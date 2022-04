Prévisions Temenos: chiffre d'affaires au T1 attendu à 222,5 millions de dollars

Genève (awp) - Temenos présente mardi 26 avril après Bourse ses résultats du premier trimestre 2022. Six analystes ont contribué à l'élaboration du consensus AWP.

T1 2022E (en mio USD) consensus AWP fourchette T1 2021A estimations chiffre affaires: 222,5 219,1 - 226,0 209,4 6 - Licences Software 82,9 79,5 - 85,0 71,8 6 - Maintenance 101,8 99,2 - 107,5 97,2 6 - Services 37,6 33,8 - 39,0 40,4 6 EBIT 60,5 55,6 - 70,0 56,9 6 - marge (en %) 27,2 25,4 - 31,1 27,2 6 (en USD) EPS 0,66 0,60 - 0,73 0,58 4 (non IFRS)

FOCUS: les analystes s'attendent à une croissance en début d'année, mais sans doute moins rapide que celle visée par Temenos pour l'ensemble de 2022. La base de comparaison est plutôt élevée, en raison d'un chiffre d'affaires important dans les licences.

De janvier à mars, l'activité de licences, hors les abonnements dans le nuage "Software as a Service" (SaaS), est pour la première fois divisée en licences traditionnelles et en souscriptions de licences. Temenos a annoncé son intention de faire passer la distribution sur un modèle d'abonnement dès cette année.

La croissance des licences de logiciels devrait avoir été attribuée au premier trimestre aux revenus SaaS, quand les licences traditionnelles devraient encore avoir été freinées par les confinements et restrictions, selon Research Partners. Des contrats supplémentaires sous le nouveau modèle conclus au cours des trois derniers mois semblent peu probables.

Les analystes tablent sur un Ebit et un bénéfice stables ou légèrement meilleurs.

OBJECTIFS: pour 2022, Temenos vise une croissance du chiffre d'affaires d'au moins 10% (non IFRS et à taux de change constant). Les revenus des licences doivent progresser de 16 à 18% et le chiffre d'affaires récurrent de 18 à 20%. L'Ebit devrait être supérieur de 9 à 11%.

D'ici 2025, le genevois vise en moyenne une croissance des ventes d'au moins 10 à 15% par an. Les revenus des licences sont attendus en progression entre 15 et 20% et le chiffre d'affaires récurrent de 20 à 25% par an, pour grimper à 1,3 milliard ou 85% et même plus du chiffre d'affaires total.

La marge Ebit est attendue d'ici 2025 à environ 41%. Les flux de liquidités libres doivent croître de 10 à 15% d'ici 2026 et dépasser les 600 millions de dollars cette année-là.

POUR MEMOIRE: depuis la présentation des résultats 2021 en février, Temenos a annoncé de nouveaux clients et contrats de la part de banques, d'assureurs ou autres en Espagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique ou au Pakistan.

COURS DE L'ACTION: Temenos évolue autour de 90 francs suisses. En 2021, le titre a bouclé sur un gain de près de 2% et depuis le début de l'année, il a reculé de plus de 25%.

Site internet: www.temenos.com

jl/ys/mk/ck/rq