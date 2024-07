Temas Resources Corp. est une société canadienne qui se consacre à l'acquisition, au développement et à l'exploration de propriétés minières. La société se concentre sur les projets avancés de fer-titane-vanadium de La Blache et du Lac Brule au Québec. Les projets de la société comprennent le projet Fe-Ti-V de La Blache et le projet Ti-Fe-V du Lac Brule. Le projet Fe-Ti-V La Blache comprend environ 175 claims et couvre 9466,97 hectares. Le projet La Blache est situé à environ 100 kilomètres (km) au nord de la communauté de Baie-Comeau, au Québec. Le projet Lac Brule Ti-Fe-V est composé d'environ 36 claims, couvrant 2 016 hectares dans le complexe d'anorthosite de Labrieville. Le projet Lac Brule Ti-Fe-V est situé à 64 km de Labrieville. La Société applique ses technologies de récupération de minéraux verts à l'ensemble de son portefeuille minier afin de réduire l'impact environnemental et l'empreinte carbone de l'extraction des métaux grâce à un traitement avancé et à des technologies de lixiviation brevetées.

Secteur Sociétés minières intégrées