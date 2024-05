TELUS International (Cda) Inc. est un innovateur en matière d'expérience client qui conçoit, construit et offre des solutions numériques de haute technologie et de haute qualité, y compris l'intelligence artificielle (IA) et la modération de contenu pour les marques mondiales. La société exerce ses activités par l'entremise de sa filiale TELUS Corporation, une société de communications et de technologies de l'information. La société offre une gamme de solutions, telles que l'expérience numérique, l'expérience client, le cycle de vie des technologies de l'information (TI), les services consultatifs, la confiance, la sûreté et la sécurité, ainsi que le back-office et l'automatisation. L'entreprise est présente dans les secteurs de la technologie, des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, de la technologie financière et des services financiers, des soins de santé, des voyages et de l'hôtellerie, et de l'automobile. La société fournit des services évolutifs d'annotation de données pour le texte, les images, les vidéos et l'audio. Elle s'approvisionne en données de formation multilingues dans environ 500 langues. La société est également un fournisseur de produits numériques à service complet par l'intermédiaire de WillowTree.

Secteur Services et conseils en informatique