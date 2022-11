Invest Bank des Émirats arabes unis sélectionne le cloud bancaire de Temenos pour accélérer la transformation numérique avec NdcTech

GENÈVE, 17 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Invest Bank , une banque commerciale de premier plan dans les Émirats arabes unis (ÉAU), a choisi Temenos (SIX : TEMN) pour faire migrer ses opérations bancaires numériques et de base vers le cloud, en partenariat avec NdcTech .



Invest Bank adoptera une solution de banque de détail et de gros de bout en bout sur le cloud bancaire Temenos , devenant l'une des premières institutions dans les Émirats arabes unis à adopter un modèle SaaS complet pour sa plateforme bancaire numérique et de base.

Les capacités front-to-back d'Infinity et de Transact fournies sous la forme de SaaS sur la plateforme ouverte de Temenos pour les services bancaires composables permettront à Invest Bank de moderniser ses plateformes existantes, de commercialiser de nouveaux produits et services sur le marché plus rapidement et de proposer des expériences client plus innovantes.

Les améliorations prévues comprennent l'intégration et l'origination instantanées avec des approbations automatisées fondées sur des règles basées sur l'IA. La banque utilisera également la plateforme Temenos pour améliorer son efficacité opérationnelle grâce à une automatisation accrue et à des flux de travail numérisés.

Fondée en 1975 en tant que société publique par actions, Invest Bank propose une large gamme de produits et de services financiers pour les banques d'entreprise et de détail.

L'expertise de NdcTech sur la plateforme moderne de Temenos basée sur le cloud, les accélérateurs des pratiques réglementaires et commerciales des ÉAU, les microservices et les fonctionnalités ouvertes d'API aideront Invest Bank à effectuer sa transformation numérique. Le cloud fournira à Invest Bank la souplesse nécessaire pour répondre à la demande croissante des clients, en particulier des générations Z et Y.

Invest Bank a l'intention de tirer parti de l'architecture ouverte axée sur les événements et du cadre d'extensibilité de Temenos pour aller au-delà des services bancaires et créer une plateforme de services axée sur le style de vie.

Ahmad Mohamed Abu Eideh, PDG d'Invest Bank, a commenté :« Nous sommes fiers de ce partenariat avec Temenos et NdcTech qui va transformer nos services bancaires numériques et de base. Nous nous efforçons d'être des pionniers en matière d'expérience client et de services numériques et, avec Temenos, le futur, c'est aujourd'hui. Les services bancaires de base et numériques d'Invest Bank fonctionneront en toute transparence ensemble sur une plateforme unique. Cela nous aidera à promouvoir l'innovation, à automatiser les flux de travail et à proposer des expériences numériques pour répondre plus rapidement et à moindre coût aux besoins en constante évolution de nos clients.

William Moroney, directeur général de la région MENA chez Temenos, a déclaré : « Temenos possède une expérience et une expertise inégalées au Moyen-Orient, et nous sommes donc ravis d'accueillir Invest Bank dans le cloud bancaire de Temenos. Notre technologie SaaS native dans le cloud fournit une plateforme flexible pour une modernisation rentable des services bancaires de base et numériques. En choisissant Temenos, Invest Bank se prépare pour l'avenir, ouvrant de nouvelles opportunités de croissance et de nouvelles possibilités pour ses clients. »

Ammara Masood, PDG et présidente de NdcTech, a déclaré : « Nos accélérateurs de projet, notamment au niveau du pays, et l'expertise de Temenos Transact et Infinity sur le cloud, font de nous le partenaire idéal pour cet engagement transformationnel. La solution SaaS de Temenos sur le cloud permettra à la banque d'améliorer ses services bancaires grâce à des interactions hautement connectées et personnalisées pour ses clients existants et potentiels, tout en alimentant une croissance à long terme. Nous sommes fiers d'être un partenaire de mise en œuvre de Temenos pour les banques pionnières de la région et espérons étendre notre présence dans les années à venir. »

