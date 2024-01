Communiqué officiel de TEMENOS AG

Le nouveau service Temenos Enterprise Services, qui compte plus de 120 produits et processus préconfigurés ainsi que 700 API, permet désormais aux banques de réduire drastiquement les coûts, la complexité et les risques liés à la modernisation et d’accélérer considérablement le retour sur investissement

GENÈVE, 12 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a lancé aujourd’hui Temenos Enterprise Services de bout en bout sur Temenos Banking Cloud afin de permettre aux banques de déployer des solutions logicielles en seulement 24 heures et de réduire considérablement les coûts liés à la modernisation. Avec ces Services d’entreprise comprenant plus de 120 produits bancaires préconditionnés, des parcours clients prédéfinis et plus de 700 API préconfigurées , Temenos offre un système fonctionnel de bout en bout aux banques, leur permettant de lancer rapidement de nouvelles lignes d’activité ou de moderniser progressivement leurs systèmes existants. Les Services d’entreprise de Temenos offrent aux banques un délai de mise sur le marché plus rapide, favorisent la croissance et génèrent rapidement de la valeur.



Via les Service d’entreprise de Temenos, les banques de toutes tailles peuvent lancer un Produit minimum viable (« MVP ») et prendre un départ fulgurant en disposant d’un environnement de construction et de test dans les 24 heures. L’outil de Temenos, qui a désormais fait ses preuves, ses méthodologies standardisées et ses équipes de services expérimentées constituent autant d’atouts qui permettent aux banques de réaliser un MVP dans les mois qui suivent le lancement du projet. Les grandes banques peuvent également lancer un nouveau produit ou une nouvelle ligne d’activité et se lancer rapidement sur le marché de la banque de détail, de la banque d’affaires ou de la banque d’entreprise, puis faire migrer ensuite les bases de clients existantes vers la nouvelle plateforme bancaire à leur propre rythme, en utilisant une approche « construction et migration ».

Fournis en mode SaaS, les Services d’entreprise de Temenos permettent aux banques de bénéficier de mises à jour continues, de contrôles de sécurité à l’état de l’art, de résilience et d’accords sur les niveaux de service très performants. Ces services évolutifs et flexibles nativement dans le cloud offrent aux banques ce luxe de passer rapidement d’une installation sur site à un fournisseur de logiciels en tant que service de confiance, ce qui leur permet de tirer ainsi parti d’un système bancaire plus rationalisé, plus agile et plus efficient. Les Services d’entreprise de Temenos sont prêts à être activés pour une « exploration autoguidée » et sont continuellement mis à jour, de sorte que les banques peuvent activer régulièrement de nouvelles fonctionnalités. En outre, les services sont conçus pour pouvoir prendre en charge diverses exigences réglementaires, offrant aux banques la capacité de répondre rapidement à leurs besoins en matière d’activité, de risque et de conformité.

Les Services d’entreprise de Temenos confèrent également aux banques un accès immédiat à l’écosystème Temenos Exchange qui englobe plus de 115 solutions complémentaires pouvant être exécutés en parallèle. En outre, la vaste bibliothèque d’API permet de simplifier l’intégration complexe à des systèmes périphériques en aval ou en amont, ainsi qu’à d’autres logiciels de canal. Avec Temenos Extensibility Framework, les banques sont à même d’étendre en toute sécurité les capacités bancaires tout en profitant de services SaaS performants, sécurisés, fiables et évolutifs. Les banques qui choisissent Temenos Banking Cloud bénéficient également d’une empreinte carbone réduite de 95 % par rapport aux alternatives sur site.

En 2024, Temenos lancera des services de bout en bout pour tous les autres segments du marché dans lesquels elle opère.

Prema Varadhan, présidente produits et directrice des opérations de Temenos, a déclaré : « La rapidité, la sécurité et l’agilité commerciale sont essentielles pour que les banques soient compétitives et prospèrent sur le marché numérique. Avec nos services d’entreprise Temenos de bout en bout sur Temenos Banking Cloud, les banques de toutes tailles peuvent disposer d’un système prêt à l’emploi en 24 heures avec des produits bancaires préconfigurés, activer de nouvelles fonctionnalités et bénéficier d’un délai de rentabilisation plus rapide. Il s’agit d’une approche qui change la donne et permet de réduire considérablement les coûts d’exploitation des logiciels bancaires centraux, jusqu’à 10 %, par rapport aux coûts d’exploitation des logiciels traditionnels sur site. La possibilité de déployer rapidement un système riche en fonctionnalités dès le premier jour et de bénéficier de mises à jour continues aide les banques à s’attaquer aux coûts les plus importants liés à l’exploitation d’un logiciel bancaire central. Il s’agit du résultat d’un effort d’investissement pluriannuel qui apporte des solutions d’ingénierie pour résoudre les plus grands problèmes auxquels les banques sont confrontées à ce jour. »

Christine Barry, responsable de l’analyse des banques et des paiements chez Datos Insights (anciennement Aite-Novarica Group), a confié : « Le mode SaaS reste intéressant pour les banques qui veulent aller vite et concentrer leurs ressources internes sur l’innovation centrée sur le client, plutôt que sur la gestion de la technologie. Jusqu’à présent, les plateformes bancaires en mode SaaS offraient un choix difficile, proposant rapidité et flexibilité mais en sacrifiant les fonctionnalités au profit d’une approche où l’on fait tout en interne » avec des besoins de développement accrus et des délais de mise sur le marché plus longs. La plateforme de services d’entreprise de Temenos permet aux banques de bénéficier de la rapidité et de la flexibilité du mode SaaS, tout en profitant de produits bancaires et de parcours clients préconçus afin de pouvoir moderniser et commercialiser plus rapidement de nouvelles solutions. La numérisation de bout en bout reste une priorité pour la plupart des banques et les services SaaS de bout en bout avec des fonctionnalités préconçues et une documentation autoguidée peuvent aider les banques à utiliser les nouvelles fonctionnalités avec facilité et à accélérer leur modernisation. »

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la plus grande plateforme ouverte au monde pour les services bancaires composables, créant des opportunités pour plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde chaque jour. Nous répondons aux besoins de 3 000 banques, des plus importantes aux challengers en passant par les banques communautaires dans plus de 150 pays, en les aidant à créer de nouveaux services bancaires et des expériences client de pointe. La plateforme ouverte de Temenos aide nos clients les plus performants à obtenir un retour sur capitaux propres trois fois plus important que la moyenne du secteur et des ratios coût-revenu représentant la moitié de la moyenne sectorielle.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.temenos.com.