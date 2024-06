Temenos est une fois de plus en tête de l’IBS Intelligence Sales League Table, arrivant en tête dans plus de catégories que tout autre fournisseur et étant nommé numéro 1 dans le domaine des services bancaires de base pour la 19e année consécutive

GENÈVE, 26 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a annoncé aujourd’hui avoir été reconnue comme leader du marché mondial par IBS Intelligence dans l’IBSi Sales League Table (SLT) 2024 dans huit catégories. Cette catégorie inclut notamment les services bancaires de base, les services bancaires et les canaux numériques, les paiements et la gestion des risques, ainsi que les services bancaires de base et de gestion des risques pour la banque islamique.



Temenos s’est également classé premier en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine dans le cadre des « Regional Sales Awards ». Les résultats témoignent de l’étendue du leadership de Temenos en tant que plateforme bancaire de choix à travers les régions et les segments de produits. Temenos a été classé premier dans la catégorie des services d’opérations bancaires au cours des 19 dernières années consécutives.

L’IBS Intelligence Annual Sales League Table (SLT) a bénéficié d’un niveau d’intérêt et de participation constant avec plus de 50 fournisseurs de technologie qui ont soumis plus de 2 100 contrats à travers 151 pays répartis entre les Amériques, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie-Pacifique. Il s’agit d’un exercice annuel d’évaluation des performances qui existe depuis plus de 30 ans et qui est basé sur le nombre de nouveaux contrats signés par les clients au cours d’une année civile. Le SLT est reconnu comme le baromètre des performances commerciales des fournisseurs de technologies financières dans le secteur bancaire.

Dans l’analyse de l’IBSi 2024, Temenos a conservé sa position de leader du marché, continuant à se positionner premier dans les huit catégories suivantes :

Banque universelle - Services bancaires de base

Banque numérique et canaux numériques

Systèmes de paiement - Commerce de détail

Néobanques, banques challenger et banques exclusivement numériques

Gestion des risques

Trésorerie et gestion des risques

Banque islamique universelle - Services bancaires de base

Banque islamique - Gestion des risques

La plateforme ouverte de Temenos pour les services bancaires composables permet aux institutions financières d’assembler, de tester et d’étendre facilement leurs capacités bancaires étendues. Cela leur permet de mettre plus rapidement sur le marché des produits innovants afin de répondre aux attentes croissantes des clients tout en réduisant les coûts de développement.

Avec une plateforme et une base de code uniques pour tous les segments d’activité, du cœur de métier aux paiements en passant par le numérique, les clients de Temenos bénéficient d’un niveau d’investissement en R&D plus élevé et plus soutenu. Parmi les innovations récentes, citons le lancement des premières solutions d’IA générative pour les services d’opérations bancaires et l’introduction de Temenos Positions, une solution de traitement financier allégée conçue pour transformer les opérations bancaires des institutions dotées de systèmes complexes et multicœurs.

Jean-Pierre Brulard, Directeur général de Temenos, a déclaré : « Les derniers classements de l’IBSi Sales League Table confirment la position de Temenos en tant que leader mondial du marché des logiciels bancaires. Notre combinaison gagnante mettant le client au cœur de notre approche, aux côtés de l’innovation fait de Temenos la plateforme de choix pour les banques de toutes tailles, indépendamment de la façon dont elles choisissent de déployer notre logiciel – sur site, sur un cloud public ou hybride, ou en tant que SaaS. Alors que les banques cherchent à relever les défis d’un secteur en évolution et des demandes changeantes des clients, la plateforme flexible et native dans le cloud de Temenos, alimentée par l’IA responsable, leur donne les capacités et l’agilité leaders du marché dont elles ont besoin pour réussir aujourd’hui et à l’avenir. »

Nikhil Gokhale, directeur de la recherche et des propriétés numériques chez IBS Intelligence, a commenté : « L'adoption enthousiaste des outils fintech par les consommateurs a conduit les banques à investir davantage dans l’innovation, ce qui rend le Sales League Table 2024 (SLT 2024) de l’IBSi plus important que jamais. Les résultats du SLT 2024 montrent que l’accent est davantage porté sur la préparation au numérique, avec une forte augmentation des transactions sur les canaux numériques et le noyau universel. Au nom d’IBSi, j’aimerais féliciter Temenos de continuer à montrer la voie au sein de l’industrie et d’être à la pointe de l’innovation bancaire, en répondant aux besoins des banques et des institutions de services financiers, qu’elles soient de détail, d’entreprise, de PME ou axées sur le patrimoine, et indépendamment de leur taille ou de leur localisation. Le SLT reste un baromètre de la santé du secteur des services bancaires et financiers à l’échelle mondiale et, à IBSi, nous sommes fiers d’être une source précieuse d’informations pour le secteur bancaire mondial. »

Cette reconnaissance d’IBS Intelligence est la dernière d’une série d’accolades d’analystes pour Temenos, qui a été nommé leader en Amérique du Nord dans deux rapports IDC MarketScape concernant les prêts aux petites entreprises plus tôt cette année et reconnu comme un leader dans le domaine des plateformes bancaires numériques et les services d’opérations bancaires dans le cloud par Omdia en 2023.

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la plus grande plateforme au monde pour les services bancaires composables offerts à des clients répartis dans 150 pays. La société les aide notamment à développer de nouveaux services bancaires et des expériences clients de pointe. Les banques les plus performantes qui utilisent les logiciels de Temenos atteignent des rapports coûts/revenus représentant près de la moitié de la moyenne du secteur et une rentabilité des capitaux propres deux fois supérieure à la moyenne du secteur. Leurs dépenses informatiques axées sur la croissance et l’innovation sont également deux fois supérieures à la moyenne du secteur.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.temenos.com.