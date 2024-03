Temenos remporte également le prix 2024 du Fournisseur technologique de l’année

GENÈVE, Suisse, 19 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a décroché le prix de la meilleure technologie en matière de service et d’expérience client avec son produit Temenos Digital (Infinity) lors des FStech 2024 Awards . Lors de cette prestigieuse cérémonie, Temenos a, en outre, reçu le prix 2024 du Fournisseur technologique de l’année, une référence en matière d’excellence et d’innovation appliquées aux services financiers.



L’expérience numérique représente à la fois un critère de différenciation et un axe de concurrence primordial pour les institutions financières. Grâce à la solution Temenos Digital (anciennement connue sous le nom d’Infinity), elles peuvent repenser leurs modalités d’interaction clients, et les aider à acheter, distribuer, fidéliser ou vendre des produits depuis plusieurs canaux ou appareils.

Pour Prema Varadhan, Présidente de la division Produits et directrice d’exploitation chez Temenos : « Remporter ces prix exceptionnels démontre la force de notre logiciel bancaire, notre position de leader du marché, et la rapidité avec laquelle nos clients bénéficient de la valeur ajoutée que nos solutions numériques leur apportent. Grâce à Temenos Digital, les banques peuvent proposer une réactivité de service équivalente à celle des enseignes spécialisées en commerce électronique, voire anticiper les attentes versatiles des clients. Nous avons l’ampleur et l’expertise nécessaires pour faire évoluer la solution beaucoup plus rapidement que n’importe lequel de nos concurrents ».

Temenos Digital est la solution bancaire numérique la plus vendue au monde, dont les fonctionnalités étendues conviennent aux banques de détail et d’affaires comme aux banques commerciales et privées, mais aussi aux sociétés de gestion de patrimoine. Temenos Digital compte parmi ses clients Credem , une banque italienne de premier ordre, Sacombank , l’une des plus importantes banques du Vietnam avec ses 15 millions de clients, United Bank Limited (ou UBL) la banque pakistanaise aux 11 millions de clients, ainsi que Commerce Bank , une banque de première importance aux États-Unis, et un ensemble d’établissements bancaires répartis entre le Nord et le Sud du continent américain, rassemblant des coopératives de crédit et des grandes institutions.

Temenos Infinity fait partie de la suite logicielle développée par Temenos, dont les fonctionnalités sont disponibles en propre ou intégrées à d’autres solutions bancaires de la marque. Ses fonctionnalités sont intuitivement packagées, ce qui signifie que les banques utilisatrices peuvent rafraîchir l’application en mode Low-code ou No-code. Temenos donne à ses clients le choix d’exploiter la solution eux-mêmes sur leurs serveurs, ou de l’héberger pour leur compte dans un environnement hybride, en mode cloud ou sous forme d’abonnement (ou SaaS pour Software as a Service).

Temenos est numéro 1 en services bancaires et canaux numériques au classement IBS Intelligence Sales League Table 2023 . Elle est également nommée dans la catégorie Leader de l’édition 2023 du rapport « Omdia Universe: Digital Banking Platforms ».

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la première plateforme ouverte au monde pour les services bancaires composables, créant des opportunités pour plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde, chaque jour. Nous servons près de 3 000 banques, des plus grandes aux challengers en passant par les banques de proximité, dans plus de 150 pays, en les aidant à développer de nouveaux services bancaires et des expériences clients de pointe. La plateforme ouverte de Temenos aide nos clients les plus performants à atteindre un rendement trois fois supérieur à la moyenne du secteur et des charges d’exploitation deux fois inférieures à la moyenne du secteur.