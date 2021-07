Prévisions Temenos: ventes trimestrielles de 235 millions de dollars attendues

Zurich (awp) - Le développeur de logiciels bancaires Temenos présente mercredi 21 juillet, après clôture, les résultats au deuxième trimestre 2021. En tout, huit analystes se sont prêtés au jeu des prévisions.

T2 2021E* (en mio USD) consensus AWP T2 2020A* ventes: - Groupe 235,4 215,7 - Licence logiciels 96,0 81,2 - maintenance 99,1 95,1 - services 40,2 39,4 Ebit 78,4 67,3 (en %) marge Ebit 33,4 31,2 (en USD) EPS 0,85 0,70 * toutes les valeurs Non-IFRS

FOCUS: Les spécialistes s'attendent à de solides chiffres pour le développeur de logiciels. Au sein des trois segments d'activités, une croissance est attendue par rapport à la même période un an plus tôt. Les objectifs sont à portée de main. Les analystes espèrent avoir des précisions sur les commandes en cours et les perspectives de croissance à cours et à moyen terme.

OBJECTIFS: Pour 2021, Temenos tablait en avril sur une croissance des ventes de 8 à 10% et pour l'Ebit sur une hausse de 12 à 14%. L'Ebit est attendu dans une fourchette de 362 à 369 millions de dollars, correspondant à une marge Ebit de 37,2%. Les licences de logiciels devraient voir leurs recettes croître de 14 à 18%.

Lors de la journée des investisseurs en février, Temenos a fourni des objectifs pour les années 2020 à 2025. La société cible une croissance des recettes (non-IFRS) de 10 à 15% annuellement, et de 15 à 20% pour les recettes issues des licences de logiciels. D'ici 2025, la société veut atteindre des commandes de plus d'un milliard de dollar, grâce à une accélération de la demande pour les logiciels comme service (SaaS). Le bénéfice par action doit connaître une croissance à long terme de 15% au minimum par an.

POUR MEMOIRE: Au deuxième trimestre 2021, Temenos a remporté de nombreux nouveaux clients, tels que Santander, Société Générale, BlueShore Finance et la banque en ligne canadienne Saven Financials, la grecque Eurobank, l'australienne Virgin Money Australia, Bank Credito Emiliano en Italie, ainsi que UBL au Pakistan. L'offre pour la banque britannique Standard Chartered a également été adapté. Début juin, l'annonce d'un partenariat technologique avec le chinois Huawei a fait grand bruit. En Suisse, un partenariat avec Taurus une start-up dans le monde des cryptomonnaies, a été conclu.

Sur les trois premiers mois 2021, Temenos a réalisé des ventes (non-IFRS) de 209,4 millions de dollars (+8%), a indiqué le groupe en avril. L'Ebit a pris 28% à 56,9 millions et la marge gagné 4 points de pourcentage à 27,2%. Le bénéfice par action a atteint 0,58 dollar, contre 0,45 auparavant.

COURS DE L'ACTION: Le titre Temenos a pris 18% depuis le début de l'année, à 146 francs suisses, surperformant le SPI (+15%). La valorisation est toutefois toujours inférieure de son niveau d'avant la crise, d'environ 10% par rapport à février 2020.

