Convera opte pour la plateforme évolutive de Temenos afin de stimuler son expansion mondiale et de proposer des paiements commerciaux rapides et sûrs

GENÈVE, 13 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a annoncé aujourd'hui que Convera, le plus grand fournisseur non bancaire de paiements B2B mondiaux, a choisi Temenos Payments Hub, fonctionnant dans le cloud de Temenos, pour moderniser son infrastructure de paiement.



Ce passage au Software-as-a-Service (SaaS) de Temenos permettra à Convera d'améliorer l'efficacité du traitement des paiements, du financement entrant aux décaissements sortants, et de se développer massivement dans le but de doubler ses volumes de paiements au cours des cinq prochaines années et d'étendre ses rails de paiement. Le SaaS de Temenos permettra à Converta d'être compétitive sur le marché très dynamique des paiements

Convera révisera son moteur de paiement en remplaçant progressivement les systèmes existants par la plateforme robuste et évolutive de Temenos afin de standardiser ses paiements commerciaux internationaux sur une plateforme unique. La capacité de la plateforme de Temenos à acheminer intelligemment les paiements via le réseau mondial de banques partenaires de Convera permettra d'accroître l'efficacité et d'améliorer le service à la clientèle. Convera utilisera également les capacités du hub de données de Temenos pour la gestion des données en temps réel. La plateforme composable de Temenos peut facilement s'intégrer à l'infrastructure existante de Convera, qui comprend des passerelles de paiement et des systèmes de conformité intégrés, améliorant l'automatisation et le délai de rentabilité.

La plateforme hautement évolutive de Temenos, avec une localisation éprouvée et un investissement continu dans la conformité aux États-Unis et au niveau mondial, permettra à Convera de traiter les paiements de manière très efficace et standardisée. La plateforme cloud-native de Temenos offrira des paiements en temps réel et de la résilience, donnant à Convera l'agilité commerciale nécessaire pour bénéficier des nouvelles initiatives du marché telles que les paiements instantanés et la norme ISO 20022. Avec la plateforme de paiement de Temenos, Convera continuera également à améliorer ses taux de traitement sans rupture (STP) grâce à une gestion avancée des exceptions.

Convera, qui faisait auparavant partie de Western Union, est la plus grande fintech non bancaire dans le domaine des paiements B2B mondiaux et simplifie les transferts d'argent transfrontaliers en permettant à ses clients d'effectuer des transactions dans le monde entier en toute simplicité. Convera offre des services allant du change de devises aux solutions de couverture et dispose de capacités dans plus de 140 devises à travers plus de 200 pays et territoires. La société compte plus de 30 000 clients, qui vont des propriétaires de petites entreprises et des trésoriers de société aux établissements d'enseignement, institutions financières, cabinets juridiques et ONG.

Convera a sélectionné Temenos à l'issue d'une procédure concurrentielle à laquelle ont participé des fournisseurs américains titulaires et des prestataires de services de paiement spécialisés. Temenos offre une plateforme unique pour tous les marchés verticaux bancaires, les fintechs et les segments d'activité associés, y compris les paiements et les services bancaires de base, et bénéficie par conséquent d'investissements plus importants en R&D.

Patrick Gauthier, président-directeur général de Convera, a déclaré : « La plateforme de paiement de Temenos soutiendra la stratégie de croissance de Convera, alors que la société se transforme en une organisation de paiements B2B mondiaux moderne et axée sur la technologie, centrée sur l'innovation, la valeur et un service client exceptionnel. Après un examen approfondi, nous avons sélectionné Temenos à la fois pour ses capacités supérieures en matière de technologie de cloud, et pour la confiance accordée à l'équipe et à ses opérations locales. Temenos est la plateforme de choix pour les projets de très grande envergure ; notre voie est toute tracée en vue d'une expansion mondiale et nous nous réjouissons d'avance de notre partenariat avec Temenos, dont l'expertise mondiale nous soutiendra en permanence. »

Philip Barnett, président de Temenos pour les Amériques, a commenté : « Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés par Convera, l'une des plus grandes fintechs, pour moderniser son infrastructure de paiement. Nous observons de prodigieuses possibilités de croissance dans le domaine des paiements et nous continuons à investir massivement dans notre base à code unique pour les services bancaires de base et les paiements, ce qui fait de notre offre la plus intéressante du marché. Avec Temenos Payments Hub qui fonctionne sur le SaaS de Temenos, Convera disposera d'une plateforme de paiement moderne, capable de s'adapter à très grande échelle et de propulser ses plans d'expansion. Avec notre solution SaaS, Convera restera agile et à la pointe de l'innovation et fournira des services de paiement rapides, fiables et transparents à ses entreprises clientes. Temenos propose un modèle SaaS éprouvé ainsi que de solides capacités préconfigurées aux États-Unis, ce qui incite les institutions financières de toutes tailles à passer à Temenos. »

Temenos Payments est classé numéro 1 des systèmes de paiement les plus vendus dans le Sales League Table 2022 d'IBS.

À propos de Convera

Convera est une société de paiements B2B mondiaux qui fournit des services de paiement et des produits de change à des entreprises de toutes tailles. Possédant une grande expertise dans la gestion du change de devises et des déplacements de fonds dans le monde entier, Convera offre un accès à plus de 140 devises et à un réseau financier couvrant plus de 200 pays et territoires. Elle fournit des solutions de paiement basées sur la technologie à plus de 30 000 clients, des propriétaires de petites entreprises aux trésoriers de société, dans un large éventail de secteurs. L'objectif de Convera est de rendre les transferts d'argent faciles à l'extrême pour que n'importe quelle entreprise dans le monde puisse se développer en toute confiance.

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la plus grande plateforme ouverte au monde pour les services bancaires composables, créant des opportunités pour 1,2 milliard de personnes dans le monde chaque jour. Nous servons 3 000 banques, des plus importantes aux challengers en passant par les banques communautaires dans plus de 150 pays, en les aidant à créer de nouveaux services bancaires et des expériences client de pointe. La plateforme ouverte de Temenos aide nos clients les plus performants à obtenir un retour sur capitaux propres trois fois plus important que la moyenne de l'industrie et des ratios coût-revenu représentant la moitié de la moyenne sectorielle.

