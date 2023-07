La branche financière de l'une des plus grandes entreprises canadiennes de vente au détail adopte le SaaS pour accélérer sa transformation numérique et alimenter de nouveaux modèles d'affaires

GENÈVE, Suisse, 18 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a annoncé aujourd'hui que la Canadian Tire Bank (CTB), la branche financière de la Canadian Tire Corporation (CTC), l'une des plus grandes entreprises canadiennes de vente au détail, est sur le point d'adopter Temenos Banking Cloud afin d'accélérer la modernisation de son cœur de métier. En 2022, la Canadian Tire Bank a choisi la plateforme de Temenos afin de remplacer ses systèmes centraux anciens, et étend aujourd'hui sa relation avec Temenos en plus de passer à un modèle SaaS (Software-as-a-Service). Cela permettra à la banque de déployer ses services bancaires plus facilement ainsi que de lancer de nouveaux produits plus rapidement afin d'offrir aux clients des expériences harmonieuses et plus personnalisées.



La Canadian Tire Bank a mis en place une stratégie priorisant le numérique afin d'améliorer l'acquisition, la fidélisation et l'engagement des clients. Temenos Banking Cloud contribuera à l'alimentation de nouveaux modèles d'affaires à l'échelle en faisant progresser les capacités numériques de la banque et en développant de nouveaux produits à travers les marques de vente au détail de la CTC et plus de 11 millions de membres fidélisés actifs.

Temenos Banking Cloud permet à la Canadian Tire Bank de passer d'un modèle CapEx à un modèle OpEx et d'évoluer de manière élastique en fonction de la demande commerciale. Cela signifie que la CTB ne paie que ce qu'elle utilise et tire parti de la haute disponibilité et des performances pour les pics de charge ou la croissance anticipée.

La Canadian Tire Bank est l'un des plus grands émetteurs de cartes au Canada, avec plus de 2 millions de clients, plus de 6 milliards de dollars de créances et a récemment été classée deuxième dans la Canada Credit Card Satisfaction Study de JD Power. Dans le cadre du plan de croissance stratégique « Better Connected » de la Canadian Tire Corporation consistant à investir dans son expérience client omnicanale, Temenos a déjà commencé à travailler avec la Canadian Tire Bank pour rationaliser l'ouverture de comptes numériques, améliorer les fonctionnalités de services bancaires numériques, et étendre la capacité Buy Now Pay Later existante de la Canadian Tire Bank pour financer les dépenses des membres fidélisés.

Aayaz Pira, président de la division Services financiers de Canadian Tire et PDG de la Canadian Tire Bank, a déclaré : « Notre plan de croissance et d'engagement des clients s'articule autour d'expériences numériques de premier ordre et de produits et services innovants. Le passage à Temenos Banking Cloud va accélérer notre transformation numérique pour faire progresser nos capacités de services bancaires numériques au service d'une intégration plus poussée des marques de vente au détail de la Canadian Tire Corporation et de ses millions de membres fidélisés actifs. Nous serons bien placés pour offrir à nos clients une expérience de services bancaires véritablement différenciée et pour accomplir l'objectif de notre marque consistant à améliorer la vie au Canada, "Brand Purpose of Making Life in Canada Better". »

Philip Barnett, président pour les Amériques et la croissance stratégique chez Temenos, a déclaré : « Nous sommes ravis d'étendre notre collaboration avec la Canadian Tire Bank, qui est à l'avant-garde des nouvelles façons de soutenir les Canadiens grâce à des produits novateurs et à des expériences de qualité supérieure. Avec Temenos Banking Cloud, la Canadian Tire Bank peut se transformer numériquement sur une plateforme fiable et sécurisée qui fournit des mises à jour continues afin de créer de nouveaux modèles d'affaires durables ainsi que d'évoluer à très grande échelle et plus rapidement que jamais. L'Amérique du Nord est une région stratégique pour Temenos, et un marché où nous constatons une extraordinaire croissance du SaaS. Notre modèle SaaS éprouvé et hautement évolutif, associé à une localisation robuste et à des opérations locales, est convaincant pour les banques et les coopératives de crédit de toutes tailles. Nous avons énormément investi dans notre plateforme afin d'aider nos clients à se conformer aux réglementations canadiennes et américaines, et nos clients constatent l'avantage en termes de rapidité de création de valeur avec nos capacités de services bancaires préconfigurées. »

À propos de la Canadian Tire Corporation

Canadian Tire Corporation, Limited (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou « CTC », est un groupe d'entreprises comprenant un segment Vente au détail, une division Services financiers et CT REIT. Notre activité de vente au détail est menée par Canadian Tire, qui a été fondée en 1922 et fournit aux Canadiens des produits pour la vie au Canada à travers ses divisions Vie, Jeu, Réparation, Automobile ainsi que Saisons et Jardinage. Party City, PartSource et Gas+ sont des composantes clés du réseau Canadian Tire. Le segment Vente au détail comprend aussi Mark's, une source leader de vêtements décontractés et industriels ; Pro Hockey Life, une boutique spécialisée dans le hockey destinée aux joueurs d'élite ; et SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui proposent les meilleures marques de vêtements de sport. Ce sont plus de 1 700 commerces de détail et stations-essence qui sont soutenus et renforcés par la division Services financiers de CTC et par les dizaines de milliers de personnes employées à travers le Canada et autour du monde par CTC et ses distributeurs, franchisés et détaillants de produits pétroliers locaux. Par ailleurs, CTC possède et exploite Helly Hansen, une marque de produits techniques de plein air de premier plan basée à Oslo, en Norvège. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site Corp.CanadianTire.ca.

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la plus grande plateforme ouverte au monde pour les services bancaires composables, créant des opportunités pour plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde chaque jour. Nous servons 3 000 banques, des plus importantes aux challengers en passant par les banques communautaires dans plus de 150 pays, en les aidant à créer de nouveaux services bancaires et des expériences client de pointe. La plateforme ouverte de Temenos aide nos clients les plus performants à obtenir un retour sur capitaux propres trois fois plus important que la moyenne de l'industrie et des ratios coût-revenu représentant la moitié de la moyenne sectorielle.