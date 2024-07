Les vétérans des domaines de l’IA et du logiciel-service, Bret Kinsella et Tim MacGregor, apportent ensemble 50 ans d’expérience à TELUS International

TELUS International, en plus de devenir TELUS Expérience numérique plus tard au troisième trimestre (NYSE et TSX : TIXT), a recruté deux professionnels des domaines de l’intelligence artificielle (IA) et du logiciel-service pour l’équipe de direction de Fuel iX (en anglais). L’embauche stratégique de Bret Kinsella au poste de premier vice-président et directeur exécutif et de Tim MacGregor à celui de vice-président du développement des affaires souligne l’engagement de l’entreprise à continuer d’innover et d’exceller en concevant et en livrant à ses clients des expériences propulsées par l’IA.

En avril 2024, TELUS International a annoncé le lancement d’une version bêta de Fuel iX, le moteur d’IA générative pour entreprise, incluant deux grandes couches de solutions : l’élément de base et les applications de Fuel iX. L’élément de base de Fuel iX sert de fondement pour l’intégration et l’administration de l’IA pour entreprise. Il fournit un éventail de fonctions et de connecteurs pour l’observation, l’arbitrage, l’orchestration, la modération et une sécurité accrue. Les applications de Fuel iX regroupent quant à elles des modèles d’applications optimisées par l’IA générative adaptés aux expériences des clients et des employés, prennent en charge des applications de tiers, intègrent des canaux d’application et plus encore. Dernièrement, l’élément de base de Fuel iX a servi à propulser le premier assistant virtuel de soutien à la clientèle utilisant l’IA générative à l’obtention de la certification internationale Respect de la vie privée assuré dès la conception (ISO 31700-1), une norme élaborée par un chef de file canadien de la technologie et des télécommunications.

« L’IA générative représente un changement de paradigme technologique qui n’arrive qu’une fois par génération, et Fuel iX est un produit conçu pour aider les entreprises à faire la transition vers ces nouvelles capacités, dit Tobias Dengel, président de WillowTree, une entreprise de TELUS International. Je suis impatient de voir comment le leadership de Bret et de Tim, qui travailleront avec nos équipes de développement logiciel, de science des données et d’ingénierie des données, accélérera l’adoption, la gestion et l’optimisation des capacités de l’IA générative qui offriront une valeur sans commune mesure à nos clients. »

Dans le cadre de ses fonctions de directeur exécutif de Fuel iX, Bret supervisera et orientera les activités relatives à l’exploitation, aux ventes, au marketing, à l’ingénierie, à la conception et à la stratégie. Bret a fondé Voicebot.ai, un important site de publication d’actualités et de résultats de recherche sur les technologies d’IA transformatrices qui a diffusé plus de 5 000 articles et plusieurs grands rapports sur l’adoption de l’IA, et produit près de 400 balados. Il est également l’auteur de Synthedia, la populaire infolettre quotidienne sur l’IA générative. Analyste primé en matière d’IA, il a écrit des articles pour Harvard Business Review, USA Today, WIRED et VentureBeat. Auparavant, Bret a été chef du marketing de plusieurs entreprises spécialisées dans l’IA et les logiciels-service pour entreprises, ainsi que chef des services professionnels à Accenture et Sapient. Il est diplômé de l’Université de Californie à Los Angeles et de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie.

En tant que vice-président du développement des affaires de Fuel iX, Tim dirigera les ventes et la gestion des comptes en se concentrant à élargir la clientèle actuelle. Avant de se joindre à TELUS International, Tim faisait partie des cadres supérieurs responsables de la supervision des produits à Clearleap, une solution de gestion de la distribution et de la diffusion de contenu vidéo sous forme de logiciel-service. Il a notamment participé à la prise des décisions entourant la vente de l’entreprise à IBM. Après l’acquisition, il a travaillé à intégrer l’IA et l’apprentissage-machine dans les processus opérationnels des médias clients d’IBM en fournissant des vidéoclips de faits saillants sportifs produits automatiquement à d’importantes marques de sport et des enrichissements de métadonnées vidéo pour améliorer l’expérience client et favoriser la monétisation. Ses réalisations ont amélioré l’expérience de diffusion de dizaines de millions de spectateurs et facilité des milliers d’heures de diffusion en continu. Avant de se joindre à TELUS International, Tim était vice-président de la stratégie de produit à Telestream. Il détient un baccalauréat en économie de l’Université Wesleyan.

Par ailleurs, Sho Modica, partenaire, Données et IA, dirige la stratégie et le développement de produits pour Fuel iX, et Justin Watts, ingénieur éminent à TELUS, fournit du leadership technique.

« Fuel iX s’est immédiatement distingué comme une occasion unique de combler une lacune dans le marché de l’IA générative, affirme Bret Kinsella, directeur exécutif de Fuel iX. La plupart des solutions actuelles d’IA générative sont traitées comme des applications individuelles, mais les entreprises reconnaissent qu’elles ne pourront pas gérer adéquatement des dizaines d’applications de la sorte séparément. L’élément de base Fuel iX sert de fondation de contrôle pour l’IA générative en entreprise. Il offre l’intégration, l’administration, l’observation et d’autres services essentiels. Grâce aux applications de Fuel iX, qui permettent de développer rapidement des applications utilisant l’IA générative adaptées aux besoins de l’entreprise, les entreprises peuvent maintenant profiter d’une centralisation, d’une normalisation, d’un contrôle et d’une souplesse à l’échelle du nuage et des fournisseurs de modèles. Voilà la valeur exceptionnelle que fournit Fuel iX et ce dont les dirigeants d’entreprise ont besoin actuellement. »

Découvrez comment Fuel iX peut révolutionner les expériences client et propulser la croissance des entreprises grâce à des solutions d’IA personnalisables de bout en bout en visitant fuelix.ai (en anglais).

À propos de TELUS International

TELUS International, qui deviendra TELUS Expérience numérique au cours du troisième trimestre, (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et livre des solutions numériques de prochaine génération afin d’améliorer l’expérience client de marques mondiales et créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et permettent à ceux-ci d’adopter plus rapidement les technologies numériques de nouvelle génération pour améliorer leurs résultats. Les solutions intégrées de TELUS International englobent la stratégie numérique, l’innovation, les services-conseils et la conception, la gestion du cycle de vie des technologies de l’information (solutions gérées, automatisation intelligente et solutions de données complètes fondées sur l’intelligence artificielle, comme la vision par ordinateur), l’expérience client omnicanal ainsi que la confiance et la sécurité, y compris la modération de contenu. Pour soutenir toutes les étapes de sa croissance, TELUS International s’associe à des marques de marchés verticaux à forte expansion, par exemple dans les secteurs des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, de la santé, ainsi que du voyage et de l’hébergement.

La culture de bienveillance unique de TELUS International favorise la diversité et l’inclusion. Les politiques, ateliers et groupes de ressources de l’entreprise en témoignent, tout comme ses pratiques d’embauche axées sur l’égalité des chances dans toutes les régions où elle exerce ses activités. Depuis 2007, l’entreprise a eu une incidence positive sur la vie de plus de 1,2 million de citoyens de partout dans le monde. Elle redonne aux collectivités et vient en aide aux personnes dans le besoin grâce à des activités de bénévolat à grande échelle et à des dons. Les cinq Comités d’investissement communautaire de TELUS International ont versé 5,6 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2011. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240711868547/fr/