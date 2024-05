La migration vers le SaaS Multifonds permet à Citi Securities Services de gérer efficacement ses activités mondiales sur une plateforme unique

GENÈVE, Suisse, 09 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a annoncé, ce jour, que Multifonds avait étendu sa relation avec Citi Securities Services en vue de consolider son opération régionale actuelle de comptabilité des fonds dans un modèle opérationnel global sur Temenos Multifonds livré en tant que SaaS.



Citi Securities Services propose des services de bout en bout aux gestionnaires d’actifs du monde entier, en utilisant Multifonds dans le cadre de sa plateforme de comptabilité d’investissement existante.

Le passage à un modèle opérationnel global pour son activité mondiale de services de fonds et d’un système sur site au SaaS Multifonds permet à Citi Securities Services de gérer efficacement son activité dans plusieurs zones géographiques et classes d’actifs sur une plateforme unique, ce qui inclut la fourniture de services de comptabilité de fonds plus tôt dans la journée via tous les fuseaux horaires.

Okan Pekin, responsable mondial de la sécurité de Citi, a commenté : « Le passage au SaaS pour notre activité mondiale de services de fonds permet à Citi Securities Services d’assurer une cohérence mondiale dans la prestation de services pour nos clients, alors que nous continuons à faire progresser notre stratégie de données et à faire migrer nos produits et processus de base vers le cloud ».

Oded Weiss, directeur général — Multifonds, Temenos, a déclaré : « Nous travaillons en partenariat avec Citi Securities Services depuis plus de 20 ans. Ce programme fait partie intégrante de l’évolution vers le SaaS, où nos clients sont en mesure de gagner en efficacité et d’atteindre des économies d’échelle pour fournir plus rapidement des données et des services améliorés à leurs clients ».

Temenos Multifonds prend en charge les fonds traditionnels et alternatifs et combine les fonctions clés d’asset servicing, de tenue de position, d’évaluation et de comptabilité pour toutes les structures de véhicules et de fonds communs, dans plusieurs juridictions.

La plateforme propose un moteur de comptabilité d’investissement flexible et en temps réel avec des vues intégrées du registre de placements (IBOR) et du registre de comptabilité (ABOR), garantissant un soutien et des services transparents aux middle et back offices tout au long de la journée.

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la première plateforme mondiale pour les services bancaires adaptables, servant des clients dans 150 pays en les aidant à élaborer de nouveaux services bancaires et des expériences clients de pointe. Les banques les plus performantes qui utilisent les logiciels de Temenos atteignent des rapports coûts/revenus représentant environ la moitié de la moyenne du secteur et une rentabilité des capitaux propres deux fois supérieure à la moyenne du secteur. Leurs dépenses informatiques pour la croissance et l’innovation sont également deux fois supérieures à la moyenne du secteur.