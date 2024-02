Temenos a prévu lundi un ralentissement de la croissance de son bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) en 2024 par rapport à l'année dernière, où ses résultats avaient dépassé les attentes grâce à une solide exécution des transactions.

Les perspectives sont apparues alors que les actions de la société suisse de logiciels ont commencé à se remettre des pertes qui ont effacé près d'un tiers de sa valeur boursière la semaine dernière après un rapport de Hindenburg Research alléguant des irrégularités comptables.

Temenos a rapidement réfuté le rapport, affirmant qu'il contenait des inexactitudes factuelles et des erreurs d'analyse, ainsi que des allégations fausses et trompeuses qui étaient "destinées à avoir un impact négatif sur le cours de l'action de la société".

Confirmant les résultats de 2023, dont un rapport préliminaire a été publié le 19 janvier, Temenos a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'EBIT augmente de 7 à 9% en 2024, après une augmentation de 12% l'année dernière. Il a également prévu une croissance des revenus récurrents annuels (ARR) d'environ 15 % après que l'entreprise ait affiché une croissance ARR de 16 % en 2023.

Lundi a été le premier jour où ses actions ont augmenté depuis le rapport, clôturant la journée en hausse de 8,8 % à 66 francs suisses.

Le président Thibault de Tersant a déclaré que Temenos restait fidèle à sa position sur le rapport, mais qu'il superviserait un examen approfondi des allégations soulevées avec des tiers indépendants.

La semaine dernière, un actionnaire activiste, Petrus Advisers, a réagi au rapport Hindenburg en exhortant Temenos à remplacer son PDG, même s'il a également décrit une partie du contenu comme des "ouï-dire" de la part d'employés mécontents.

M. Thibault a indiqué que la société était "à la recherche d'une personne exceptionnelle pour diriger la prochaine phase de développement de Temenos" et qu'il dirigerait le comité du conseil d'administration chargé de superviser cette phase, réitérant ainsi les plans que Temenos avait déjà mis en place.

Le rapport publié par Hindenburg affirme avoir découvert "des signes de manipulation des bénéfices et des irrégularités comptables majeures" chez Temenos, et cite des documents publics et des entretiens avec d'anciens employés de la société.