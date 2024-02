Genève (awp) - L'éditeur de logiciels bancaires Temenos a enregistré l'année dernière un bénéfice net (IFRS) de 134,7 millions de dollars, en hausse de 17,7% comparé à 2022. Les actionnaires profiteront d'un dividende de 1,20 franc, relevé de dix centimes.

Le groupe avait déjà dévoilé mi-janvier une partie de ses résultats 2023 (IFRS), faisant état d'un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 1,0 milliard de dollars, un résultat d'exploitation (Ebit) en progression de 22% à 199,4 millions et d'une marge opérationnelle à 19,9%.

Pour 2024, la direction table, sur une base non-IFRS, sur des recettes annuelles récurrentes en hausse de 15%, une croissance des revenus des licences de 7% à 10%, une progression de l'Ebit de 7-9% et une augmentation du bénéfice de base de 6-8%, a-t-il annoncé lundi dans un communiqué.

L'action Temenos avait été lourdement malmenée en fin de semaine dernière, dans le sillage d'allégations de mauvaises pratiques commerciales et comptables formulées par le vendeur à découvert new-yorkais Hindenburg Research.

"Une enquête de quatre mois sur Temenos, impliquant des entretiens avec 25 anciens employés dont des dirigeants, révèle des traces de bénéfices manipulés et d'irrégularités comptables majeures", avait affirmé jeudi Hindenburg Research dans une étude qui détaille différents dossiers provenant de plusieurs sources.

Le cabinet a avancé des "pratiques agressives". "Plusieurs anciens employés ont indiqué que le directeur général Andreas Andreades encourage ces pratiques, qui permettent de masquer l'insatisfaction et l'attrition importantes des clients à l'égard des produits", selon la publication.

Le conseil d'administration de Temenos avait rejeté "fondamentalement" les allégations formulées, évoquant des "inexactitudes factuelles et des erreurs analytiques, en plus d'allégations fausses et trompeuses".

Vendredi dernier, le fonds activiste Petrus Advisers, qui s'en était déjà pris à la direction de Temenos en 2022, avait demandé le départ immédiat de son directeur général Andreas Andreades.

Après avoir lourdement chuté, l'action Temenos s'est reprise lundi, clôturant en forte hausse de 8,8% à 65,96 francs suisses, dans un indice SPI en hausse de 0,69%.

al/rp