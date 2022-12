Temenos étend son accord avec Mbanq afin d'accélérer le Banking-as-a-Service aux États-Unis

Son partenariat avec Mbanq fait de Temenos la plateforme bancaire de choix pour le BaaS aux yeux de tous les participants du marché, des marques d'e-Commerce aux banques et fournisseurs BaaS

GENÈVE, 02 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a annoncé aujourd'hui que Mbanq, l'un des plus grands fournisseurs BaaS (Banking-as-a-Service) des États-Unis, a étendu sa relation avec Temenos en vue d'accélérer l'adoption du BaaS dans le pays.



Cet accord approfondit la collaboration des entreprises après le lancement l'an dernier d'une offre conjointe de coopérative de crédit « as-a-Service » (voir ce lien ).

Temenos a également réalisé un investissement minoritaire dans Mbanq afin de se saisir du marché BaaS qui a observé une croissance phénoménale avec pour point d'appui la finance intégrée, dont on estime que la capitalisation boursière atteindra 7 billions de dollars d'ici 2030. Le BaaS permet à n'importe quelle marque ou FinTech d'intégrer des services financiers pertinents dans son parcours client au moyen d'un package technologique moderne à la fois pour le front-end et le back-end.

Mbanq est un fournisseur BaaS de premier plan aux États-Unis, l'un des marchés BaaS à la croissance la plus rapide au monde. Mbanq cible les marques d'un grand nombre de secteurs, comme les universités de l'Ivy League, les grandes équipes sportives et les célébrités, en leur offrant un package « as-a-service » complet associant des cartes de débit, de crédit, des prêts, des paiements et des programmes de dépôt « de marque ». Par ailleurs, Mbanq entretient des relations solides avec de nombreuses banques partenaires en leur offrant des opérations conformes et en leur permettant de participer au marché lucratif du BaaS.

La plateforme bancaire composable de Temenos, complétée par les technologies de Mbanq, comme le portefeuille numérique breveté à devises et actifs multiples, apporte au marché une proposition BaaS qui fait non seulement la différence pour les FinTechs et marques, mais offre aussi des fonctions de paiements et bancaires conformes et modernes aux banques partenaires réglementées.

Temenos et Mbanq proposent une infrastructure BaaS de bout en bout comprenant une assistance réglementaire pour aider les FinTechs à se lancer en seulement quelques mois et selon un modèle pay-as-you-go rentable. Les marques grand public peuvent intégrer les offres de services de paiements et bancaires rapidement et à un faible coût.

Ce partenariat crée la possibilité de cibler les banques de taille moyenne aux États-Unis, leur permettant non seulement de lancer des services BaaS tels que les dépôts, les cartes de crédit ou le Buy Now Pay Later, mais aussi de protéger leurs piles technologiques sur le long terme en déployant une rénovation progressive des opérations bancaires centrales. Temenos et Mbanq permettent à ces banques de surmonter les limites de leur technologie existante en se montrant au service des marques et FinTechs à l'échelle au moyen d'une technologie cloud-native moderne et basée sur API. Les banques peuvent ainsi éviter de se faire écarter par les nouveaux arrivants agiles mais également créer de nouveaux flux de recettes.

Max Chuard, président-directeur général de Temenos, a déclaré : « Nous nous réjouissons d'étendre notre partenariat stratégique avec Mbanq et de proposer une technologie BaaS de bout en bout. Cette décision étendra le marché potentiel cible de Temenos en créant un nouveau canal permettant d'offrir des services BaaS directement aux marques grand public, qui s'intéressent de plus en plus à notre entreprise.

La proposition BaaS de bout en bout de Temenos est exceptionnelle, pouvant subvenir aux besoins technologiques de tous les participants à l'écosystème BaaS. Aux côtés de Mbanq, nous apportons au marché un bouquet exceptionnel de capacités de finance intégrée se basant sur une fonctionnalité étendue et extrêmement évolutive, associée à des services à valeur ajoutée, notamment axés sur la conformité et le respect de la réglementation.

Mbanq et Temenos ont la possibilité de fournir tout ceci, et les investissements accrus et accélérés des deux parties tireront parti de cet élan du marché. Je m'attends à ce que ce partenariat devienne une source de croissance cruciale pour Temenos aux États-Unis, un marché d'une très grande importance. »

Vlad Lounegov, président-directeur général de Mbanq, a commenté : « Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec Temenos. En s'appuyant sur la plateforme ouverte de Temenos, Mbanq développe sa proposition de valeur BaaS sur l'ensemble du spectre de la finance intégrée, du concept à la livraison en passant par les opérations. Mbanq optimise sa pile technologique afin de pouvoir offrir une solution de finance intégrée à l'échelle à n'importe quelle marque d'e-Commerce.

Ce partenariat change la donne car il stimulera la croissance de notre entreprise et aidera les entités réglementées et non réglementées à transformer leurs offres, technologies et expériences client dans notre monde numérique post-pandémie. »

À propos de Mbanq

Basé aux États-Unis, Mbanq est un fournisseur BaaS (Banking-as-a-Service) proposant un portefeuille complet dans le domaine du « as-a-Service », comprenant la conformité, les prêts, le back-office, les litiges, les plaintes et bien plus. Lancée en 2016, Mbanq a débuté en tant que partenaire technologique de coopératives de crédit, de banques et d'institutions financières non bancaires, leur fournissant l'innovation nécessaire pour créer des services financiers numériques et les exploiter. Mbanq est une solution entièrement conforme et à intégration verticale qui couvre toute la gamme de produits bancaires pour les clients de détail et d'entreprise, avec une fonctionnalité front-to-back-office. L'API bancaire ouverte et les applications mobiles en marque blanche de Mbanq offrent un accès aux meilleurs innovateurs dans le domaine de la technologie financière, tout en proposant une expérience numérique moderne aux clients bancaires.

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la plus grande plateforme ouverte au monde pour les services bancaires composables, créant des opportunités pour plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde chaque jour. Nous servons plus de 3 000 banques, des plus importantes aux challengers en passant par les banques communautaires dans plus de 150 pays en les aidant à créer de nouveaux services bancaires et des expériences client de pointe. La plateforme ouverte de Temenos aide nos clients les plus performants à obtenir un retour sur capitaux propres trois fois plus important que la moyenne de l'industrie et des ratios coût-revenu représentant la moitié de la moyenne sectorielle.