œuvre de l’IA dans le cadre desquelles nous livrons des prototypes d’assistants virtuels en huit semaines, Fuel iX, un moteur d’IA pour entreprise et ses plateformes de données d’IA Fine-Tune Studio et Experts Engine, qui optimisent les processus opérationnels multimodes et multilingues ainsi que les processus de collecte et d’amélioration des données, de création d’ensembles de données, d’apprentissage fondé sur les données et de traduction pour les cas d’utilisation de l’IA complexes. Le changement de nom est aussi attribuable aux progrès qu’a réalisés l’entreprise dans l’élargissement de son écosystème de partenaires technologiques privilégiés pour renforcer son approche multifournisseur agile qui répond aux exigences de la clientèle contemporaine.

« La marque TELUS Expérience numérique évoque la technologie et les capacités évoluées de notre entreprise et les compétences, connaissances et habiletés exceptionnelles de notre équipe mondiale. Notre présence évoluée sur le marché reflète également l’attention soutenue dont nous faisons preuve pour répondre entièrement aux exigences complexes de nos clients, une norme que nous respectons depuis deux décennies, explique Jeff Puritt, président et chef de la direction de TELUS International. Comme des avancées technologiques considérables continuent d’alimenter des cas d’utilisation sans précédent, les entreprises bougent rapidement pour en tirer un potentiel apparemment illimité. La nouvelle marque TELUS Expérience numérique correspond à ce changement de paradigme et exprime l’engagement profond de notre équipe à continuer de travailler de manière responsable pour maintenir des principes de gouvernance robustes et des normes éthiques qui favorisent la diversité et l’inclusion et atténuent activement les incidences plus larges de l’IA sur les personnes et les communautés partout dans le monde. »

TELUS Expérience numérique continuera d’offrir des expériences clients numériques et de transformation numérique de bout en bout hors pair. Ce nouveau nom n’entraînera aucun changement de nom de société ni de titre boursier (TIXT). Pour en savoir plus sur notre nouvelle marque ou obtenir de l’information sur notre gamme de services actuelle, visitez https://telusdigital.com/fr/rebrand

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et livre des solutions numériques de prochaine génération afin d’améliorer l’expérience client de marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et leur permettent d’adopter plus rapidement les technologies numériques de nouvelle génération pour améliorer leurs résultats. Les solutions intégrées de TELUS International englobent la stratégie numérique, l’innovation, les services-conseils et la conception, la gestion du cycle de vie des technologies de l’information (solutions gérées, automatisation intelligente et solutions de données complètes fondées sur l’intelligence artificielle, comme la vision par ordinateur), l’expérience client omnicanal ainsi que la confiance et la sécurité, y compris la modération de contenu. TELUS International soutient des entreprises à toutes les étapes de leur croissance. Elle collabore avec différentes marques dans des secteurs stratégiques, comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires et financiers, de l’assurance, de la santé et d’autres domaines.

La culture de bienveillance unique de TELUS International favorise la diversité et l’inclusion. Les politiques, ateliers et groupes de ressources de l’entreprise en témoignent, tout comme ses pratiques d’embauche axées sur l’égalité des chances dans toutes les régions où elle exerce ses activités. Depuis 2007, l’entreprise a eu une incidence positive sur la vie de plus de 1,2 million de citoyens de partout dans le monde. Elle redonne aux collectivités et vient en aide aux personnes dans le besoin grâce à des activités de bénévolat à grande échelle et à des dons. Les cinq Comités d’investissement communautaire de TELUS International ont versé 5,6 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2011. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com/fr.

