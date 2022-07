Prévisions Temenos: chiffre d'affaires T2 attendu à 248 millions de dollars

Genève (awp) - Le développeur de logiciels bancaires Temenos publie jeudi 21 juillet après la clôture ses résultats sur le deuxième trimestre de l'exercice 2022. Pas moins d'onze analystes se sont prêtés pour AWP à l'exercice des pronostics:

T2 2022E* (en mio CHF) consensus AWP fourchette T2 2021A* estimations chiffre d'affaires: 248,0 245,0 - 251,0 236,0 11 - licences logiciels 109,4 106,7 - 112,0 95,5 10 - maintenance 100,6 98,5 - 103,0 98,5 10 - services 38,4 37,2 - 40,3 41,5 10 Ebit 84,6 83,0 - 89,3 85,4 11 marge Ebit (en %) 34,0 33,4 - 35,6 36,2 11 (en USD) EPS 0,91 0,87 - 1,00 0,89 10 * tous les chiffres non IFRS

FOCUS: plus que l'activité, ce sont surtout les rumeurs récurrentes de rachat qui ont alimenté les discussions au sujet de Temenos ces derniers temps. Plusieurs médias ont spéculé au sujet d'un rachat du développeur de logiciels bancaires ces derniers mois. À ce jour, l'entreprise ne les a jamais confirmées.

Selon les derniers colportages, une reprise aurait échoué il y a peu en raison du prix. Il y a environ deux semaines, "The Market" rapportait qu'une offre de plusieurs sociétés de placements alternatifs aurait été retirée en raison de l'appétit excessif du conseil d'administration. EQT et un autre candidat anglo-saxon auraient été prêts à mettre entre 130 et 140 francs suisses sur la table par action Temenos.

La question de la reprise de la société dans le contexte actuel semble donc provisoirement réglée, mais pas forcément de manière définitive. Le titre Temenos a reculé de près de 40% depuis le début de l'année et se négocie désormais à moins de 80 francs suisses. L'été dernier, elle valait encore plus de 140 francs suisses, soit le prix de l'offre supposée.

Au niveau de l'activité, Temenos est aujourd'hui au centre d'une phase de transformation. Dans l'activité de licences, l'entreprise entend bénéficier de la tendance aux solutions d'abonnements. Les logiciels peuvent en effet être loués sur support nuagique (cloud) sous forme d'abonnement dans le cadre solutions de "logiciels en tant que service" (SaaS). Depuis le premier trimestre 2022, les licences de logiciels installées physiquement sur les serveurs des clients devront passer au modèle de l'abonnement avec des contrats de cinq ans. Temenos perd certes le gros versement initial consenti par le client à l'achat de la licence. Les abonnements de solutions nuagiques avec paiement régulier d'un loyer ne sont rentables que sur la durée. Mais Temenos estime que cette évolution sera payante à terme.

Pour le deuxième trimestre, les analystes s'attendent à ce que la croissance se poursuive. Il convient de noter que la base de comparaison est relativement faible. Le produit des licences est attendu en hausse. La progression des coûts pourrait cependant peser sur les marges.

Compte tenu des forts reculs enregistrés par les titres des sociétés actives dans les logiciels sur les marchés boursiers, d'autres questions se posent. Alors que certains analystes s'attendent à ce que Temenos confirme ses prévisions, d'autres voient celles-ci en danger. Les objectifs prévoient en effet une accélération au second semestre 2022, ce qui pourrait être remis en cause en raison des tensions géopolitiques et des risques de récession, écrit ainsi Baader Helvea. Un ajustement des objectifs à moyen terme n'est pas exclu.

OBJECTIFS: pour l'exercice en cours, Temenos table sur une croissance du chiffre d'affaires d'au moins 10% (non IFRS et à taux de change constants). Les recettes de licences doivent augmenter de 16 à 18% et le chiffre d'affaires récurrent de 18 à 20%. Quant à l'Ebit, il est attendu en hausse de 9 à 11%.

A moyen terme, soit à l'horizon 2025, l'entreprise vise une croissance du chiffre d'affaires moyenne de 10 à 15% par an. Les recettes de licences doivent croître à un rythme annuel de 15 à 20% et le chiffre d'affaires récurrent de 20 à 25%, grâce au nouveau modèle de vente. Dans l'absolu, la part de recettes récurrentes doit progresser d'ici là à 1,3 milliard de dollars et représenter 85% ou plus du chiffre d'affaires total.

Temenos vise une marge Ebit de 41% en 2025. Le flux de trésorerie disponible doit augmenter de 10 à 15% d'ici à 2026 et dépasser les 600 millions de dollars cette année déjà.

Les valeurs non-IFRS excluent notamment les coûts des programmes de rémunération en actions.

POUR MÉMOIRE: au cours des dernières semaines, Temenos a annoncé de nouveaux clients et de nouvelles commandes de la part de banques, d'assureurs ou d'autres acteurs du marché aux Etats-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Tunisie et au Vietnam.

Mi-mai, un nouveau directeur a également été nommé pour la région Amériques, Roman Bartik succédant à Jacqueline White, qui a quitté l'entreprise.

COURS DE L'ACTION: le titre Temenos a beaucoup souffert cette année et se négocie aujourd'hui autour de 77 francs suisses (cours de mardi). Entre-temps, le cours de l'action est même passé sous la barre des 70 francs suisses. Depuis début 2022, elle a perdu 38% de sa valeur.

