Alpian, la première banque privée numérique de Suisse se lance sur le cloud bancaire de Temenos

La banque utilise les principales solutions bancaires et de paiement de Temenos pour offrir une banque privée accessible aux clients suisses fortunés

GENÈVE, 08 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) a annoncé aujourd'hui que Alpian SA (« Alpian »), la première banque privée suisse, a adopté les principaux services bancaires et de paiement sur le cloud bancaire de Temenos.



La banque pionnière fonctionne sur le cloud bancaire de Temenos hébergé sur Microsoft Azure pour créer une offre accessible qui rassemble les services bancaires quotidiens avec des services d'investissement personnalisés et des services de banque privée dans une application mobile de pointe. L'application Alpian est désormais disponible pour les clients qui souhaitent la télécharger et ouvrir un compte.

Alpian combine l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine pour offrir des services de banque privée et une expertise en matière d'investissement aux clients suisses fortunés. Son modèle hybride offre une expérience bancaire sécurisée et ultramoderne avec le soutien et les conseils des conseillers en patrimoine qualifiés d'Alpian, permettant ainsi aux clients fortunés d'accéder à un service habituellement réservé à ceux d'une banque privée traditionnelle. La banque cible les particuliers qui dispose d'un patrimoine compris entre 100 000 CHF et 1 000 000 CHF.

Pour compléter son offre de services de banque privée, Alpian a intégré de manière transparente des fonctionnalités de banque quotidienne dans son expérience client numérique. Celles-ci incluent des comptes dans quatre devises (CHF, EUR, GBP, USD) tous connectés sous un IBAN en utilisant la fonctionnalité multidevises Temenos. En outre, un service de change et de virement bancaire, une carte de débit métallique exclusive avec contrôles depuis l'application, et une interface chat permettant aux clients de communiquer avec les spécialistes bancaires basés en Suisse d'Alpian dans les quatre langues sont pris en charge.

La sécurité et l'efficacité de Microsoft Azure s'associent aux capacités flexibles de Temenos en matière de services bancaires et de paiements, tandis que toutes les données sont stockées dans des centres de données locaux en Suisse. La technologie Temenos permet à Alpian d'innover plus vite et d'offrir des produits personnalisés adaptés aux besoins des clients à moindre coût. Le cloud bancaire de Temenos donne à Alpian la possibilité de créer facilement des fonctionnalités bancaires et d'évoluer en fonction de la demande, lui permettant ainsi de se développer de manière rentable tout en offrant un service d'exception aux clients.

Alpian, incubée par REYL Intesa Sanpaolo, a obtenu une licence bancaire de l'autorité de surveillance du marché financier suisse (FINMA) en mars 2022.

Schuyler Weiss, PDG d'Alpian a déclaré : « La mise en service du cloud bancaire de Temenos est une étape importante dans le lancement d'Alpian. Nous nous engageons à fournir un service de haute qualité et grâce au soutien de Temenos et de Microsoft nous pouvons nous concentrer sur la fourniture d'un service et d'une expérience client exceptionnels en ayant l'assurance que notre technologie bancaire de base est assurée. »

Max Chuard, PDG de Temenos a jouté : « Nous félicitons chaleureusement l'équipe Alpian pour ce lancement. Alpian réinvente la richesse pour le segment des clients fortunés et nous sommes ravis de voir la banque se lancer sur le marché suisse. Temenos soutient la gestion de patrimoine et les banques privées, historiques et nouvelles, pour répondre aux besoins de la nouvelle génération d'investisseurs. Notre plateforme ouverte permettra à Alpian de fonctionner de manière plus rentable avec plus de souplesse et permettra à l'équipe d'innover sur le marché et de se développer durablement. »

Catrin Hinkel, PDG de Microsoft Suisse a quant à lui ajouté : « Nous sommes ravis de soutenir Alpian dans le lancement de cette nouvelle banque privée numérique. Grâce à Microsoft Azure et nos quatre centres de donnés locaux en Suisse, les organisations financière disposent de l'infrastructure et de la sécurité nécessaires pour véritablement améliorer les expériences client. C'est exactement ce qu'a fait Alpian et nous sommes impatients de la voir se développer à mesure qu'elle évolue et qu'elle étend ses services sur le marché. »

À propos d'Alpian SA

‍Alpian est la première banque privée numérique de Suisse, incubée par REYL Intesa Sanpaolo et constituée en octobre 2019. Initialement incubée par REYL, Alpian vise à être la première banque à offrir la stabilité, la sécurité et l'attention personnelle d'une banque privée suisse traditionnelle à un plus large éventail de clients grâce à l'accessibilité et la réactivité d'une interface numérique de pointe.

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la plus grande plateforme ouverte au monde pour les services bancaires composables, créant des opportunités pour plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde chaque jour. Nous servons plus de 3 000 banques, des plus importantes aux challengers en passant par les banques communautaires dans plus de 150 pays en les aidant à créer de nouveaux services bancaires et des expériences client de pointe. La plateforme ouverte de Temenos aide nos clients les plus performants à obtenir un retour sur capitaux propres trois fois plus important que la moyenne de l'industrie et des ratios coût-revenu représentant la moitié de la moyenne sectorielle.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.temenos.com.