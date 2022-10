La direction de Temenos vilipendée par un actionnaire activiste

Zurich (awp) - La direction du développeur genevois de logiciels bancaire Temenos est pointée du doigt par son actionnaire Petrus Advisers, qui lui reproche d'avoir péché par excès d'ambition et d'entretenir une communication opaque.

Le coup de rabot sur les objectifs annuels annoncé la veille dans la soirée "a confirmé nos préoccupations", a lancé le fonds activiste basé à Londres vendredi dans une prise de position acerbe intitulée "la catharsis après la stagnation", soulignant son récent appel à la direction et à la présidence pour un retour à des ambitions plus réalistes et une meilleure communication aux marchés.

Cela comprend "une orientation appropriée sur l'avancement de nouveaux contrats importants en suspens", mais aussi l'ajustement de la feuille de route stratégique 2022-2025. L'annonce du départ immédiat du directeur commercial (CRO) Eric Gerber, quelques mois seulement après son entrée en fonction, représente une "répartition discutable des responsabilités", selon Petrus Advisers.

Le fonds britannique assure continuer de croire en la capacité de Temenos de "tirer parti de sa vaste gamme de produits, de ses positions attrayantes sur les marchés finaux et de son modèle de revenus récurrents en vue d'une croissance à la rentabilité élevée", mais estime que cela passe par "la fixation d'objectifs réalistes et la réduction de la rotation du personnel".

Petrus Advisers va donc prendre contact avec Martin Ebner, principal actionnaire de Temenos - avec 10,83% détenus via BZ Bank et son véhicule d'investissement Patinex - et d'autres pour discuter s'il est possible de "poursuivre avec l'équipe de direction et la configuration actuelles".

Dans la foulée, le fonds a fait part de son intention d'étoffer sa participation - actuellement inférieure à 3% - dans le groupe genevois à l'occasion des "journées bon marché, afin d'accélérer la catharsis de Temenos".

Sur ce point, le marché semble lui donner raison. A 09h30, la nominative Temenos dévissait de plus de 20% à 52,10 francs suisses, alors que son indice de référence (SLI) s'enrobait de 1,17%.

buc/jh